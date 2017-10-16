Прибыль Россельхозбанка пойдет на погашение долгов

«Россельхозбанк только в этом году показал небольшую прибыль, вся эта прибыль будет направлена на решение долговых проблем, с которыми банк столкнулся несколько лет назад М. Стулов / Ведомости

Вся прибыль Россельхозбанка (РСХБ) за 2017 г. пойдет только на погашение долгов, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Его слова передал ТАСС.

«Россельхозбанк только в этом году показал небольшую прибыль, вся эта прибыль будет направлена на решение долговых проблем, с которыми банк столкнулся несколько лет назад. К сожалению, из-за малоэффективной работы банка нам приходится формировать дополнительные средства, чтобы банк работал, выполнял обязательства перед кредиторами», - заявил министр. Поддержка из бюджета в размере 20 млрд руб., которая будет оказана банку в этом году, тоже пойдет не на дивиденды и выполнение дополнительных обязательств, а на то, чтобы рассчитаться по долгам и увеличить объемы кредитования, подчеркнул Силуанов.

За шесть месяцев этого года РСХБ уже получил убыток — он составил 10,8 млрд руб., что почти вдвое меньше, чем годом ранее (25,2 млрд руб.), следует из отчетности банка по МСФО. Основной причиной убытка по-прежнему остаются резервы, на них банк тратит больше, чем получает от кредитования, – 31,9 млрд против 29,5 млрд руб. Капитал банка за полгода снизился на 6% и составил 154,5 млрд руб. В последний раз годовую чистую прибыль по международным стандартам РСХБ получал в 2013 г. Тогда она составила 730 млрд руб.

Помощь из бюджета для РСХБ в ближайшие годы пока не планируется — докапитализация банка с помощью госпрограммы развития сельского хозяйства в 2018-2020 гг. в последней версии документа не предусмотрена. За этот период банк ожидал получить из бюджета 60 млрд руб. В 2015 г. банк получил из программы в капитал 10 млрд руб., в 2016 г. – 8 млрд руб., в 2017 г. – еще 5 млрд руб.

В свою очередь РСХБ, который на 100% принадлежит государству, отчисляет в бюджет в виде дивидендов гораздо меньшие суммы, чем остальные госбанки. По итогам 2016 г. дивиденды банка составили 257 млн руб. - это 50% чистой прибыли по РСБУ.

«Ведомости» ожидают ответа представителя банка.