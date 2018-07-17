ЦБ обязал банки сообщать о полученном спаме с вредоносными файлами

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Центробанк обязал банки отчитываться о всех спам-рассылках с вредоносными файлами. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей кредитных организаций и экспертов. В случае нарушения этого требования банки могут быть наказаны за неполное раскрытие данных.
Издание отмечает, что требования регулятора, включающие отчет о «компьютерных инцидентах», вступили в силу с 1 июля. Сведения о таких письмах банки должны передавать в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Центробанка. Конкретный список инцидентов, о которых банки должны сообщать ЦБ, пока не определен.
Источники в опрошенных изданием банках рассказали, что объем спам-писем, которые они получают каждый день, огромен, и что они сообщают ЦБ о спам-рассылках не во всех случаях. Бизнес-консультант по безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий подтвердил в беседе с изданием, что в общем объеме e-mail спам сегодня составляет 60–80%, что «делает задачу информирования ФинЦЕРТа непростой».
Пресс-служба ЦБ, в свою очередь, заявила газете, что теоретически неинформирование обо всех случаях получения спам-рассылки, содержащей вирусы, может быть отнесено к нарушению. Коммерческий банк «несет ответственность в соответствии с федеральным законом о Центральном банке», подчеркнул собеседник издания.
10 главных кибератак в истории человечества
Flickr
Эксперты антивирусных компаний «Доктор Веб», Eset и «Лаборатории Касперского», а также компании Digital Security (анализ уязвимостей IT-систем) перечислили самые важные кибератаки в истории. Червь Морриса – один из первых сетевых червей, распространяемых через интернет. Написан аспирантом Корнеллского университета Робертом Таппаном Моррисом и запущен 2 ноября 1988 г. в Массачусетском технологическом институте. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в $96,5 млн. На фото дискета с исходным кодом червя, хранящаяся в музее науки в Бостоне
1/10
Flickr
Компьютерный вирус «Чернобыль», также известный под именами «Чих» и CIH, стал первой вредоносной программой, которая была способна повредить аппаратную часть компьютера – микросхему Flash BIOS. Вирус впервые появился в июне 1998 г., и с тех пор его эпидемия не прекращалась
2/10
Magnus Johansson / AP
В марте 1999 г. вирус Melissa стал первым вредоносным кодом, распространяющимся по электронной почте. Была нарушена работа почтовых серверов нескольких крупных компаний во многих странах. Механизм распространения вируса вызывал взрывную волну инфицированных писем. В результате резко возрастала нагрузка на почтовые серверы и существенно замедлялась – или прекращалась – обработка почтовых сообщений. Ущерб от эпидемии оценили в $80 млн. На фото эксперты Фредрик Бьорк (слева) и Джоан Экстром, которые помогли ФБР вычислить автора Melissa
3/10
Максим Стулов / Ведомости
Вирус Mafiaboy, распространившийся в 2000 г., – одна из первых полномасштабных DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) через интернет-серверы крупных компаний. Атаку на несколько известных сайтов, включая Yahoo, Fifa.com, Amazon, Dell, eBay и CNN, начал ученик канадской средней школы. Ущерб составил примерно $1,2 млрд
4/10
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Cabir – первый мобильный вирус – полноценный компьютерный червь, заражавший мобильные телефоны в 2004 г. Если телефон был заражен Cabir, то каждый раз при включении телефона на экране показывалось сообщение «Caribe». Вирус маскировался под программу для защиты телефона Caribe Security Manager, которую в виде специального файла пользователь должен был установить самостоятельно. Также он пытался заразить телефоны через Bluetooth
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ZeuS – троянская программа, появившаяся в 2007 г., – первый в истории случай распространения вредоносного софта через социальные сети. Пользователям Facebook передавалось несколько фотосообщений, которые переадресовывали на сайты с вирусом ZeuS. Затем троянская программа внедрялась в систему, перехватывала регистрационные данные пользователя, что позволяло похищать средства со счетов клиентов ведущих европейских банков. Вирусная атака затронула Испанию, Италию, Германию и Нидерланды. Атакам подверглись не только персональный компьютер жертвы, но и мобильные устройства
6/10
Vahid Salemi / AP
StuxNet – первый вирус военного назначения и первое реально использованное кибероружие. Он атаковал промышленные системы, которые управляли производственными процессами в 2010 г. StuxNet вывел из строя ядерные объекты Ирана, физически разрушив инфраструктуру: тогда могло пострадать до 20% ядерных центрифуг Ирана (на фото одно из предприятий Ирана)
7/10
Patrick T. Fallon/Bloomberg
Вирус Lazarus в 2014 г. привел к масштабной утечке личных данных сотрудников Sony Pictures, электронной почты и неизданных фильмов киностудии. Потери компании были оценены в $100 млн (из них $83 млн – из-за потери готовящихся к прокату картин). Считается, что атака на серверы Sony была выполнена кибергруппой Lazarus, связанной с правительством Северной Кореи
8/10
Денис Абрамов / Ведомости
Специально разработанный для атак на энергетические компании вирус Industroyer предположительно стал причиной сбоев в энергоснабжении в Киеве в декабре 2016 г. Использует четыре легитимных протокола связи, широко распространенных в энергетике, управлении транспортом, водоснабжении и др. Как следствие, он не требует от хакеров предварительного поиска уязвимостей в сетях
9/10
Frank Augstein / AP
Знаменитый вирус-шифровальщик WannaCry в мае 2017 г. атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Ущерб оценен в $1 млрд. Вирус проникал на компьютеры с операционной системой Windows, куда не были установлены обновления, шифровал содержимое жестких дисков и требовал с пользователей $300 за расшифровку. На фото британский IT-эксперт Маркус Хатчинс, которому приписывают нейтрализацию вируса-вымогателя. Правда, спустя два месяца Хатчинса арестовали в США по обвинению в распространении другой вредоносной программы – Kronos. С помощью этого вируса в 2014-2015 гг. кибермошенники успешно воровали данные банковских карт
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Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил перечень операторов электронных площадок и банков для проведения госзакупок. Соответствующие распоряжения размещены на сайте правительства.
В перечни вошли восемь операторов электронных площадок и один оператор специализированной электронной площадки, которые соответствуют требованиям правительства. В документе говорится, что с 1 января 2019 г. поставщик, заказчик и исполнитель должны выбираться исключительно в электронной форме. Требование, по мнению правительства, поможет избежать сговора заказчиков с участниками закупок и участников закупок между собой, а также упростит сбор необходимых документов. В особых случаях правительство может разрешить проведение закрытых торгов. Это касается закупок в области обороны и обеспечения безопасности.
Среди операторов электронных площадок, утвержденных правительством, - «Единая электронная торговая площадка», «Сбербанк - Автоматизированная система торгов», »РТС - тендер», «Российский аукционный дом», «ТЭК - Торг», «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан», «Электронные торговые системы», «Электронная торговая площадка ГПБ», а также «Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа» (АСТ-ГОЗ).
Специализированной площадкой рассчитывает стать (АСТ-ГОЗ), созданная в 2017 г. Сбербанком и госкорпорацией «Ростех» для проведения в электронной форме закупок в рамках гособоронзаказа, напоминает «Интерфакс».
Еще одним распоряжением правительство утвердило список банков, где участники закупок будут открывать счета для обеспечения заявок на участие в сделках. Перечень включает 18 банков. Среди них Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк, «Открытие», Райффайзенбанк, Росбанк и другие.
Что показали на выставке «Госзаказ – за честные закупки»
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Сотрудники Белого дома подготовили для президента Дональда Трампа перед встречей с Владимиром Путиным более 100 страниц материалов, в которых рекомендовали занять «жесткую позицию» по отношению к российскому лидеру. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на чиновников президентской администрации США и дипломатов.
При этом Трамп «проигнорировал» большинство бумаг своих советников, уточняет газета. Один из собеседников издания отметил, что заявления американского лидера оказались «противоположны запланированным». По словам другого источника, перед встречей президентов двух стран советники Трампа обсудили с ним присоединение Крыма и возможное российское вмешательство в выборы, но Трамп принял другое решение по поводу своих заявлений на саммите.
Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась в Хельсинки 16 июля. Лидеры двух государств сначала побеседовали в формате тет-а-тет, а затем в составе делегаций. На пресс-конференции по результатам переговоров президенты России и США заявили, что беседа прошла успешно. «Даже во время холодной войны США и Россия были способны вести диалог, но наши отношения никогда не были такими плохими, как сейчас. Это изменилось четыре часа назад», – подчеркивал Трамп.
Путин сообщил, в свою очередь, что передал американскому коллеге предложения по вопросам стратегической стабильности и нераспространения оружия. Российский лидер также предложил организовать контакты между спецслужбами двух стран «на системной основе».
Первые кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Kevin Lamarque / Reuters
16 июля в Хельсинки началась первая полноформатная встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом
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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в связи с крахом застройщика Urban Group. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». По делу в качестве подозреваемых проходит руководство одной из компаний, входящих в группу. Речь идет о компании ООО «Ивастрой».
Фигурантов подозревают в злоупотреблении полномочиями при строительстве в Одинцовском районе Подмосковья ЖК «Лайково». По версии следователей, руководство компании собрало деньги с дольщиков, но так и не достроило объект. Завершение строительства ЖК теперь потребует еще 12 млрд руб.
Дело заведено по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до 10 лет с трехлетним запретом занимать некоторые должности. Следователи в рамках дела провели обыски у экс-гендиректора «Ивастроя» и совладельца Urban Group Андрея Пучкова. Задерживать Пучкова пока не стали, указывает газета.
Источники «Коммерсанта» уточнили, что в основу уголовного дела могли лечь заявления части дольщиков комплекса «Лайково», а также главного владельца Urban Group Александра Долгина. Ранее он обвинил в проблемах Urban Group менеджеров по реализации и рекламе, которые работали в компаниях группы, напоминает газета. Суд подтвердил изданию информацию о ходатайствах следственных органов. СКР от комментариев отказался.
Ранее в пяти дочерних структурах Urban Group ввели процедуру наблюдения. 16 июля «Коммерсантъ» сообщил, что достройка комплексов Urban Group потребует дополнительно 70,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют предварительные результаты аудита, писало издание. Власти планируют покрывать этот дефицит за счет средств федерального и подмосковного бюджетов, а также страховых выплат по договорам долевого участия, писало издание.
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Минпромторг подготовил дорожную карту по разработке российских газовых турбин большой мощности, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на черновик документа. Из него следует, что иностранцы будут максимально отстранены от программы модернизации ТЭС на 1,4 трлн руб. до 2030 г. Сейчас программа проходит согласование в правительстве. В рамках документа машиностроителям предъявляют требование о локализации выпуска оборудования на уровне 90%.
Сейчас в России есть только одно СП по производству газовых турбин большой мощности – Siemens и «Силовых машин» по немецкой технологии. Минпромторг настаивает на поэтапном выпуске на рынок российской линейки мощных турбин: в IV квартале 2019 г. – на 110 МВт, в конце 2021 и 2022 гг. – на 170 и 65 МВт. Технологии для сервиса предполагается создать к конце 2019 г. Серийное производство турбин планируется запустить к IV кварталу 2027 г. В дорожной карте есть пункт о предоставлении бюджетных субсидий на компенсацию части затрат на производство.
Факт совещания по дорожной карте изданию подтвердили в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака. Документ предписано доработать. Из протокола совещания у замминистра промышленности и торговли Василия Осьмакова от 13 июня, у Объединенной двигателестроительной корпорации «Ростеха», «Силовых машин» и Минэнерго замечаний к документу не было.
Также министерство предлагает освободить пилотные проекты с российским оборудованием от штрафов при срыве сроков ввода в эксплуатацию или при поломках, утверждают собеседники.
Политика
Новости
Путин объяснил отсутствие у России компромата на Трампа
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У России нет «никакого компромата» на американского лидера Дональда Трампа, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы телеканала Fox News. Стенограмма интервью приводится на сайте Кремля.
Вопрос о компромате был задан Путину ведущим Крисом Уоллесом. «Не хочу обидеть г-на президента Трампа и боюсь показаться невежливым, но до того, как он объявил, что будет кандидатом в президенты, он не представлял для нас никакого интереса», – рассказал Путин. «В голову никому не могло прийти, что он когда-нибудь будет президентом США», – пояснил он, вспомнив времена, когда Трамп занимался строительным бизнесом и проводил конкурсы красоты. Путин рассказал, что в Россию приезжали и более богатые американские предприниматели, и «тотально со всеми» работать спецслужбы просто не могли бы. «Во-первых, мы этим не занимаемся в отличие от вас. Вы, видимо, по себе судите. Во-вторых, у нас и денег столько нет, нет ни сил, ни средств, чтобы за всеми тотально следить. Это просто не входит в наши планы, это невозможно, и ничего подобного в отношении Трампа мы, конечно, не делали», – заверил Путин.
Версию о том, что российские спецслужбы собирали компромат на Трампа, первым сообщил телеканал CNN в начале 2017 г. Эта информация якобы содержалась в 35-страничном досье о вмешательстве России в выборы президента США, которое собирал экс-сотрудник MI6 Кристофер Стил. Позже издание BuzzFeed перепечатало доклад. Из опубликованного доклада следовало, что якобы имеющийся у России компромат на Трампа относился к периоду с июня по декабрь 2016 г. Трамп официально выдвинул свою кандидатуру на выборы президента США 16 июня 2015 г.
Первые кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Kevin Lamarque / Reuters
16 июля в Хельсинки началась первая полноформатная встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом
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Расширение НАТО на восток будет рассматриваться Россией как угроза. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы Fox News. Стенограмма интервью в том виде, в котором оно было переведено, опубликована на сайте Кремля.
Ведущего телеканала Fox News Криса Уоллеса интересовало, как Россия прореагирует на возможное включение в НАТО Украины или Грузии. «Продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет представлять для нас угрозу, и мы будем относиться, конечно, крайне отрицательно», – ответил Путин. Он также указал, что размещение элементов стратегической противоракетной обороны США в Румынии «представляет прямую угрозу» для безопасности России.
Как Трампа встретили в Европе
Francois Lenoir / Reuters
Дональд Трамп прилетел в Брюссель накануне саммита (на фото вместе с Меланией Трамп). По сообщению местной газеты Le Soir, в аэропорту президента США встретил только представитель бельгийского МИДа – король Филипп, премьер-министр Шарль Мишель и министр иностранных дел Дидье Рейндерс в это время смотрели матч Бельгия – Франция
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Ludovic Marin / AP
В первый же день саммита Трамп резко раскритиковал Берлин за выдачу разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2». По словам Трампа, в результате Германия окажется «заложницей России». Меркель в ответ напомнила, что Германия давно независима
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Kevin Lamarque / Reuters
Через несколько часов после своего выступления Трамп встретился с Ангелой Меркель. Переговоры, по его словам, прошли «отлично»
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Yves Herman / Reuters
Трамп неоднократно заявлял, что союзники США по НАТО должны увеличить свой вклад в финансирование альянса. «США тратят все больше ресурсов на защиту Европы, тогда как экономика европейских стран, включая немецкую, процветает, а проблемы безопасности остаются нерешенными. Для нас такая ситуация больше неприемлема» – такое обращение он разослал партнерам накануне саммита
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EMMANUEL DUNAND / AFP
Незадолго до визита Трампа в Великобританию правительство Терезы Мэй покинул министр иностранных дел Борис Джонсон. «Возможно, мы поговорим с ним, когда я приеду. Мне нравится Борис Джонсон, он всегда мне нравился», – поделился Трамп. На фото президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
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Yves Herman / Reuters
Переговоры Трампа и Терезы Мэй пройдут в Лондоне 13 июля. Мэй накануне заявила, что с нетерпением ждет этого. Президент США оценил грядущий визит на фоне правительственного кризиса в Великобритании как «сложный»
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Ludovic Marin / Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, президент Польши Анджей Дуда, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Албании Эди Рама, президент Чехии Милош Земан, премьер-министр Испании Педро Санчес фотографируются перед открытием саммита НАТО
7/11
Tatyana Zenkovich / Reuters
Макрон на встрече с Трампом заступился за Германию. Президент Франции подчеркнул, что не согласен с заявлением о зависимости Германии от России. На фото: президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон
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Tatyana Zenkovich / Reuters
На саммите Трамп заявил, что для него «большая честь быть другом» президента Франции Эмманюэля Макрона
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Darrin Zammit Lupi / Reuters
Германия заключает газовые сделки с Москвой и «платит России миллиарды и миллиарды долларов в год», в то время как США приходится оплачивать защиту европейских стран от России, заявил Трамп: «Мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем все эти страны. А потом многие эти страны идут и заключают трубопроводную сделку с Россией и платят миллиарды долларов в российскую казну»
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Reuters
«У меня впереди саммит НАТО, у меня Великобритания, что будет непросто, и у меня впереди Путин. Откровенно говоря, встреча с Путиным может оказаться самой простой из них, кто знает», – заявил Трамп перед отъездом в Бельгию
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Россия готова участвовать в предоставлении гарантий безопасности КНДР в процессе денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом российский президент Владимир Путин заявил в интервью Fox News. Стенограмму интервью в том виде, в котором оно было переведено, приводит кремлевская пресс-служба.
«Чтобы добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова, безусловно, потребуются международные гарантии, и Россия готова внести свой вклад в том объеме, который от нее будет требоваться», – заявил Путин. Он также признал вклад президента США Дональда Трампа в урегулирование корейского кризиса. По оценке российского лидера, Трамп сделал для этого «очень много».
Ранее Kyodo News сообщило об отказе Пхеньяна от работы с США в совместной группе по выработке путей денуклеаризации Корейского полуострова. После визита в КНДР 6–7 июля госсекретаря Майкла Помпео МИД Северной Кореи обвинил США в «одностороннем и гангстерском запросе на денуклеаризацию». Также представитель внешнеполитического ведомства КНДР отметил, что переговоры привели Пхеньян к «опасной фазе, которая может сорвать нашу готовность к денуклеаризации, которая была твердой».
Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре
LYNN BO BO/EPA-EFE
12 июня в Сингапуре состоялась историческая встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. На фото кортеж Ким Чен Ына подъезжает к отелю Capella на острове Сентос, где состоялась встреча двух лидеров
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Evan Vucci / AP
Это первая встреча действующего президента США с лидером КНДР
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Evan Vucci / AP
Президент США несколько раз похлопал Ким Чен Ына по плечу
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Evan Vucci / AP
Лидеры перед началом встречи
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Jonathan Ernst/REUTERS
Лидеры обменялись 12-секундным рукопожатием
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Jonathan Ernst/REUTERS
Американские журналисты отмечают, что встреча лидеров тет-а-тат продолжалась около 48 минут
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Anthony Wallace/Pool/Reuters
В первые несколько секунд встречи Дональд Трамп и Ким Чен Ын выглядели несколько напряженно, однако по пути на личную встречу президент США о чем-то пошутил, что вызвало смех у Ким Чен Ына, пишет ТАСС
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Jonathan Ernst/REUTERS
Американский лидер пробудет в Сингапуре до 13 июня
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Главный исполнительный директор интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос подтвердил статус богатейшего бизнесмена в мире. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свой рейтинг миллиардеров – Bloomberg Billionaires Index. Сейчас состояние Безоса оценивается более чем в $150 млрд, что на $55 млрд больше, чем у основателя Microsoft Билла Гейтса, занимающего вторую строчку рейтинга. В начале июля Bloomberg также называл Безоса богатейшим человеком со $142 млрд.
Однако сейчас Безосу удалось побить и рекорд Гейтса, установленный в 1999 г. на волне бума dot-com. Тогда состояние основателя Microsoft преодолело отметку в $100 млрд. По текущему курсу с поправкой на инфляцию это $149 млрд. Состояние Безоса в $150 млрд делает его еще и богатейшим человеком в современной истории с 1982 г., когда впервые был опубликован рейтинг богатейших людей от Forbes.
Bloomberg отмечает, что состояние Гейтса также могло бы превысить $150 млрд, если бы он тратил меньше на благотворительность. С 1996 г. он пожертвовал почти 700 млн акций Microsoft и $2,9 млрд наличными и другими активами.
В июне 2017 г. газета The New York Times написала статью, в которой указала, что Безос – единственный из пяти самых богатых американцев, кто не присоединился к инициативе Билла Гейтса и Уоррена Баффетта The Giving Pledge («Клятва дарения», предполагает, что давший ее должен отдать половину своего состояния на благотворительность). Издание отмечало, что, пока другие миллиардеры жертвуют деньги, о благотворительной деятельности Безоса ничего не известно. Перед публикацией The New York Times отправила миллиардеру запрос о комментарии. Вместо ответа он опубликовал в твиттере пост, в котором попросил подписчиков посоветовать ему, куда лучше пожертвовать деньги. Одну полученную идею Безос уже реализовал – в январе он выделил $33 млн организации TheDream.US, которая помогает детям мигрантов получить образование. Как писалForbes со ссылкой на источник, после поста Безоса один из основателей TheDream.US – Дон Грэм написал миллиардеру о том, как его пожертвование могло бы помочь организации. Безос, сын иммигранта из Мексики, прислушался. Объявить об итогах общения с подписчиками Безос намерен до конца лета 2018 г. Пока он только раскрыл, что выбрал две идеи для благотворительности.
Состояние Безоса бросает вызов богатейшей семье планеты – династии Уолтонов, владеющей крупнейшей в мире сетью супермаркетов Walmart. Наследники основателя бизнес-империи Сэма Уолтона занимали первую строчку рейтинга 25 богатейших семей планеты с совокупным состоянием $151,5 млрд. В рейтинг, опубликованный Bloomberg 1 июля, попали лишь те семьи, которые наследовали состояние династиями.
Также Безос входит в топ-5 самых влиятельных людей на планете. Рейтинг был опубликован Forbes в мае 2018 г. Основатель Amazon занимает пятое место после председателя КНР Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.
Как выглядит магазин без касс и продавцов от Amazon
Elaine Thompson / AP
Американский интернет-ритейлер Amazon в понедельник открыл в Сиэтле первый в мире автоматизированный супермаркет Amazon Go без касс и продавцов, сообщил официальный сайт компании
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Elaine Thompson / AP
Чтобы войти в магазин через турникет, нужен смартфон с приложением от Amazon
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Elaine Thompson / AP
Войдя в магазин, покупатель может взять все необходимые продукты, положить в специальную сумку и покинуть помещение
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Elaine Thompson / AP
При помощи установленных на полках сканеров стоимость покупки автоматически списывается со счета пользователя в приложении
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Elaine Thompson / AP
Отказаться от товара можно, поставив его обратно на полку
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Elaine Thompson / AP
В супермаркете использованы те же технологии, что и в беспилотных автомобилях: компьютерное зрение, комплексирование данных с разных датчиков и глубинное обучение
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Elaine Thompson / AP
Tехнология не нуждается в радиочастотных метках (RFID) на товарах
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Elaine Thompson / AP
Автоматизированный магазин Amazon, отмечает ВВС, открылся в тестовом режиме год назад только для сотрудников компании
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Jason Redmond / Reuters
Во время тестирования возникали некоторые трудности в работе супермаркета, в частности, когда товары с полок брали дети или система неправильно идентифицировала пользователя
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Elaine Thompson / AP
По мнению The New York Times, подобные технологии угрожают рабочим местам примерно 3,5 млн кассиров в США, но компания говорит, что нововведение просто даст им другую работу
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Посольство РФ в США добивается от американских властей консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, задержанной 15 июля в Вашингтоне. Об этом говорится в сообщении посольства. В нем также уточняется, что консульский отдел посольства «выясняет обстоятельства задержания» Бутиной, а также ее «местонахождение».
Ранее минюст США предъявил руководителю общественной организации «Право на оружие» Марии Бутиной обвинение в шпионаже в пользу России. По версии следствия, с 2015 г. по февраль 2017 г. она работала под руководством высокопоставленного правительственного чиновника из России. Ранее он был членом законодательной ветви российской власти, затем стал высшим должностным лицом в Центробанке России. В апреле 2018 г. он попал в санкционный список минюста США. Адвокат Бутиной Роберт Нил Дрискол заявил, что она не является агентом России, приводит его слова «Интерфакс».
Несколько месяцев назад Бутина 8 часов давала показания из-за подозрений в отношении ее контактов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление адвоката. Ей пришлось выступать в специальном двухпалатном комитете по вопросам разведки сената Соединенных Штатов и предоставить тысячи документов. Если бы ее попросили, она готова была бы дать показания и федеральным правоохранительным органам. Но, несмотря на готовность к сотрудничеству, в апреле агенты ФБР провели обыск у нее в квартире, а 15 июля «власти выбрали арест госпожи Бутиной <…> без предварительного уведомления адвоката», отмечается в заявлении адвоката.
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Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили во время встречи в Хельсинки новые идеи по урегулированию вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, которые должны быть проработаны на экспертном уровне.
«Мы говорили по Украине. Там есть некоторые идеи новые по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны. Договорились проработать это пока на экспертном уровне», – заявил Путин в интервью Первому каналу.
Путин назвал обсуждение этих идей «позитивным элементом движения вперед».
В понедельник, 16 июля, произошла первая полноценная встреча Путина и Трампа. Перед переговорами в расширенном составе президенты пообщались тет-а-тет. Вместо запланированных 90 минут встреча наедине длилась 2 часа 10 минут.
Хельсинки встречает Путина и Трампа
Alessandro RAMPAZZO / AFP
В день встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки усилены меры безопасности – практически на каждом углу стоят военные или полицейские
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Lehtikuva/Aleksi Tuomola
«Господин президент, добро пожаловать в страну свободной прессы», – гласит баннер, который разместила крупнейшая финская газета Helsingin Sanomat
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Lehtikuva/Onni Ojala/via REUTERS
Накануне встречи в Хельсинки прошли протесты, собравшиеся хотели привлечь внимание к правам человека и проблемам климата
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Lehtikuva/Seppo Samuli
Члены Greenpeace разместили на башне церкви Каллио баннер, на котором написано «Грейте наши сердца, а не нашу планету»
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Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не обсуждали на переговорах в Хельсинки сроки следующей встречи. Однако они, скорее всего, смогут побеседовать на полях саммита G20 в Аргентине. Об этом Путин заявил в интервью «Первому каналу».
«Мы не определяли срок следующей встречи, но у нас в рамках одного из азиатских мероприятий возможна встреча на полях этого мероприятия, а затем – в Аргентине "двадцатка", можем встретиться и там», – сказал президент.
В понедельник, 16 июля состоялась первая полноценная встреча Путина и Трампа. Вначале главы государств провели встречу тет-а-тет. Вместо запланированных 90 минут она длилась 2 часа 10 минут. Затем встреча продолжилась в расширенном составе, с участием членов делегаций двух стран.
Первые кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Kevin Lamarque / Reuters
16 июля в Хельсинки началась первая полноформатная встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом