РСХБ, РНКБ и Генбанк рассчитывают получить из бюджета более 60 млрд рублей

Однако тех средств, что вернул государству Альфа-банк, на всех не хватит

Статья опубликована в № 4300 от 12.04.2017 под заголовком: Бюджет не распробует ОФЗ

Альфа-банк, досрочно вернувший средства госпомощи, фактически станет донором сразу для нескольких банков. На вливания в капитал претендуют Россельхозбанк (РСХБ), Генбанк и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ, крупнейший банк Крыма), говорят сотрудник одного из банков, получавших ОФЗ, человек, близкий к одному из банков – претендентов на докапитализацию, и подтверждает один из федеральных чиновников.