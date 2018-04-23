Финансы

Новости

Путин подписал законопроект об ужесточении наказания за кражу со счетов

Российский президент Владимир Путин подписал законопроект об ужесточении уголовной ответственности за хищение средств с банковских счетов. Копия документа размещена на официальном портале правовой информации.

За кражу денег законодательством теперь вводится штраф в размере от 100 000 до 500 000 руб. В качестве альтернативы суд может назначить принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы до полутора лет либо лишить свободы на срок до шести лет со штрафом в размере 80 000 руб. или ограничить свободу на срок до полутора лет.

За мошенничество с использованием электронных средств платежа суд может приговорить к тюремному сроку до трех лет вместо предусмотренного сейчас ареста сроком до четырех месяцев. Также сохраняются альтернативные варианты наказания, например, назначение штрафа в размере до 120 000 руб., ограничение свободы на срок до двух лет, исправительные работы на срок до одного года.