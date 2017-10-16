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Эмма Терченко
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Прибыль Россельхозбанка пойдет на погашение долгов

Работа госбанка малоэффективна, признал Антон Силуанов

Вся прибыль Россельхозбанка (РСХБ) за 2017 г. пойдет только на погашение долгов, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Его слова передал ТАСС.

«Россельхозбанк только в этом году показал небольшую прибыль, вся эта прибыль будет направлена на решение долговых проблем, с которыми банк столкнулся несколько лет назад. К сожалению, из-за малоэффективной работы банка нам приходится формировать дополнительные средства, чтобы банк работал, выполнял обязательства перед кредиторами», - заявил министр. Поддержка из бюджета в размере 20 млрд руб., которая будет оказана банку в этом году, тоже пойдет не на дивиденды и выполнение дополнительных обязательств, а на то, чтобы рассчитаться по долгам и увеличить объемы кредитования, подчеркнул Силуанов.

За шесть месяцев этого года РСХБ уже получил убыток — он составил 10,8 млрд руб., что почти вдвое меньше, чем годом ранее (25,2 млрд руб.), следует из отчетности банка по МСФО. Основной причиной убытка по-прежнему остаются резервы, на них банк тратит больше, чем получает от кредитования, – 31,9 млрд против 29,5 млрд руб. Капитал банка за полгода снизился на 6% и составил 154,5 млрд руб. В последний раз годовую чистую прибыль по международным стандартам РСХБ получал в 2013 г. Тогда она составила 730 млрд руб.

Помощь из бюджета для РСХБ в ближайшие годы пока не планируется — докапитализация банка с помощью госпрограммы развития сельского хозяйства в 2018-2020 гг. в последней версии документа не предусмотрена. За этот период банк ожидал получить из бюджета 60 млрд руб. В 2015 г. банк получил из программы в капитал 10 млрд руб., в 2016 г. – 8 млрд руб., в 2017 г. – еще 5 млрд руб.

В свою очередь РСХБ, который на 100% принадлежит государству, отчисляет в бюджет в виде дивидендов гораздо меньшие суммы, чем остальные госбанки. По итогам 2016 г. дивиденды банка составили 257 млн руб. - это 50% чистой прибыли по РСБУ.

«Ведомости» ожидают ответа представителя банка.

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