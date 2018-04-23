Центробанк Ирана запретил банкам использовать криптовалюту

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Квартиры в Москве теряют покупателей из-за санкций и падения рубля

В марте и первой половине апреля текущего года сегмент вторичного жилья Москвы недосчитался примерно 15% покупателей, которые отложили выход на сделку на неопределенный срок, подсчитали эксперты компании «Инком-недвижимость». Отказ покупателей от сделок в компании связывают с ухудшением отношений между Россией и странами Запада и нестабильностью внутренней экономической ситуации в ответ на введение новых санкций.

Как показал анализ сделок в I квартале, в январе уровень спроса (по числу внесенных авансов) был на 20% выше, чем в январе 2017 г., также оказался на 5% лучше декабря 2017 г. (несмотря на новогодние каникулы). В феврале на «вторичке» было заключено на 10% больше договоров о предоплате, чем годом ранее, и на 30% больше, чем в нынешнем январе. При этом прошедший март по спросу оказался всего на 5% успешнее марта 2017 г.

«На фоне политической и экономической нестабильности сложились две характерные модели поведения покупателей на рынке недвижимости Москвы. Те потребители, чей интерес сосредоточен в массовых сегментах жилья (стоимостью до 10 млн руб.), в основном хранят свои накопления в рублях, и часть из них, опасаясь, что эти средства обесценятся, решили конвертировать их в квадратные метры», – рассказывает Сергей Шлома, директор департамента вторичного рынка «Инком-недвижимости».

По его словам потенциальные покупатели из второй группы в марте, ожидая нового витка напряженности, отложили выход на сделку. В апреле эта модель поведения начала превалировать. «Более того, многие потенциальные покупатели вторичного жилья категории ''15+ млн руб.'' являются собственниками валютных вкладов, и часть из них решила пока не приобретать недвижимость. В результате вторичный рынок жилья Москвы в марте – первой половине апреля потерял, согласно нашей статистике внесенных авансов, 15% будущих сделок», – говорит Шлома.

Между тем в марте, по подсчетам «Инком-недвижимости», на вторичном рынке жилья старой Москвы продавалось 32 115 квартир, что на 13,3% меньше, чем в марте 2017 г. (37 035 квартир). Средняя стоимость 1 кв. м в марте составила 178 813 руб., что на 1,9% ниже, чем в марте 2017 г. (182 228 руб.).

Кроме того, в нынешнем марте было зафиксировано заметное сокращение размера скидок: средний размер дисконта уменьшился с 8,3 до 6,9% Также по отношению к марту 2017 г. заметно увеличилась доля ипотечных сделок: если год назад она была равна 25,8%, то в нынешнем марте составляла уже 31,5%. За квартал доля ипотечных сделок оказалась на 23,3% больше, чем годом ранее.