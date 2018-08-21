Министр иностранных дел Германии предложил создать аналог SWIFT
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюзу необходимо создать платежные системы, независимые от США, если европейские страны хотят сохранить ядерную сделку с Ираном. Речь идет об аналоге американской системы передачи информации о платежах SWIFT. Таким образом ЕС защитит европейские компании от санкций США против Ирана. Об этом говорится в статье Мааса, опубликованной в газете Handelsblatt.
По его словам, независимые от США платежные системы - Европейский валютный фонд и аналог SWIFT - помогут усилить европейскую автономность. Немецкий министр считает, что ядерная сделка с Ираном лучше взрывоопасного кризиса, который грозит Ближнему Востоку. По его словам, ЕС должен донести до Вашингтона желание сотрудничать с Ираном. «Мы не позволим действовать через наши головы, нам во вред. Поэтому было бы правильно защитить европейские компании от санкций с правовой точки зрения», - сказал Маас.
В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Штатов из соглашения с Ираном по ядерной программе, параметры которой одобрили шесть стран - Россия, США, Британия, Китай, Франция и Германия - в 2015 г. Американский президент заявил о восстановлении всех санкций против Ирана. После этого американские и европейские компании стали отказываться сотрудничать с Ираном. Власти США объясняли возобновление санкционного режима против Ирана попыткой помешать финансированию терроризма.