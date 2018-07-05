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ЦБ отозвал лицензию у находящегося под санкциями США банка «Таатта»

С 5 июля Центробанк отозвал лицензию у якутского банка «Таатта», занимающего 220 место в банковской системе России. Об этом говорится в сообщении регулятора. Банк не являлся социально значимым и не оказывал «существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора» Якутии, подчеркивает ЦБ.

В числе причин отзыва лицензии ЦБ называет использование банком рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на его балансе активов низкого качества. Регулятор указывает на осуществление банком «схемных» операций и сделок, направленных на искусственное поддержание размера. Также в сообщении говорится о проведении сотрудниками банка операций, «имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний». Информацию об этом ЦБ дважды направлял в правоохранительные органы.

Руководство банка не пыталось исправить ситуацию, а накануне отзыва лицензии в их действиях регулятор усмотрел «признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в масштабном выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков». Об этом ЦБ также проинформирует правоохранительные органы.

Накануне Sakhalife сообщило, что банк перестал выдавать деньги клиентам – физическим лицам. Как передает «РИА Новости», в главном офисе «Таатты» выстроились большие очереди, причем банк ввел лимит на снятие средств со счетов – не более 30 000 руб. Банк является участником системы страхования вкладов, подчеркивает ЦБ.

«Таатта» получила широкую известность год назад, когда оказалась в санкционном списке минфина США в компании других небольших региональных банков, открывших свои представительства в Крыму или работавших с подсанкционными проектами. Позже «Коммерсантъ» писал о планах засекретить информацию контрактах 126 компаний, в числе которых назывался и банк «Таатта», с госпредприятиями.