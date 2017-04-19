Правительство ищет еще 20 млрд рублей на докапитализацию РСХБ

Правительство изыскивает еще 20 млрд руб. к уже запланированным 10 млрд руб. на докапитализацию Россельхозбанка (РСХБ), заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы фракций после отчета о работе правительства в Госдуме. Всего, таким образом, банк получит 30 млрд руб.

О том, что РСХБ может получить средства в капитал за счет досрочного возврата ОФЗ Альфа-банком, в конце марта писал Bloomberg со ссылкой на источники. По сведениям агентства, сумма составит 30 млрд руб. По мнению экспертов, дополнительные вливания помогут снять остроту проблемы РСХБ в отношении незарезервированных кредитов с просрочкой от 90 дней, которых у банка на конец 2016 г. было более 100 млрд руб.