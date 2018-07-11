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АФК «Система» рефинансирует кредиты Сбербанка на 24 млрд рублей

АФК «Система» рефинансирует три кредита Сбербанка на сумму 24 млрд руб. со сроком погашения в 2019-2020 гг., сообщается на сайте компании. Стороны уже подписали новое необеспеченное кредитное соглашение сроком погашения через три года.

Новое соглашение позволяет снизить ставки, увеличить дюрацию долгового портфеля и формирует более комфортный для АФК «Система» график погашения долга, приводятся в сообщении слова вице-президента компании по финансам и инвестициями Владимира Травкова.

АФК «Система» ранее в этом году выплатила 100 млрд руб. по мировому соглашению с «Роснефтью». Для выплат корпорация использовала в том числе заемные средства. Президент АФК «Система» Андрей Дубовсков в апреле заявил, что корпорация будет стремиться уменьшить долг с почти 227 млрд руб. на конец 2017 г. до уровня в 160-190 млрд руб. к концу 2018 г. «Система» также думает о рефинансировании долга в течение года, детали будут определяться рыночными условиями, говорил Дубовсков.

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