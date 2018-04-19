Банк «Санкт-Петербург» может провести обратный выкуп акций

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Аналитики ЦБ предупредили о влиянии санкций на инфляцию

Антироссийские санкции могут ускорить рост цен, конечный эффект будет зависеть от степени ослабления рубля, предупреждают аналитики департамента исследований и прогнозирования Центробанка в бюллетене «О чем говорят тренды» (их выводы могут не совпадать с официальной позицией ЦБ).

«Масштаб влияния расширения санкций на инфляцию будет зависеть от того, как долго продлится ослабление рубля и на каком уровне впоследствии стабилизируется курс», – указывают аналитики. По их оценкам, ослабление рубля на 5-10% добавляет к инфляции 0,5–0,1 п. п. в течение полугода-года. Если курс рубля стабилизируется на более слабом уровне, это быстрее окажет влияние на цены продовольственных товаров, чем непродовольственных, в особенности на цены плодоовощной продукции, отмечают эксперты.

При этом аналитики уверены, что спровоцированная санкциями США и ростом геополитической напряженности волатильность российских финансовых рынков не представляет угрозы для макроэкономической стабильности. После объявления 6 апреля новых санкций США и последующей эскалации ситуации в Сирии российский рынок акций обвалился, а курс рубля начал ослабевать. Через какое-то время экономическая ситуация скорректировалась, однако рынок до сих пор не отыграл падение.

Инфляция в марте в годовом выражении составила 2,4%, в апреле она также пока остается на пониженном уровне. Возвращение динамики роста цен на уровень таргета ЦБ в 4% ожидается только во второй половине года, говорится в бюллетене ЦБ. «Вместе с тем краткосрочные риски для ускорения инфляции выше 4% несколько повысились из-за ускорения темпов роста заработных плат и ослабления рубля в апреле», – указывают эксперты.

По их словам, среди проинфляционных рисков – возможное резкое изменение потребительского поведения, ускоряющийся рост кредитования, неустойчивые и повышенные инфляционные ожидания населения, неопределенность параметров налоговой политики после 2018 г., а также внешнеполитические факторы.

Экономика России в марте замедлила рост до 1,5%, одновременно из-за внешнеполитической напряженности в краткосрочной перспективе повысилась экономическая неопределенность, отмечают эксперты. Сейчас экономика продолжает расширяться темпами, близкими к потенциальным, заключают аналитики.

Минэкономразвития прогнозирует, что в апреле инфляция в годовом выражении составит 2,3-2,6%. В целом по году ЦБ ожидает рост цен на уровне 3-4%. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева ранее допускала возможность повышения этой оценки.