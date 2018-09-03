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Группа ВТБ продала подразделение в США

Группа ВТБ продала подразделение VTB Capital в США, открытое еще в 2012 г., ее менеджменту, следует из сообщения группы. «31 августа 2018 г. группа ВТБ продала VTB Capital Inc., Нью-Йорк, менеджменту этой компании. Компания была переименована в Xtellus Capital Partners и стала самостоятельным игроком на рынке акций и операций с фиксированной доходностью», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы ВТБ.

Сумма сделки не раскрывается.

Xtellus Capital Partners и группа ВТБ заключили соглашение о работе Xtellus в качестве брокер-дилера для группы ВТБ на американском рынке. «С учетом текущей геополитической ситуации такое изменение в операционной платформе является наиболее оптимальным способом продолжения обслуживания наших российских и международных клиентов», - сообщила пресс-служба банка.

Банк ВТБ находится под секторальными санкциями США с 2014 г. Эти санкции ограничивают возможность привлечения финансирования в США. С весны 2018 г. в санкционный список включен президент ВТБ Андрей Костин. 90% бизнеса ВТБ находится в России, отметил Костин в апреле, комментируя персональные санкции.

В середине августа конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России. В нем, в частности, говорится о запрете на покупку нового российского госдолга и на операции с долларом для российских госбанков. Президенту США дается возможность в соответствии с законом о чрезвычайных международных экономических полномочиях (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA) блокировать все сделки финансовых организаций из списка, если их имущество находится в США, попадает в США, принадлежит или находится под контролем гражданина США. В списке – Сбербанк, ВТБ, Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и ВЭБ.