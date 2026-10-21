Glorax разместил безотзывную оферту на покупку своих акций у инвесторов

Стоимость приобретения соответствует цене размещения 64 руб., умноженной на 1,195 руб. К выкупу можно предъявить акции, купленные в ходе IPO на бирже в специальном режиме «Размещение: адресные заявки», а также купленные и зачисленные на счет инвестора в течение 30 дней с 31 октября 2025 г. Для таких инвесторов действует ограничение – можно продать только до 30 000 акций и при непрерывном владении ими.