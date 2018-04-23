Финансы

Новости

Стоимость барреля нефти Brent превысила $75 впервые с ноября 2014 года

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже увеличилась на 1,27% до $75 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. Последний раз стоимость Brent поднималась до $75 за баррель в ноябре 2014 г.

К этому времени стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,73% и составляла $68,90 за баррель.

При этом курс доллара на торгах Московской биржи вырос на 0,78% до 61,88 руб., курс евро увеличился на 0,12% до 75,55 руб. к уровню закрытия предыдущих торгов.