РСХБ будет докапитализирован на 30 млрд рублей – «Коммерсантъ»

Государство докапитализирует Россельхозбанк (РСХБ) на 30 млрд руб., которые будут внесены в капитал первого уровня, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительстве. Для этого потребуется внести изменения в бюджет. Ранее в нем были заложены лишь 5 млрд руб. на поддержку банка.

Источником новых поступлений станут облигации федерального займа, которые решил вернуть досрочно Альфа-банк. Ранее по этой программе он получил 63 млрд руб. Зампред правления РСХБ Кирилл Левин подтвердил, что у государства такие планы есть, но эта поддержка не будет связана с общей программой докапитализации банков через ОФЗ.

Также банк рассчитывает на привлечение капитала с рынка за счет бессрочных субординированных облигаций. В 2016 г. банк размещал их на 15 млрд руб. «В прошлогодних 15 млрд руб. у нас было около 40% инвесторов - физических лиц, хотя мы на них не ориентировались. Теперь мы хотим широко предложить эти вечные бонды гражданам», - пояснил Левин.

Убыток банка по МСФО за 2016 г. составил 58,9 млрд руб., что в 1,6 раза меньше, чем годом ранее. Руководитель банка Дмитрий Патрушев на январской встрече с президентом Владимиром Путиным докладывал о чистой прибыли РСХБ в 2016 г. в размере 0,5 млрд руб. против убытка годом ранее.