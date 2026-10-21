Glorax разместил безотзывную оферту на покупку своих акций у инвесторов
Дочерняя компания ПАО «Глоракс» (Glorax) – специализированный застройщик «Антарес» – разместила безотзывную оферту на заключение договоров купли-продажи акций по цене 76,48 руб. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
Стоимость приобретения соответствует цене размещения 64 руб., умноженной на 1,195 руб. К выкупу можно предъявить акции, купленные в ходе IPO на бирже в специальном режиме «Размещение: адресные заявки», а также купленные и зачисленные на счет инвестора в течение 30 дней с 31 октября 2025 г. Для таких инвесторов действует ограничение – можно продать только до 30 000 акций и при непрерывном владении ими.
Если хотя бы в один из дней за период со 2 по 6 ноября средневзвешенная цена акций Gloraх опустится ниже 64 руб., у компании возникнут обязательства по оферте.
Сейчас ценные бумаги компании торгуются по 40,7 руб. По состоянию на 10:33 мск акции выросли на 1,83% за день, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Выручка Glorax за первое полугодие по МСФО составила 27,01 млрд руб., что на 45% больше результата за аналогичный период прошлого года. Валовая прибыль увеличилась на 28% и достигла 9,77 млрд руб. Сопоставимая EBITDA выросла на 36% до 8,6 млрд руб., а рентабельность по EBITDA составила 32% (-0,2 п. п.). Отношение чистого долга к EBITDA составило 2,9х.