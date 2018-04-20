Финансы

Новости

В работе Райффайзенбанка произошел сбой

В работе Райффайзенбанка произошел технический сбой, который повлиял на работу некоторых сервисов кредитной организации. Об этом сообщается в Twitter банка и на его сайте. В частности, проблемы возникли в работе мобильного приложения банка на iOS, зайти в него утром 20 апреля не удалось.

Наблюдаются сложности в работе некоторых сервисов банка. Мы приносим свои извинения за неудобства. Наши специалисты активно работают над скорейшим устранением. pic.twitter.com/SMB7MsjPET — Райффайзенбанк (@Raiffeisen_Ru) April 20, 2018

Пользователь с ником RodionoF в Twitter пожаловался, что с 19 апреля не может нигде расплатиться картой банка, и поинтересовался, что происходит. «Произошел технический сбой, который повлиял на работу некоторых наших сервисов», - ответил ему сотрудник банка в Twitter.

Он уточнил, что банк активно работает над восстановлением работы систем, и извинился за неудобства. При этом в Twitter банка подчеркивается, что сбой «никак не связан» с событиями вокруг Роскомнадзора, который с 16 апреля пытается заблокировать в России мессенджер Telegram.

Другому пользователю сотрудник банка пояснил в Twitter, что ситуация «нештатная», и дать точный прогноз, когда возобновится работа систем банка, пока нельзя.

На проблемы в работе своего банка 19 апреля жаловались в социальных сетях клиенты ВТБ. Некоторые пользователи связывали это с действиями Роскомнадзора. Со своей стороны ВТБ заявил, что информация о возникших в работе банка технических проблемах «абсолютно не соответствует действительности». Новость с опровержением ВТБ опубликовал в своем Twitter и Роскомнадзор.