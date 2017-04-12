Банки
Статья опубликована в № 4300 от 12.04.2017 под заголовком: Бюджет не распробует ОФЗ

РСХБ, РНКБ и Генбанк рассчитывают получить из бюджета более 60 млрд рублей

Однако тех средств, что вернул государству Альфа-банк, на всех не хватит
  • Дарья Борисяк,
  • Татьяна Воронова,
  • Эмма Терченко
  • / Ведомости
Бюджет не будет долго морозить средства, возвращенные Альфа-банком
Бюджет не будет долго морозить средства, возвращенные Альфа-банком
Евгений Разумный / Ведомости

Альфа-банк, досрочно вернувший средства госпомощи, фактически станет донором сразу для нескольких банков. На вливания в капитал претендуют Россельхозбанк (РСХБ), Генбанк и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ, крупнейший банк Крыма), говорят сотрудник одного из банков, получавших ОФЗ, человек, близкий к одному из банков – претендентов на докапитализацию, и подтверждает один из федеральных чиновников.

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