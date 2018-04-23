Бинбанк присоединят к «ФК Открытие» к концу года

Бизнес

Новости

«Роснефть» опровергла интерес к НМТП, о котором заявила «Транснефть»

«Роснефть» считает частью кампании по дезинформации и «провокацией пресс-службы «Транснефти» «слухи» о переговорах «Роснефти» о покупке доли в Новороссийском морском торговом порту (НМТП), принадлежащей группе «Сумма». Это следует из опубликованного в понедельник заявления «Роснефти».

Свое заявление компания сделала в связи с запросами журналистов об этой сделке. «Мы с лицами, находящимися под следствием, которые, кстати, являются стратегическими партнерами «Транснефти», не ведем и не собираемся вести никаких переговоров, основываясь на неукоснительном соблюдении рыночных принципов и защите интересов наших акционеров, - говорится в сообщении «Роснефти». - «Транснефть», насколько известно, собиралась приобрести у группы «Сумма» актив по цене, в несколько раз превышающей его стоимость при приобретении».

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сегодня рассказал ТАСС, что на минувшей неделе «Транснефть» получила от «Суммы» предложение закрыть сделку по покупке доли группы в НМТП, но отказалась от него, проинформировав об этом следствие. Это предложение не было письменным, отметил он.

«На прошлой неделе полномочный представитель "Суммы", обладающий всеми полномочиями и участвовавший в переговорах, обратился к нам с предложением закрыть эту сделку. При этом было сказано, что ввиду сложившихся обстоятельств они готовы рассмотреть некоторый дисконт к той цене, которая была заявлена. В качестве дополнительного аргумента этот представитель сказал, что к ним с аналогичным предложением уже обращалась "Роснефть», - цитирует агентство Демина.

Представитель «Суммы» сообщил ТАСС, что «Роснефть» не предлагала купить пакет группы в НМТП, а сама группа в последние недели никому не предлагала его продать.

«Сумма» и «Транснефть» на паритетных началах владеют 50,1% НМТП через кипрский Novoport Holding, у Росимущества - 20%. В начале года совладелец группы «Сумма» миллиардер Зиявудин Магомедов договорился о продаже своей доли «Транснефти», сделку одобрила ФАС. После покупки доли «Суммы» «Транснефть» должна была контролировать 60,6% НМТП (отдельно «Транснефть» через «дочку» «Транснефть-сервис» контролирует еще 10,5% компании).

￼После ареста в конце марта Зиявудина Магомедова и его старшего брата, экс-сенатора Магомеда Магомедова, по обвинению в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества «Транснефть» приостановила сделку.