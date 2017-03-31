Чьи квартальные вложения оказались прибыльными

Прибыльными могут оказаться инвестиции практически во все акции крупных компаний-экспортеров из числа голубых фишек

Статья опубликована в № 4292 от 31.03.2017 под заголовком: Оценки за первую четверть

Падение цен на нефть на 5,5% и укрепляющийся при этом рубль, снижение инфляции до 4% в годовом исчислении и ключевой ставки до 9,75% в России сказались на результатах инвестиций в январе – марте.