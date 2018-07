ЦБ обязал банки сообщать о полученном спаме с вредоносными файлами

Политика

Основатель Amazon назван богатейшим человеком современности

Главный исполнительный директор интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос подтвердил статус богатейшего бизнесмена в мире. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свой рейтинг миллиардеров – Bloomberg Billionaires Index. Сейчас состояние Безоса оценивается более чем в $150 млрд, что на $55 млрд больше, чем у основателя Microsoft Билла Гейтса, занимающего вторую строчку рейтинга. В начале июля Bloomberg также называл Безоса богатейшим человеком со $142 млрд.

Однако сейчас Безосу удалось побить и рекорд Гейтса, установленный в 1999 г. на волне бума dot-com. Тогда состояние основателя Microsoft преодолело отметку в $100 млрд. По текущему курсу с поправкой на инфляцию это $149 млрд. Состояние Безоса в $150 млрд делает его еще и богатейшим человеком в современной истории с 1982 г., когда впервые был опубликован рейтинг богатейших людей от Forbes.

Bloomberg отмечает, что состояние Гейтса также могло бы превысить $150 млрд, если бы он тратил меньше на благотворительность. С 1996 г. он пожертвовал почти 700 млн акций Microsoft и $2,9 млрд наличными и другими активами.

В июне 2017 г. газета The New York Times написала статью, в которой указала, что Безос – единственный из пяти самых богатых американцев, кто не присоединился к инициативе Билла Гейтса и Уоррена Баффетта The Giving Pledge («Клятва дарения», предполагает, что давший ее должен отдать половину своего состояния на благотворительность). Издание отмечало, что, пока другие миллиардеры жертвуют деньги, о благотворительной деятельности Безоса ничего не известно. Перед публикацией The New York Times отправила миллиардеру запрос о комментарии. Вместо ответа он опубликовал в твиттере пост, в котором попросил подписчиков посоветовать ему, куда лучше пожертвовать деньги. Одну полученную идею Безос уже реализовал – в январе он выделил $33 млн организации TheDream.US, которая помогает детям мигрантов получить образование. Как писал Forbes со ссылкой на источник, после поста Безоса один из основателей TheDream.US – Дон Грэм написал миллиардеру о том, как его пожертвование могло бы помочь организации. Безос, сын иммигранта из Мексики, прислушался. Объявить об итогах общения с подписчиками Безос намерен до конца лета 2018 г. Пока он только раскрыл, что выбрал две идеи для благотворительности.

Состояние Безоса бросает вызов богатейшей семье планеты – династии Уолтонов, владеющей крупнейшей в мире сетью супермаркетов Walmart. Наследники основателя бизнес-империи Сэма Уолтона занимали первую строчку рейтинга 25 богатейших семей планеты с совокупным состоянием $151,5 млрд. В рейтинг, опубликованный Bloomberg 1 июля, попали лишь те семьи, которые наследовали состояние династиями.

Также Безос входит в топ-5 самых влиятельных людей на планете. Рейтинг был опубликован Forbes в мае 2018 г. Основатель Amazon занимает пятое место после председателя КНР Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

