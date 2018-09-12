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Бинбанк сообщил о сбое в работе карт и сайта

Клиенты Бинбанка могли столкнуться с проблемами при использовании платежных карт, сайта и дистанционных услуг банка, предупредила кредитная организация. Причиной сбоя стало некорректное обновление программного обеспечения, сообщила ТАСС пресс-служба банка.

«Некоторые клиенты могли столкнуться с нестабильной работой карт, сайта и дистанционных каналов обслуживания», — сообщил Бинбанк. Пресс-служба банка заверила, что в ближайшее время работа всех систем будет стабилизирована.

На момент публикации сайт Бинбанка не работал. Пользователи в социальных сетях сообщали, что не могут снять средства с карт Бинбанка и оплатить ими покупки. Также некоторые клиенты банка сообщали, что приложение Бинбанка показывает, что у них ноль на счету.

Это второй сбой в работе банка за последние сутки. В ночь на вторник Бинбанк сообщал в Twitter, что после технологического обновления работа систем банка была нарушена.

Бинбанк занимает 15-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций, следует из данных Центробанка. В настоящее время банк проходит процедуру финансового оздоровления и в будущем войдет в состав банка «Открытие», который также находится на санации.