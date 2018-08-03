Оператор Нью-Йоркской фондовой биржи создаст криптовалютную платформу

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Кандидат в мэры Москвы дал старт еще одному референдуму по пенсионной реформе

Кандидат в мэры Москвы от партии «Справедливая Россия» Илья Свиридов в пятницу провел собрание инициативной подгруппы по проведению общероссийского референдума по повышению пенсионного возраста. «Мы должны заставить правительство отозвать антинародный законопроект и предложить другую реформу», - заявил он.

Участники собрания единогласно проголосовали за то, чтобы вынести на референдум вопрос «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?». Желающих выступить не нашлось. «Я выразил глас народа», - удовлетворенно резюмировал Свиридов.

Это уже не первая попытка инициировать референдум по вопросу о повышении пенсионного возраста. Ранее КПРФ провела в Москве собрание инициативной подгруппы по проведению референдума, но ее вопрос забраковал ЦИК. После консультаций коммунисты смогли согласовать с ЦИК «оптимальную», по словам председателя комиссии Эллы Памфиловой, формулировку вопроса, но очередное собрание инициативной подгруппы они проведут только 7 августа, зато заявки подали сразу в семи регионах. В одном регионе может быть зарегистрирована только одна подгруппа, если вопросы сходны по содержанию. Таким образом, отмечал ранее член ЦИК Евгений Колюшин, вполне может начаться конкуренция двух инициатив о проведении референдума: для того чтобы зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума, организаторы должны зарегистрировать не менее 43 региональных подгрупп. Кроме того, Центризбирком должен признать вопрос не противоречащим требованиям федерального законодательства.

Свиридов в пятницу заявил журналистам, что инициатива референдума - не партийный проект, он выступает с ним в инициативном порядке, так как считает: референдум против пенсионной реформы может привлечь более широкий круг граждан. Он считает, что коммунисты непоследовательны в своей борьбе с пенсионной реформой, И кроме того, у них же нет монополии на референдум, подчеркивает Свиридов.

Подавшие уведомление в Мосгоризбирком о проведении инициативной подгруппы Владимир Бадмаев и Светлана Анисимова сказали «Ведомостям», что не являются членами партии «Справедливая Россия», но имеют опыт участия в подготовке городского референдума против платных парковок. Свиридова они тоже знают еще с того времени, а теперь решили привлечь его как «лицо медийное».

Референдум о платных парковках инициативная группа «Справедливой России» пыталась провести в Москве в 2013-2014 гг. и даже добилась регистрации инициативной группы. Но в итоге необходимого количества подписей собрать не удалось, и их даже не стали сдавать в Мосгоризбирком.

Тогда работа по сбору подписей сильно осложнилась из-за новогодних праздников, вспоминает Свиридов, на этот раз все будет по-другому, уверен он.