В работе Райффайзенбанка произошел сбой

Группы российских политтехнологов по заказу предпринимателя Евгения Пригожина исследуют социально-политическую ситуацию в африканских странах, где в ближайшие год-два должны состояться выборы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванных политтехнологов. Речь, по данным издания, идет о Мадагаскаре, ЮАР и Кении. Парламентские или президентские выборы в этом году пройдут в 15 странах Африки, в том числе в Ливии, Зимбабве и Чаде, еще в пяти – в 2019 г.
«Подразумевается, что проект долгосрочный, примерно на два года. Ситуация в странах Африки нестабильная, выборы могут назначить неожиданно», — рассказал один из собеседников издания. На работу берут только мужчин, обязательное условие - знание иностранных языков, описывает издание. По его данным, участники проекта не уполномочены давать комментарии СМИ и стараются не афишировать свою работу. «Несколько технологов с конца марта прекратили активность в социальных сетях", - пишет "Коммерсантъ".
Пригожин известен как «повар Путина» - его кейтеринговые компании кормили гостей на главных приемах в стране, включая инаугурацию президента России. РБК писал, что Пригожин также может быть спонсором Агентства интернет-исследований (более известного как «фабрика троллей»), которое Вашингтон подозревает во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г. Пригожина собеседники «Коммерсанта» называют финансистом «африканского проекта». В роли координатора, по их данным, выступает политтехнолог Ярослав Игнатовский.
«Коммерсантъ» пишет, что Пригожин организовывал мониторинг социально-политической ситуации в Северо-Западном федеральном округе вместе с Николаем Цукановым, который тогда был полпредом президента в округе (сейчас — помощник президента по вопросам местного самоуправления). Источники газеты утверждали, что Игнатовский курировал эту работу. Сам он эту информацию отрицал. В Северо-Западном федеральном округе технологи проводили фокус-группы, мониторили СМИ и соцсети, общались с экспертами. «Примерно в том же духе проводятся исследования в Африке»,— рассказал собеседник газеты.
Цели африканского проекта не называются. Старший научный сотрудник Центра африканских исследований РАН Николай Щербаков отмечает, что сейчас Россия не может прийти в Африку как полноценный партнер - во многих странах у нее нет даже посольств, а в большинстве отсутствуют и торгпредства. Эксперт предположил, что Пригожин рассчитывает заработать на экспорте политтехнологий и технологов из России. «У нас рынок съеживается. Российские политтехнологи в Европе не очень нужны, а в странах Африки может быть спрос на их услуги, тарифы там достаточно высокие», - считает он. При этом эксперт не исключил, что цель технологов может заключаться в том, чтобы помочь прийти к власти в африканских странах неким пророссийским силам.
Связаться с Игнатовским «Коммерсанту» не удалось.