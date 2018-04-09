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Deutsche Bank сменил главного исполнительного директора

Крупнейший германский банк Deutsche Bank AG сменил главного исполнительного директора, назначив на этот пост вместо Джона Крайана Кристиана Сьювинга, отвечавшего за розничный бизнес компании, сообщает пресс-служба Deutsche Bank AG.

В сообщении уточняется, что Сьювинг работает в Deutsche Bank с 1989 г. и в последнее время он также входил в правление финансовой организации.

Крайан возглавлял Deutsche Bank с 2015 г., но за это время банк не смог продемонстрировать чистую прибыль по результатам года. Чистый убыток финансовой организации по итогам 2017 г. составил 497 млн евро, хоть и упал в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом.

«На протяжении более чем 25 лет работы в Deutsche Bank Кристиан Сьювинг зарекомендовал себя как сильный и дисциплинированный лидер. Наблюдательный совет убежден, что он и его команда смогут успешно привести Deutsche Bank в новую эру», – отметил председатель наблюдательного совета Пауль Ахляйтнер. Его слова приводятся в пресс-релизе.

Deutsche Bank создан в 1870 г. В России банк ведет свою деятельность с 1881 г.

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