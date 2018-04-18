Стоимость барреля WTI превысила $68 впервые с декабря 2014 года

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Годовая чистая прибыль РЖД выросла почти в 14 раз

Чистая прибыль Российских железных дорог (РЖД) по МСФО в 2017 г. увеличилась почти в 14 раз до 139,7 млрд руб., выручка – на 5,6% до 2,25 трлн руб., EBITDA – на 11,8% до 496 млрд руб. Это следует из отчета компании.

Наибольший рост показали доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре холдинга – на 9,5% до 1,45 трлн руб. Это обусловлено ростом грузооборота на 6%, а также индексацией тарифов, поясняется в сообщении компании. Доходы от пассажирских перевозок увеличились на 9% до 238 млрд руб. – за счет индексации тарифов и роста числа пассажиров.

Резкое увеличение чистой прибыли объясняется, прежде всего, сокращением убытков от обесценения основных средств и нематериальных активов – с 141,6 млрд руб. в 2016 г. до почти 39 млрд руб. в 2017 г., следует из отчета РЖД. «Существенное снижение убытков от обесценения основных средств в 2017 г. связано со стабилизацией долгосрочных прогнозов деятельности холдинга, в том числе принятием правительством России решения о введении долгосрочной тарифной политики «РЖД до 2025 г.», – поясняется в сообщении компании.

По итогам 2016 г. РЖД выплатила по обыкновенным акциям рекордные 5,1 млрд руб., по привилегированным бумагам – 5 млн руб. Решения по дивидендам за 2017 г. пока нет – соответствующая директива ожидается в период с мая по конец июня, отмечает первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов. Но отметил, что сохранение большей части чистой прибыли в распоряжении компании, и выплата дивидендов только по привилегированным акциям – это одна из составляющих новой, семилетней программы развития РЖД.

Базовая индексация тарифов на грузовые перевозки на 2018 г. утверждена в размере 3,9% (с учетом сохранения 2%-ной целевой надбавки на капитальный ремонт инфраструктуры), дополнительная целевая надбавка на компенсацию расходов, связанных с корректировкой налогового законодательства, – в размере 1,44%. На период 2019-2025 гг. распоряжением правительства установлена ежегодная индексация тарифов на перевозку грузов на уровне инфляции минус 0,1 п. п. При этом сохранена целевая надбавка по капитальному ремонту инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в размере 2%, а также целевая надбавка по компенсации расходов, связанных с корректировкой налогового законодательства в размере 1,5%, – на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2021 г., перечисляется в отчете РЖД.

Чистый долг РЖД на конец 2017 г. составил 975,7 млрд руб. (годом ранее – 861,1 млрд руб.), показатель чистый долг / EBITDA увеличился c 1,9 до 2 (в стратегии РЖД максимальный размер этого отношения определен в 2,5). В числе основных инвестиционных проектов РЖД – модернизация БАМа и Транссиба, комплексная реконструкция участка Междуреченск – Тайшет, развитие Московского транспортного узла, обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, создание ВСМ Москва – Казань и проч. Капитальные вложения монополии в прошлом году составили 528,7 млрд руб. – на 17% больше, чем годом ранее.

В 2018 г. для своей инвестпрограммы РЖД планирует привлечь на рынке около 89 млрд руб., сказал Михайлов. По его словам, основные рассматриваемые инструменты – рублевые облигации, кредиты. Размещение евробондов в данный момент не планируется, говорит Михайлов. Ситуация на рынке неподходящая, плюс компании пока не нужно привлекать средства для погашения/рефинансирования валютных займов (ближайшие выплаты – в 2020 г.), объясняет он.

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