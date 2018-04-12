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Банкир Владимир Антонов задержан по делу о хищении средств банка «Советский»

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Бывший владелец британского футбольного клуба «Портсмут», основатель «Конверс груп» Владимир Антонов был задержан 11 апреля по делу о мошенничестве (ч.1 ст 159 УК РФ). Об этом пишет РК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Информацию о задержании изданию подтвердил собеседник в центральном аппарате МВД. Антонова подозревают в хищении средств банка «Советский», пояснил источник. О связи бизнесмена с банком ранее не сообщалось. В 2015 г. «Советский» был санирован. Изначально санатором выступил «Российский капитал», затем – Татфондбанк. После отзыва лицензии у последнего, санацией «Советского» занялся Фонд консолидации банковского сектора.

До 2011 г. Антонов был совладельцем Инвестбанка. Затем он продал свою долю подчиненному, а в 2013-м банк лишился лицензии. Дыра в его бюджете оценивалась в 44 млрд руб. В 2017 г. Антонов попытался вернуться в банковский бизнес России, рассказывали собеседники «Ведомостей». Ему приписывали контроль над «Русским инвестиционным альянсом» (РИА-банком), и подозревали в планах приобретения Русского международного банка (РМБ). Представители банков связь с Антоновым опровергали. В августе ЦБ отозвал лицензию у РИА-банка, а затем и РМБ.

Расследование в отношении Антонова ведут и власти Литвы. По запросу страны выписан европейский ордер на арест бизнесмена и его партнера Раймондаса Баранаускаса. Они были владельцами пятого по величине литовского банка владельцев банка Snoras («Снорас»). В 2011 г. банк был национализирован, дыра в его латвийском филиале превышала $1,5 млрд. В 2016 г. в России Антонов подал иск о взыскании с Литвы более 40 млрд руб., но Арбитражный суд Москвы отказался рассматривать его по существу.

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Политика
Новости

Белый дом рассказал об альтернативах ракетному удару по Сирии

Ведомости
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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов ответа на химическую атаку в Сирии, передает Reuters. По ее словам, он еще не представил Белому дому соответствующий документ, несмотря на его сообщение в Twitter о том, что Россия должна «приготовиться» к ракетному удару по Сирии.

Трамп считает Россию и Сирию ответственными за химическую атаку в Восточной Гуте, которая предположительно произошла 7 апреля, уточнила она. «Трамп считает, что Сирия и Россия несут ответственность за эту атаку», — сказала Сандерс на брифинге. Американская разведка получила данные по этому инциденту, добавила она.

Ранее сирийская оппозиция сообщила о применении химического оружия правительственными войсками в Восточной Гуте, в городе Дума. Официально Дамаск опровергает данную информацию.

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Бизнес
Новости

Возобновилось авиасообщение между Россией и Египтом

Ведомости
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Россия возобновила прямое авиасообщение с Египтом. Из аэропорта «Шереметьево» вылетел в Каир самолет «Аэрофлота». Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта.

Борт SU400 вылетел в 21.05 мск. В пресс-службе авиакомпании заявили РИА «Новости», что на борту самолета около 120 пассажиров.

В свою очередь египетская авиакомпания EgyptAir совершит первый рейс в Москву 12 апреля.

Россия приостановила авиасообщение с Египтом осенью 2015 г. после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа», следовавшего рейсом Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург. На его борту были 217 пассажиров и семь членов экипажа. По информации следствия, на борту самолета сработало взрывное устройство.

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Технологии
Новости

Facebook не зафиксировал попыток из России или Китая собрать данные пользователей

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Основатель Facebook Марк Цукерберг на слушаниях в конгрессе США заявил, что соцсеть не обнаружила попыток России или Китая получить личные данные пользователей, передает Reuters.

«Мы не видели такой деятельности», - ответил он на вопрос членов конгресса.

Он также заявил, что Facebook в начале апреля обнаружил и удалил «фейковые» российские аккаунты, направленные на распространение дезинформации внутри России. «Мы закрыли выявленные фейковые аккаунты и страницы, в том числе новостных организаций, утвержденных правительством России в качестве государственных СМИ», — пояснил он. Цукерберг заверил сенаторов в том, что соцсеть не хранит на территории России какие-либо данные пользователей.

Помимо этого Цукерберг рассказал, что его персональные данные, как и данные 87 млн пользователей Facebook, незаконным образом попали в распоряжение Cambridge Analytica.

На прошлой неделе Цукерберг заявил о блокировке около 270 страниц и аккаунтов, связанных с Агентством интернет-исследований (АИИ), известным также как «фабрика троллей».

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Экономика
Новости

Минфин США выступил против санкций в отношении госдолга России

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Министр финансов США Стивен Мнучин выступает против введения санкций в отношении госдолга России, сообщает Bloomberg.

Об этом он заявил журналистам после слушаний в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США. По словам министра, он поддерживает рекомендации, приведенные в январском докладе минфина: не распространять санкции на госдолг России.

В январском докладе говорится, что санкции в отношении госдолга приведут к «негативным последствиям для глобальных финансовых рынков и компаний», писал ранее Bloomberg. По мнению Мнучина, российский рынок госдолга оказывает существенное влияние на глобальную финансовую систему.

В феврале этого года замминистра финансов России Сергей Сторчак заявил, что январский доклад минфина США представляет собой «добротный анализ состояния госдолга по его структуре, по месту и роли иностранных заемщиков». «Если какие-то принимать меры, ограничения в этой области, то зацепить может глобальный долговой рынок», - говорил он.

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Бизнес
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Reuters: Glencore объявит форс-мажор по некоторым поставкам алюминия

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Швейцарский трейдер Glencore объявит форс-мажор по некоторым поставкам алюминия, передает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечает издание, причиной этого стали новые санкции США в отношении UC Rusal и ее владельца Олега Дерипаски.

11 апреля стало известно, что правительство может помочь металлургической компании с краткосрочной ликвидностью через Промсвязьбанк. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. «Мы должны сейчас позаботиться о стабильной работе предприятий, которыми владеет UC Rusal и которые попали под санкции. Там все-таки около 170 000 работников. Государство, безусловно, должно это иметь в виду», – заявил он.

США ввели санкции в отношении российских бизнесменов и компаний 6 апреля. Котировки UC Rusal падают несколько дней подряд – с первого дня торгов после введения санкций. К 17.38 мск 11 апреля обыкновенная акция UC Rusal стоила 2,05 гонконгского доллара (-2,83%) на Гонконгской бирже и 21,87 руб. (-4,04%) - на Московской бирже.

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Политика
Новости

В Сирии обстреляли автобус с российскими журналистами

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В Сирии неизвестные обстреляли автобус с российскими журналистами, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны России. По данным агентства, это произошло в среду, когда журналисты возвращались после съемок.

Несколько журналистов получили легкие ранения ног. Среди них – корреспондент НТВ Алексей Ивлев и РЕН ТВ Валентин Трушнин, операторы телеканала «Россия 1» Михаил Виткин и «Звезды» Владислав Додонов. Им уже оказали помощь, угрозы для жизни нет.

«Пришло время уезжать, мы погрузились в автобус. Тут раздаются выстрелы. Очень много выстрелов. Как выяснилось, стреляли в воздух. Боевики разгоняли мирных жителей», – рассказал Трушнин. По его словам, автобус был «набит битком», но все успели лечь, что снизило количество пострадавших.

Телеканал НТВ подтвердил, что его корреспондент пострадал. Он уже связался с редакцией и сообщил, что ранения действительно легкие. Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел: ранения получил оператор, корреспондент не пострадал, также подтвердил телеканал «Россия 24». Журналисты направлены в госпиталь для прохождения необходимого лечения, уточняет телеканал «Звезда».

Российский президент Владимир Путин приказал начать вывод российских военных из Сирии 11 декабря. Однако Россия оставила военные базы в Хмеймиме и Тартусе.

Как Путин прилетел в Сирию и приказал выводить войска

Бизнес
Новости

Exxon и Катар начали переговоры о совместной добыче сланцевого газа в США

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Американская корпорация Exxon обсуждает с катарской госкомпанией Qatar Petroleum возможность сотрудничества в сфере добычи сланцевого газа на территории США, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их информации, стороны изучают возможность совместной разработки принадлежащих Exxon газовых месторождений в США, расположенных от Западного Техаса до Северной Дакоты. Компании могут создать совместное предприятие (СП). Qatar Petroleum может вместе с подразделением Exxon - XTO Energy вложить инвестиции в разработку новых скважин.

Конкретных договоренностей стороны еще не достигли. Переговоры могут завершиться без достижения соглашения, уточнили источники.

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Политика
Новости

Кремль ответил на сообщения Трампа о Сирии и отношениях с Россией

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Кремль считает важным не делать шагов, которые могут навредить и без того «хрупкой ситуации». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«Мы не являемся участниками Twitter-дипломатии. Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации», – сказал Песков. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления американского президента Дональда Трампа в Twitter.

Ранее в среду Трамп сделал сразу несколько записей в своем Twitter. В одной из них он призвал Россию готовиться к ракетному удару по Сирии: «Россия обещает сбить любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они будут». В другой он дал характеристику российско-американским отношениям: «Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда бы то ни было, включая времена холодной войны».

Первый год Дональда Трампа в графиках и цифрах

Политика
Новости

Комиссия Госдумы не нашла нарушений в декларации депутата Слуцкого

Ведомости
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Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Госдумы под председательством Натальи Поклонской не нашла нарушений у депутата Леонида Слуцкого, рассмотрев заявление оппозиционера Алексея Навального о незадекларированном участке на Рублевке, якобы принадлежащем депутату.

Кроме того, комиссия сообщила, что одно из заявлений, поступившее от Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, может содержать материалы, свидетельствующие о нарушении ФЗ «О защите персональных данных». «Мною будет направлен запрос в правоохранительные органы на этот счет», - заявила Поклонская.

К 8 марта этого года ФБК опубликовал расследование о многочисленных штрафах, дорогом имуществе и арендованном на 47 лет Слуцким участке на Рублевке площадью 1 га, который, как утверждает ФБК, депутат в своем пользовании не декларировал ни разу. Согласно законодательству, арендуемая земля подлежит включению в декларацию.

ФБК направил заявление о недостоверных сведениях в декларации Слуцкого в профильную комиссию Госдумы, и комиссия это заявление приняла. Ранее трое парламентских журналисток обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах.

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Финансы
Новости

Стоимость нефти Brent превысила $73 за баррель

Ведомости
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Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже увеличилась на 2,8%, достигнув $73,01 за баррель на 17.53 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов. Последний раз стоимость фьючерсов Brent достигала уровня $73 за баррель 28 ноября 2014 г.

На 18.45 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже выросла на 2,30% до $67,02 за баррель.

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Технологии
Новости

Цукерберг рассказал об утечке своих личных данных

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Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг заявил в конгрессе США о том, что его личные данные, так же как и данные 87 млн пользователей соцсети, незаконным образом попали в распоряжение британской аналитической компании Cambridge Analytica, передает Reuters.

Цукерберг опроверг предположение членов конгресса о том, что соцсеть не может обеспечить необходимую защиту данных пользователей после скандала с конфиденциальностью. «Каждый раз, когда кто-то хочет поделиться чем-то на Facebook ... контроль есть...» - сказал он.

Цукерберг второй день отвечает на вопросы сенаторов. Во вторник, 10 апреля, он на протяжении 5 часов обсуждал с членами конгресса обстоятельства утечки личных данных пользователей соцсети.

Ранее сообщалось, что Facebook запускает программу вознаграждений Data Abuse Bounty для лиц, сообщающих об утечках персональных данных. Размер вознаграждения будет зависеть от характера информации - в отдельных случаях компания готова выплачивать до $40 000.

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