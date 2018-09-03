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Суд отменил сделку по покупке Промсвязьбанком облигаций на 7,4 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы в понедельник удовлетворил иск Промсвязьбанка к кипрской Fintailor Investments Ltd., передает «Интерфакс» из зала суда. Суд отменил покупку банком облигаций у кипрской компании, а также взыскал с Fintailor Investments 7,4 млрд руб.

Сделки по покупке облигаций прошли накануне санации Промсвязьбанка. Банк указывал, что не мог покупать бумаги из-за предписания ЦБ, говорится в материалах дела. Кроме того, эмитентами ценных бумаг были аффилированные с Промсвязьбанком лица, а сделка прошла по завышенной цене. Бумаги по сделке подписывал сотрудник, который устроился в банк за три дня до этого, говорил ранее в суде представитель Промсвязьбанка. Где он сейчас находится, неизвестно, добавлял он.

Сделки по покупке бондов «были лишены экономической целесообразности и направлены на вывод активов», заявил во время судебного разбирательства представитель ЦБ (регулятор выступает третьим лицом по делу).

Fintailor Investments на заседании ранее указывала, что только выполняла требование своих клиентов по продаже бумаг, а деньги от сделки ей не поступали. Суд также по просьбе компании привлек к разбирательству клиентов Fintailor Investments – три иностранные организации. Fintailor Investments настаивала, что решение по иску может повлиять на их права и обязанности.

Всего накануне санации из Промсвязьбанка «было выведено почти 100 млрд руб.», сказал представитель банка в суде.

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