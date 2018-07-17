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ЦБ обязал банки сообщать о полученном спаме с вредоносными файлами

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Центробанк обязал банки отчитываться о всех спам-рассылках с вредоносными файлами. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей кредитных организаций и экспертов. В случае нарушения этого требования банки могут быть наказаны за неполное раскрытие данных.

Издание отмечает, что требования регулятора, включающие отчет о «компьютерных инцидентах», вступили в силу с 1 июля. Сведения о таких письмах банки должны передавать в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Центробанка. Конкретный список инцидентов, о которых банки должны сообщать ЦБ, пока не определен.

Источники в опрошенных изданием банках рассказали, что объем спам-писем, которые они получают каждый день, огромен, и что они сообщают ЦБ о спам-рассылках не во всех случаях. Бизнес-консультант по безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий подтвердил в беседе с изданием, что в общем объеме e-mail спам сегодня составляет 60–80%, что «делает задачу информирования ФинЦЕРТа непростой».

Пресс-служба ЦБ, в свою очередь, заявила газете, что теоретически неинформирование обо всех случаях получения спам-рассылки, содержащей вирусы, может быть отнесено к нарушению. Коммерческий банк «несет ответственность в соответствии с федеральным законом о Центральном банке», подчеркнул собеседник издания.

10 главных кибератак в истории человечества

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Финансы
Новости

Правительство утвердило список электронных торговых площадок для госзакупок

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил перечень операторов электронных площадок и банков для проведения госзакупок. Соответствующие распоряжения размещены на сайте правительства.

В перечни вошли восемь операторов электронных площадок и один оператор специализированной электронной площадки, которые соответствуют требованиям правительства. В документе говорится, что с 1 января 2019 г. поставщик, заказчик и исполнитель должны выбираться исключительно в электронной форме. Требование, по мнению правительства, поможет избежать сговора заказчиков с участниками закупок и участников закупок между собой, а также упростит сбор необходимых документов. В особых случаях правительство может разрешить проведение закрытых торгов. Это касается закупок в области обороны и обеспечения безопасности.

Среди операторов электронных площадок, утвержденных правительством, - «Единая электронная торговая площадка», «Сбербанк - Автоматизированная система торгов», »РТС - тендер», «Российский аукционный дом», «ТЭК - Торг», «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан», «Электронные торговые системы», «Электронная торговая площадка ГПБ», а также «Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа» (АСТ-ГОЗ).

Специализированной площадкой рассчитывает стать (АСТ-ГОЗ), созданная в 2017 г. Сбербанком и госкорпорацией «Ростех» для проведения в электронной форме закупок в рамках гособоронзаказа, напоминает «Интерфакс».

Еще одним распоряжением правительство утвердило список банков, где участники закупок будут открывать счета для обеспечения заявок на участие в сделках. Перечень включает 18 банков. Среди них Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк, «Открытие», Райффайзенбанк, Росбанк и другие.

Что показали на выставке «Госзаказ – за честные закупки»

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Политика
Новости

WP сообщила об отказе Трампа от «жесткой позиции» по отношению к Путину

Ведомости
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Сотрудники Белого дома подготовили для президента Дональда Трампа перед встречей с Владимиром Путиным более 100 страниц материалов, в которых рекомендовали занять «жесткую позицию» по отношению к российскому лидеру. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на чиновников президентской администрации США и дипломатов.

При этом Трамп «проигнорировал» большинство бумаг своих советников, уточняет газета. Один из собеседников издания отметил, что заявления американского лидера оказались «противоположны запланированным». По словам другого источника, перед встречей президентов двух стран советники Трампа обсудили с ним присоединение Крыма и возможное российское вмешательство в выборы, но Трамп принял другое решение по поводу своих заявлений на саммите.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась в Хельсинки 16 июля. Лидеры двух государств сначала побеседовали в формате тет-а-тет, а затем в составе делегаций. На пресс-конференции по результатам переговоров президенты России и США заявили, что беседа прошла успешно. «Даже во время холодной войны США и Россия были способны вести диалог, но наши отношения никогда не были такими плохими, как сейчас. Это изменилось четыре часа назад», – подчеркивал Трамп.

Путин сообщил, в свою очередь, что передал американскому коллеге предложения по вопросам стратегической стабильности и нераспространения оружия. Российский лидер также предложил организовать контакты между спецслужбами двух стран «на системной основе».

Первые кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Бизнес
Новости

СМИ узнали об уголовном деле против руководства одной из компаний Urban Group

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в связи с крахом застройщика Urban Group. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». По делу в качестве подозреваемых проходит руководство одной из компаний, входящих в группу. Речь идет о компании ООО «Ивастрой».

Фигурантов подозревают в злоупотреблении полномочиями при строительстве в Одинцовском районе Подмосковья ЖК «Лайково». По версии следователей, руководство компании собрало деньги с дольщиков, но так и не достроило объект. Завершение строительства ЖК теперь потребует еще 12 млрд руб.

Дело заведено по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до 10 лет с трехлетним запретом занимать некоторые должности. Следователи в рамках дела провели обыски у экс-гендиректора «Ивастроя» и совладельца Urban Group Андрея Пучкова. Задерживать Пучкова пока не стали, указывает газета.

Источники «Коммерсанта» уточнили, что в основу уголовного дела могли лечь заявления части дольщиков комплекса «Лайково», а также главного владельца Urban Group Александра Долгина. Ранее он обвинил в проблемах Urban Group менеджеров по реализации и рекламе, которые работали в компаниях группы, напоминает газета. Суд подтвердил изданию информацию о ходатайствах следственных органов. СКР от комментариев отказался.

Ранее в пяти дочерних структурах Urban Group ввели процедуру наблюдения. 16 июля «Коммерсантъ» сообщил, что достройка комплексов Urban Group потребует дополнительно 70,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют предварительные результаты аудита, писало издание. Власти планируют покрывать этот дефицит за счет средств федерального и подмосковного бюджетов, а также страховых выплат по договорам долевого участия, писало издание.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о готовящемся импортозамещении в поставках газовых турбин

Ведомости
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Минпромторг подготовил дорожную карту по разработке российских газовых турбин большой мощности, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на черновик документа. Из него следует, что иностранцы будут максимально отстранены от программы модернизации ТЭС на 1,4 трлн руб. до 2030 г. Сейчас программа проходит согласование в правительстве. В рамках документа машиностроителям предъявляют требование о локализации выпуска оборудования на уровне 90%.

Сейчас в России есть только одно СП по производству газовых турбин большой мощности – Siemens и «Силовых машин» по немецкой технологии. Минпромторг настаивает на поэтапном выпуске на рынок российской линейки мощных турбин: в IV квартале 2019 г. – на 110 МВт, в конце 2021 и 2022 гг. – на 170 и 65 МВт. Технологии для сервиса предполагается создать к конце 2019 г. Серийное производство турбин планируется запустить к IV кварталу 2027 г. В дорожной карте есть пункт о предоставлении бюджетных субсидий на компенсацию части затрат на производство.

Факт совещания по дорожной карте изданию подтвердили в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака. Документ предписано доработать. Из протокола совещания у замминистра промышленности и торговли Василия Осьмакова от 13 июня, у Объединенной двигателестроительной корпорации «Ростеха», «Силовых машин» и Минэнерго замечаний к документу не было.

Также министерство предлагает освободить пилотные проекты с российским оборудованием от штрафов при срыве сроков ввода в эксплуатацию или при поломках, утверждают собеседники.

Политика
Новости

Путин объяснил отсутствие у России компромата на Трампа

Ведомости
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У России нет «никакого компромата» на американского лидера Дональда Трампа, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы телеканала Fox News. Стенограмма интервью приводится на сайте Кремля.

Вопрос о компромате был задан Путину ведущим Крисом Уоллесом. «Не хочу обидеть г-на президента Трампа и боюсь показаться невежливым, но до того, как он объявил, что будет кандидатом в президенты, он не представлял для нас никакого интереса», – рассказал Путин. «В голову никому не могло прийти, что он когда-нибудь будет президентом США», – пояснил он, вспомнив времена, когда Трамп занимался строительным бизнесом и проводил конкурсы красоты. Путин рассказал, что в Россию приезжали и более богатые американские предприниматели, и «тотально со всеми» работать спецслужбы просто не могли бы. «Во-первых, мы этим не занимаемся в отличие от вас. Вы, видимо, по себе судите. Во-вторых, у нас и денег столько нет, нет ни сил, ни средств, чтобы за всеми тотально следить. Это просто не входит в наши планы, это невозможно, и ничего подобного в отношении Трампа мы, конечно, не делали», – заверил Путин.

Версию о том, что российские спецслужбы собирали компромат на Трампа, первым сообщил телеканал CNN в начале 2017 г. Эта информация якобы содержалась в 35-страничном досье о вмешательстве России в выборы президента США, которое собирал экс-сотрудник MI6 Кристофер Стил. Позже издание BuzzFeed перепечатало доклад. Из опубликованного доклада следовало, что якобы имеющийся у России компромат на Трампа относился к периоду с июня по декабрь 2016 г. Трамп официально выдвинул свою кандидатуру на выборы президента США 16 июня 2015 г.

Первые кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Выбор редактора
Политика
Новости

Путин назвал «прямой угрозой» безопасности России включение Украины или Грузии в НАТО

Ведомости
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Расширение НАТО на восток будет рассматриваться Россией как угроза. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы Fox News. Стенограмма интервью в том виде, в котором оно было переведено, опубликована на сайте Кремля.

Ведущего телеканала Fox News Криса Уоллеса интересовало, как Россия прореагирует на возможное включение в НАТО Украины или Грузии. «Продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет представлять для нас угрозу, и мы будем относиться, конечно, крайне отрицательно», – ответил Путин. Он также указал, что размещение элементов стратегической противоракетной обороны США в Румынии «представляет прямую угрозу» для безопасности России.

Как Трампа встретили в Европе

Политика
Новости

Путин заявил о готовности России участвовать в денуклеаризации КНДР

Ведомости
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Россия готова участвовать в предоставлении гарантий безопасности КНДР в процессе денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом российский президент Владимир Путин заявил в интервью Fox News. Стенограмму интервью в том виде, в котором оно было переведено, приводит кремлевская пресс-служба.

«Чтобы добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова, безусловно, потребуются международные гарантии, и Россия готова внести свой вклад в том объеме, который от нее будет требоваться», – заявил Путин. Он также признал вклад президента США Дональда Трампа в урегулирование корейского кризиса. По оценке российского лидера, Трамп сделал для этого «очень много».

Ранее Kyodo News сообщило об отказе Пхеньяна от работы с США в совместной группе по выработке путей денуклеаризации Корейского полуострова. После визита в КНДР 6–7 июля госсекретаря Майкла Помпео МИД Северной Кореи обвинил США в «одностороннем и гангстерском запросе на денуклеаризацию». Также представитель внешнеполитического ведомства КНДР отметил, что переговоры привели Пхеньян к «опасной фазе, которая может сорвать нашу готовность к денуклеаризации, которая была твердой».

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре

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Политика
Новости

Основатель Amazon назван богатейшим человеком современности

Ведомости
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Главный исполнительный директор интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос подтвердил статус богатейшего бизнесмена в мире. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свой рейтинг миллиардеров – Bloomberg Billionaires Index. Сейчас состояние Безоса оценивается более чем в $150 млрд, что на $55 млрд больше, чем у основателя Microsoft Билла Гейтса, занимающего вторую строчку рейтинга. В начале июля Bloomberg также называл Безоса богатейшим человеком со $142 млрд.

Однако сейчас Безосу удалось побить и рекорд Гейтса, установленный в 1999 г. на волне бума dot-com. Тогда состояние основателя Microsoft преодолело отметку в $100 млрд. По текущему курсу с поправкой на инфляцию это $149 млрд. Состояние Безоса в $150 млрд делает его еще и богатейшим человеком в современной истории с 1982 г., когда впервые был опубликован рейтинг богатейших людей от Forbes.

Bloomberg отмечает, что состояние Гейтса также могло бы превысить $150 млрд, если бы он тратил меньше на благотворительность. С 1996 г. он пожертвовал почти 700 млн акций Microsoft и $2,9 млрд наличными и другими активами.

В июне 2017 г. газета The New York Times написала статью, в которой указала, что Безос – единственный из пяти самых богатых американцев, кто не присоединился к инициативе Билла Гейтса и Уоррена Баффетта The Giving Pledge («Клятва дарения», предполагает, что давший ее должен отдать половину своего состояния на благотворительность). Издание отмечало, что, пока другие миллиардеры жертвуют деньги, о благотворительной деятельности Безоса ничего не известно. Перед публикацией The New York Times отправила миллиардеру запрос о комментарии. Вместо ответа он опубликовал в твиттере пост, в котором попросил подписчиков посоветовать ему, куда лучше пожертвовать деньги. Одну полученную идею Безос уже реализовал – в январе он выделил $33 млн организации TheDream.US, которая помогает детям мигрантов получить образование. Как писал Forbes со ссылкой на источник, после поста Безоса один из основателей TheDream.US – Дон Грэм написал миллиардеру о том, как его пожертвование могло бы помочь организации. Безос, сын иммигранта из Мексики, прислушался. Объявить об итогах общения с подписчиками Безос намерен до конца лета 2018 г. Пока он только раскрыл, что выбрал две идеи для благотворительности.

Состояние Безоса бросает вызов богатейшей семье планеты – династии Уолтонов, владеющей крупнейшей в мире сетью супермаркетов Walmart. Наследники основателя бизнес-империи Сэма Уолтона занимали первую строчку рейтинга 25 богатейших семей планеты с совокупным состоянием $151,5 млрд. В рейтинг, опубликованный Bloomberg 1 июля, попали лишь те семьи, которые наследовали состояние династиями.

Также Безос входит в топ-5 самых влиятельных людей на планете. Рейтинг был опубликован Forbes в мае 2018 г. Основатель Amazon занимает пятое место после председателя КНР Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Как выглядит магазин без касс и продавцов от Amazon

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Политика
Новости

Российское посольство добивается доступа к арестованной за шпионаж в США Марии Бутиной

Ведомости
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Посольство РФ в США добивается от американских властей консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, задержанной 15 июля в Вашингтоне. Об этом говорится в сообщении посольства. В нем также уточняется, что консульский отдел посольства «выясняет обстоятельства задержания» Бутиной, а также ее «местонахождение».

Ранее минюст США предъявил руководителю общественной организации «Право на оружие» Марии Бутиной обвинение в шпионаже в пользу России. По версии следствия, с 2015 г. по февраль 2017 г. она работала под руководством высокопоставленного правительственного чиновника из России. Ранее он был членом законодательной ветви российской власти, затем стал высшим должностным лицом в Центробанке России. В апреле 2018 г. он попал в санкционный список минюста США. Адвокат Бутиной Роберт Нил Дрискол заявил, что она не является агентом России, приводит его слова «Интерфакс».

Несколько месяцев назад Бутина 8 часов давала показания из-за подозрений в отношении ее контактов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление адвоката. Ей пришлось выступать в специальном двухпалатном комитете по вопросам разведки сената Соединенных Штатов и предоставить тысячи документов. Если бы ее попросили, она готова была бы дать показания и федеральным правоохранительным органам. Но, несмотря на готовность к сотрудничеству, в апреле агенты ФБР провели обыск у нее в квартире, а 15 июля «власти выбрали арест госпожи Бутиной <…> без предварительного уведомления адвоката», отмечается в заявлении адвоката.

Выбор редактора
Политика
Новости

Путин рассказал об обсуждении с Трампом новых идей урегулирования ситуации в Донбассе

Ведомости
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Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили во время встречи в Хельсинки новые идеи по урегулированию вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, которые должны быть проработаны на экспертном уровне.

«Мы говорили по Украине. Там есть некоторые идеи новые по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны. Договорились проработать это пока на экспертном уровне», – заявил Путин в интервью Первому каналу.

Путин назвал обсуждение этих идей «позитивным элементом движения вперед».

В понедельник, 16 июля, произошла первая полноценная встреча Путина и Трампа. Перед переговорами в расширенном составе президенты пообщались тет-а-тет. Вместо запланированных 90 минут встреча наедине длилась 2 часа 10 минут.

Хельсинки встречает Путина и Трампа

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Политика
Новости

Путин и Трамп планируют встретиться на саммите G20

Ведомости
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Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не обсуждали на переговорах в Хельсинки сроки следующей встречи. Однако они, скорее всего, смогут побеседовать на полях саммита G20 в Аргентине. Об этом Путин заявил в интервью «Первому каналу».

«Мы не определяли срок следующей встречи, но у нас в рамках одного из азиатских мероприятий возможна встреча на полях этого мероприятия, а затем – в Аргентине "двадцатка", можем встретиться и там», – сказал президент.

В понедельник, 16 июля состоялась первая полноценная встреча Путина и Трампа. Вначале главы государств провели встречу тет-а-тет. Вместо запланированных 90 минут она длилась 2 часа 10 минут. Затем встреча продолжилась в расширенном составе, с участием членов делегаций двух стран.

Первые кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки

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