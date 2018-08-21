В работе приложения банка «Авангард» произошел сбой
Мобильное приложение банка «Авангард», интернет-банк и сайт кредитной организации не работают из-за повреждения основного и резервного кабелей возле входа в серверный центр, обеспечивающий связь автоматизированной банковской системы с интернетом и офисами. Об этом говорится на странице банка в Facebook. Серверный центр «Авангарда» расположен по адресу: Москва, Грохольский пер., д. 29.
Кабели были повреждены рабочими при проведении дорожно-строительных работ. «Ремонтная бригада приступила к восстановлению коммуникационных каналов. Рассчитываем, что в течение нескольких часов все сервисы будут восстановлены», – уточнили в пресс-службе банка.
«Авангард» по итогам I квартала этого года занимает 56-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» с активами 115 млрд руб.
Основным бенефициаром банка является его президент Кирилл Миновалов (бизнесмену также принадлежит один из крупнейших в мире производителей солода «Авангард-агро»). Миновалов владеет 99,27% банка через ООО «Алькор холдинг групп». Оставшийся пакет акций принадлежит миноритариям банка. Forbes оценивает состояние Миновалова на уровне $900 млн.