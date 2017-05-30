Квартальный убыток банка такой же, как в прошлом году, он ждет поступления средств в капитал

РСХБ избавился от трети средств госкомпаний за квартал Е. Разумный / Ведомости

Россельхозбанк (РСХБ) значительно сократил средства государственных организаций на своих счетах за I квартал этого года, следует из его квартальной отчетности по международным стандартам.

К концу этого периода госкомпании и общественные организации держали в РСХБ 247,3 млрд руб. против 392,9 млрд руб. на конец прошлого года. Эти средства банк частично замещал деньгами физлиц — их текущие счета и вклады за год выросли на 3% и на 31 марта составили 661,4 млрд руб.

Уменьшение средств госкомпаний на балансе банка связано «с плавным выбытием низкомаржинальных краткосрочных заимствований» от таких фирм, заявил в ходе телеконференции зампред банка Кирилл Левин. По его словам, речь шла об арбитражных операциях с деньгами этих клиентов, доходность по которым была минимальна и в итоге не повлияла на квартальный результат банка.

За I квартал этого года РСХБ получил убыток по МСФО в 3,9 млрд руб., что ненамного лучше результата за этот период прошлого года, когда убыток составил 4 млрд руб. Активы с начала года сократились на 30 млрд руб. до 2,43 трлн руб. Как отметил Левин, это снижение связано с сокращением объема арбитражных операций с банками, в частности по МБК.

Капитал за первые четыре месяца года вырос на 2,4 млрд руб. до 167 млрд руб., однако за год его значение сократилось практически на 30 млрд руб. «В этом году мы уже получили 5 млрд руб. в капитал планово, еще 25 млрд руб. получим в этом году», - объяснил Левин. В банке ожидают поступления средств в конце сентября-начале октября, добавил он. В апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев говорил, что правительство изыскивает еще 20 млрд руб. к уже запланированным 10 млрд руб. на докапитализацию РСХБ. Всего, таким образом, банк получит 30 млрд руб. О том, что РСХБ может получить средства в капитал за счет досрочного возврата ОФЗ Альфа-банком, в конце марта писал Bloomberg со ссылкой на источники, речь шла о 30 млрд руб.

С начала года банк увеличил портфель кредитов юрлицам с 1,45 до 1,5 трлн руб., кредиты гражданам, напротив, в I квартале сократились на 4,2 млрд руб. до 322,9 млрд руб. Сокращение связано с сезонным фактором — плановым погашением задолженности, которая характерна для первых месяцев года, пояснил Левин: «В прошлом году, правда, в это время у нас было увеличение, но это было связано с госпрограммой поддержки ипотеки». Структуру и размер просроченной задолженности РСХБ в отчетности не раскрыл. Качество кредитного портфеля за I квартал улучшилось, заверил Левин. По его словам, за этот период РСХБ сбросил с баланса порядка 19 млрд руб. проблемной задолженности: «Сейчас банк активнее продает проблемную задолженность, речь идет об уступках и списаниях. Если раньше мы опасались делать, то сейчас нет».

На конец 2016 г. просрочка свыше 90 дней составляла 202,3 млрд руб. при совокупном размере кредитного портфеля 1,8 трлн руб.

По словам Левина, насчет перспектив получения банком прибыли по МСФО в этом году он консервативен. «Пока санкции будут длиться, мы будем консервативны. Но будем улучшать результаты по МСФО и в двухлетней перспективе выйдем на положительные», - уточнил банкир. Отчетность по международным стандартам для банка менее важна именно из-за санкций, так как из-за этого основные контрагенты РСХБ — из России, пояснил Левин. «По РСБУ мы в этом году будем положительны», - заверил он. Чистая прибыль РСХБ по РСБУ в 2016 г. составила 515 млн руб.