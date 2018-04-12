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Медиакомпания Hearst купила долю в рейтинговом агентстве Fitch

Медиакомпания Hearst купила у Fimalac 20% рейтингового агентства Fitch Group, тем самым увеличив свою долю до 100%. Сделка оценивается в $2,8 млрд. Об этом говорится в сообщении Hearst. Впервые медиакомпания проявила интерес к Fitch Group в 2006 г., к 2015 г. ее доля в компании составляла уже 80%.

В Fitch Group входят три компании - Fitch Ratings, Fitch Solutions и Fitch Learning.

В результате сделки Fitch Group стала самым крупным активом Hearst, заявил президент медиакомпании Стивен Свартц. По его словам, «гендиректор Fitch Пол Тейлор собрал отличную команду», которая добилась впечатляющих успехов.

«Hearst и Fitch разделяют приверженность инновациям и помогают клиентам использовать информацию для принятия более разумных решений», - приводятся в сообщении слова Тейлора.