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Финансы
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Бинбанк сообщил о сбое в работе карт и сайта

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Клиенты Бинбанка могли столкнуться с проблемами при использовании платежных карт, сайта и дистанционных услуг банка, предупредила кредитная организация. Причиной сбоя стало некорректное обновление программного обеспечения, сообщила ТАСС пресс-служба банка.

«Некоторые клиенты могли столкнуться с нестабильной работой карт, сайта и дистанционных каналов обслуживания», — сообщил Бинбанк. Пресс-служба банка заверила, что в ближайшее время работа всех систем будет стабилизирована.

На момент публикации сайт Бинбанка не работал. Пользователи в социальных сетях сообщали, что не могут снять средства с карт Бинбанка и оплатить ими покупки. Также некоторые клиенты банка сообщали, что приложение Бинбанка показывает, что у них ноль на счету.

Это второй сбой в работе банка за последние сутки. В ночь на вторник Бинбанк сообщал в Twitter, что после технологического обновления работа систем банка была нарушена.

Бинбанк занимает 15-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций, следует из данных Центробанка. В настоящее время банк проходит процедуру финансового оздоровления и в будущем войдет в состав банка «Открытие», который также находится на санации.

Политика
Новости

Суд арестовал обвиняемых в нападении на правоохранителей на акции 9 сентября

Ведомости
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Хамовнический суд Москвы арестовал до 9 ноября Виктора Федосеева и Василия Костылева, которые обвиняются в нападении на сотрудников правоохранительных органов во время акции против повышения пенсионного возраста в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс».

По версии следствия, Федосеев на акции в воскресенье ударил сотрудника Росгвардии. Ему вменяется применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья. Это наказывается штрафом до 200 000 руб. или в размере зарплаты осужденного до 18 месяцев, либо принудительными работами до пяти лет, либо лишением свободы до пяти лет.

Следствие попросило арестовать Федосеева, потому что он может скрыться, оказать давление на свидетелей и помешать расследованию: он имеет регистрацию в Хабаровске, в Москве постоянного места жительства нет, также он не работает. Вина Федосеева подтверждается показаниями потерпевшего, видеозаписями, вещественными доказательствами и иными собранными материалами, при задержании он оказал активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, отметил следователь. Сам Федосеев от дачи показаний отказался. Это было не сопротивление, а сопротивление, сказал адвокат обвиняемого Сергей Бадамшин. Он также подчеркнул, что Федосеев получил черепно-мозговую травму в момент задержания.

Костылев, по версии следствия, ударил одного полицейского кулаком в лицо, второго схватил за шею и повалил на землю. Его также обвинили по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья).

В воскресенье, 9 сентября, в Москве и других городах России прошли акции против повышения пенсионного возраста. Их организовал политик Алексей Навальный и его сторонники. При задержаниях в некоторых городах полиция применяла силу. Митингующих «волокли по асфальту, роняли на землю, тащили по лестнице», сообщало «ОВД-инфо». Полиция действовала строго в соответствии с законодательством, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Жесткие задержания в Москве на акции против пенсионной реформы. Фотографии

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Политика
Новости

Правительство предложило запретить военным рассказывать в соцсетях о службе

Ведомости
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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, в соответствии с которым военнослужащим нельзя будет размещать некоторую информацию в соцсетях. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

В частности, правительство предложило внести изменения в федеральный закон «О статусе военнослужащих». Военнослужащим нельзя будет размещать в СМИ и в интернете информацию о себе и других военнослужащих, которая могла бы раскрыть подробности о службе, деятельности воинских частей, их нахождении, говорится в законопроекте. Речь идет о фото, видео, данных геолокации и другой информации, уточняется там же.

Военнослужащие представляют особый интерес для спецслужб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций, что показала работа Вооруженных сил России в Сирии, следует из пояснительной записки. В ней же указано, что за нарушение запрета военные могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, контрактники – вплоть до увольнения. При этом предполагается, что новые правила о запрете размещения информации не будут распространяться на уволенных.

Ранее Минобороны предлагало запретить военным-контрактникам публикации в интернете о себе и других военнослужащих. Запрет необходим «в целях повышения уровня информационной безопасности личности, общества и государства», объясняло ведомство. Подобные правила давно существуют в армиях развитых стран, вовлеченных в конфликты, например в Израиле и Великобритании, рассказывал «Ведомостям» редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Многие международные активисты, например группа Bellingcat, проводят собственные расследования о деятельности военных. Их доклады часто основаны на данных из различных соцсетей.

Как проходили Армейские международные игры

Бизнес
Новости

ТМК потратит до $30 млн на обратный выкуп акций

Ведомости
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Совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) одобрил программу обратного выкупа акций (buyback). Об этом говорится в сообщении компании.

ТМК потратит на buyback до $30 млн в течение 2018-2019 гг., говорится в сообщении. Максимальный объем акций и глобальных депозитарных расписок (GDR), которые могут быть приобретены в рамках программы, – не более 29 270 000 штук обыкновенных акций или не более 7 317 500 штук GDR. Точное количество приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной конъюнктуры, уточняет компания.

Приобретенные акции и GDR будут находиться на балансе ТМК, отмечается в сообщении. Как именно ими распорядится компания – неизвестно, решение будет принято до конца реализации программы.

В прошлом году ТМК провела одно из крупнейших SPO 2017 г. среди российских компаний. Компании удалось продать 13,44% акций во время вторичного размещения бумаг за 10,42 млрд руб.

10 крупнейших IPO и SPO российских компаний в 2017 году

Политика
Новости

Суд продлил домашний арест фигуранткам дела «Нового величия»

Ведомости
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Дорогомиловский суд Москвы по ходатайству следствия продлил до 13 декабря домашний арест двум фигуранткам дела о создании экстремистского сообщества «Новое величие» Марии Дубовик и Анне Павликовой, передает «Интерфакс». Судья разрешила девушкам совершать прогулки около дома с 13 до 15 часов дня.

Во время заседания Дубовик и Павликова попросили суд изменить меру пресечения на подписку о невыезде из-за проблем со здоровьем. Отец Павликовой заявил, что его дочь не может в полной мере получать медицинскую помощь. «В нашей поликлинике главврач испугался. Мы целый час сидели и объясняли, что она еще не осуждена. И даже в частные клиники мы не можем сейчас обратиться, там тоже трудности», — пояснил он.

Адвокат Павликовой Ольга Карлова заявила, что из-за браслета на ноге обвиняемой невозможно сделать МРТ и флюорографию. У обвиняемой есть направление на лечение в стационаре, однако она им не может воспользоваться, так как «тогда не сможет фактически находиться дома, по адресу проживания».

Адвокат Дубовик Максим Пашков заявил, что девушке из-за имеющихся заболеваний необходимы хотя бы два часа прогулок. Он также посетовал, что сотрудник ФСИН отказывается снять браслет с ноги обвиняемой для проведения МРТ. «Говорят, не положено. А как человеку лечиться?» — заявил Пашков.

Адвокаты просили суд в случае отказа в смягчении меры пресечения упростить процедуру уведомления следователей о посещении врачей. Сейчас девушки должны передавать следователю подписанный главврачом талончик к каждому специалисту, которого им необходимо посетить, до приема у врача. При этом сами девушки не могут получить талончик, получают их родители.

Обе девушки находились в СИЗО с марта. На момент ареста Павликовой еще не исполнилось 18 лет. В мае суд оставил Дубовик и Павликову под стражей до середины сентября. Тогда следствие выступило против их перевода под домашний арест. В СИЗО состояние здоровья девушек ухудшилось: у Павликовой обнаружили тахикардию, у Дубовик — опухоль неясного происхождения. 16 августа суд принял решение изменить им меру пресечения на домашний арест.

Фигурантки дела «Нового величия» Павликова и Дубовик в суде

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Финансы
Новости

ЦБ введет со следующего года новый норматив для системно значимых банков

Ведомости
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Центробанк с 1 января 2019 г. введет показатель максимального размера концентрации риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков для системно значимых кредитных организаций. Об этом говорится в сообщении госрегулятора.

ЦБ будет вводить данный показатель поэтапно. На первом этапе на протяжении как минимум 2019 г. системно значимые банки будут обязаны предоставлять сведения об этом риске в госрегулятор. На втором этапе после изучения результатов мониторинга ЦБ примет решение о сроках и особенностях установления показателя в качестве обязательного норматива концентрации риска.

При расчете показателя банки должны будут учитывать все кредитные требования к заемщику или группе связанных заемщиков и условные обязательства кредитного характера, говорится в сообщении. Полный текст стандарта содержится Базельского комитета по банковскому надзору, уточняет ЦБ.

«Мы действительно хотим перейти к консультативному надзору за банками – за теми игроками, которые ведут себя конструктивно, предоставляют достоверную отчетность. Пока нам этого не удалось достичь», – рассказывала в интервью «Ведомостям» председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, пока она не полностью довольна надзором.

10 самых влиятельных россиян по версии Forbes

Политика
Новости

«Интерфакс» узнал о планах Собянина провести инаугурацию в Зарядье

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Церемония вступления Сергея Собянина в должность мэра Москвы состоится 18 сентября в концертном зале парка «Зарядье», передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. «Инаугурация запланирована на полдень», — уточнил он.

По результатам обработки всех протоколов на выборах мэра Москвы 9 сентября Собянин набрал 70,17%, то есть 1 582 762 голоса. Это на 389 584 голоса больше, чем на выборах в 2013 г.: тогда он набрал 1 193 178 голосов.

Официально итоги голосования Мосгоризбирком утвердит на заседании 12 сентября. После этого на заседании городской избирательной комиссии Собянин будет зарегистрирован избранным мэром Москвы. В день инаугурации Собянин подпишет указ о вступлении в должность, а также объявит об отставке правительства Москвы, которое продолжит исполнять полномочия до формирования нового состава.

В 2013 г. выборы мэра Москвы проходили 8 сентября. Торжественная церемония инаугурации прошла 12 сентября в Зале славы в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. На инаугурации присутствовали президент Владимир Путин, патриарх Кирилл, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, члены правительства Москвы, депутаты Госдумы и Мосгордумы, а также представители федеральных органов власти. На церемонии Собянин поблагодарил Путина за поддержку. По его словам, в Москве удалось провести открытые и честные выборы. «Мы вместе с вами организовали честные, открытые и конкурентные выборы», — говорил Собянин.

В день инаугурации политик Алексей Навальный, набравший на выборах 27,24% голосов, подал заявление в Мосгорсуд и еще 951 иск в районные суды с требованием отменить результатов голосования на отдельных участках и приостановить инаугурацию Собянина. В удовлетворении исков было отказано.

На церемонии Путин заявил, что протестное голосование было направлено не против Собянина, а против чиновничьего произвола. «Уверен, никто не голосовал против Собянина. Чего против него голосовать? Он, кроме хорошего, ничего не сделал, особенно за короткий период своей работы. Но протестное голосование было. Почему? Вот из-за этого чиновничьего подчас произвола», — объяснял глава государства. По мнению Путина, Собянин «напрочь лишен и всякого чванства, и зазнайства». Он назвал его деловым, добросовестным и очень порядочным человеком.

Как москвичи проголосовали на выборах мэра

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Технологии
Новости

В работе «Мегафона» произошел сбой

Ведомости
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Во вторник ряд пользователей «Мегафона» пожаловались на работу оператора связи. Соответствующие сообщения появились в соцсетях.

Некоторые абоненты «Мегафона» сегодня могли испытывать временные трудности при голосовых соединениях и при выходе в интернет, подтвердила компания. «Технические специалисты провели необходимые работы и сейчас доступность сервисов полностью восстановлена. Компания приносит извинения за доставленные неудобства», – сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Мегафона».

Ранее «Мегафон», китайский интернет-гигант Alibaba Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились создать совместное предприятие (СП) в России. Компания будет называться AliExpress Russia. Участники СП вложат в него капитал и активы. В частности, «Мегафон» получит 24% AliExpress Russia, продав группе Alibaba 10% в Mail.ru Group.

Усманов на закрытой вечеринке «Мегафона» рассказал о мире будущего

Политика
Новости

Прокуратура потребовала взыскать ущерб с фигурантов дела о растрате в Роскомнадзоре

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Генпрокуратура требует взыскать с пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского и других фигурантов дела о растрате в Роскомнадзоре более 58 млн руб. ущерба, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Артура Большакова.

Ранее Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о растрате более 58 млн руб. в Роскомнадзоре. Изначально уголовное дело было возбуждено по ст. 159 УК (мошенничество). Позже СКР переквалифицировал обвинение на ст. 160 УК (растрата). Фигурантами уголовного дела являются 14 человек, среди них Ампелонский, начальник правового управления Роскомнадзора Борис Едидин и советник гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александр Весельчаков, а также гендиректор ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева. Ампелонский, Едидин и Весельчаков находятся под домашним арестом, Звягинцева — под подпиской о невыезде. Статус остальных фигурантов дела неизвестен. Следствие считает, что государству был нанесен ущерб из-за фиктивного оформления людей на работу и оплаты их труда.

Представляющий интересы Ампелонского адвокат Сергей Седаков заявил, что его подзащитный ознакомился с данным иском. «Я самого иска не видел», — сказал он, отметив, что Ампелонскому вменяют два эпизода растраты.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Сбербанк отказался от снижения ставок по действующей ипотеке

Ведомости
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Сбербанк завершил программу, в рамках которой принимал заявки на снижение ставки по действующему ипотечному кредиту от своих заемщиков. На сайте кредитной организации в разделе «Снижение ставок по действующей ипотеке» появилось сообщение: «Рассмотрение обращений своих ипотечных заемщиков о снижении процентных ставок по действующей ипотеке Сбербанком не производится».

Эту информацию подтвердила пресс-служба Сбербанк. Представитель банка уточнил, что поданные до 10 сентября 2018 года заявления о снижении ставки будут рассмотрены и банк сообщит о своем решении не позднее 30 сентября.

Программа снижения ставок ранее выданной ипотеки действовала в банке около года. «Снижение ставок рассматривалось в индивидуальном порядке в соответствии с программой уменьшения процентных ставок по ипотечным кредитам. Действие программы завершено, если мы примем решение о запуске новой, то объявим об этом дополнительно.», — заявила пресс-служба.

Греф, роботы и акционеры. Как прошло собрание акционеров Сбербанка

Бизнес
Новости

В крупнейшей «дочке» «Аэрофлота» сменился гендиректор

Ведомости
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Совет директоров авиакомпании «Россия» прекратил полномочия гендиректора Дмитрия Сапрыкина, контракт с которым истекал в ноябре 2018 г., сообщила пресс-служба «Аэрофлота». «Аэрофлоту» в «России» принадлежит 75% минус 1 акция (блокпакет у правительства Санкт-Петербурга), поэтому он определяет решения, принимаемые советом директоров.

«Россия» – третья в стране авиакомпания по перевозкам пассажиров после самого «Аэрофлота» и S7 Group, в январе – июле перевезла 6,26 млн человек. Это крупнейшая из трех дочерних авиакомпаний «Аэрофлота».

Из сообщения «Аэрофлота» следует, что Сапрыкин в группе «Аэрофлот» не останется. «Главными достоинствами управленческой команды авиакомпании «Россия» считаю молодость, современность и высокий профессионализм. Дмитрий Сапрыкин не только сочетает эти качества в себе, но и смог создать эффективный, творческий, инновационный коллектив, способный решать задачи высокой сложности. У меня нет сомнений в том, что менеджер такого класса найдет применение своим силам на любом направлении бизнеса, которое сочтет для себя наиболее привлекательным», – приводятся в релизе слова гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева.

Сапрыкина привел в «Аэрофлот» в 2009 г. сам Савельев, возглавив в том году национального перевозчика (до этого оба работали в АФК «Система»). В 2009–2015 гг. Сапрыкин был заместителем гендиректора «Аэрофлота». В сентябре 2015 г. Сапрыкин назначен гендиректором авиакомпании «Трансаэро», сохранив при этом должность в «Аэрофлоте»: правительство РФ пыталось спасти вторую на тот момент авиакомпанию страны от банкротства путем поглощения ее «Аэрофлотом». Но план спасения не удался, «Трансаэро» лишилась сертификата эксплуатанта, а Сапрыкин в ноябре 2015 г. ее покинул и был назначен гендиректором «России».

Сапрыкин руководил присоединением к «России» других «дочек» «Аэрофлота» – «Оренбургских авиалиний» и «Донавиа» (завершилось в марте 2016 г.) и ребрендингом компании (сменила ливрею самолетов).

И. о. гендиректора «России» назначен Сергей Александровский, ранее занимавший должность заместителя гендиректора по продажам и имущественным вопросам.

С чего начинался «Аэрофлот»

Политика
Новости

Поклонская рассказала о проверке пятерых депутатов на коррупцию

Ведомости
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Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов проведет проверку пятерых депутатов, которые, возможно, нарушили закон о противодействии коррупции. Об этом заявила председатель комиссии Наталья Поклонская, передает «Интерфакс».

По ее словам, проверка коснется членов фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Несколько депутатов, возможно, — учредители субъектов хозяйствования и входят в их органы управления, отметила Поклонская. Речь идет, в частности, о субъектах хозяйствования, расположенных за пределами России — во Франции и Финляндии, добавила председатель комиссии.

Один из этих депутатов, подчеркнула Поклонская, является председателем одного из комитетов Госдумы. «Принято решение информировать председателя Госдумы [Вячеслава Володина], что, возможно, допущен председателем комитета факт конфликта интересов в связи с выделением фирме, принадлежащей его родственнику, более одного миллиарда рублей государственных денежных средств», — сказала она.

Комиссия направит на этой неделе запросы в Генпрокуратуру, ФСБ и Росфинмониторинг, сообщила Поклонская.

Поклонскую, экс-прокурора Крыма, избрали руководителем парламентской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах в октябре 2016 г. В июле этого года она оказалась единственным депутатом фракции «Единая Россия», проголосовавшим против пенсионной реформы, и в этот же день было сорвано заседание комиссии — на него пришли трое, включая Поклонскую, членов комиссии из 17. Руководитель фракции Сергей Неверов подчеркивал тогда, что депутат должна решить, готова ли она и дальше работать в «коллективе».

В прошлом году Transparency International заявила, что Поклонская не стала указывать в своей декларации квартиру в Донецке, и направила в возглавляемую ею комиссию соответствующее обращение. Депутат сообщала, что в комиссию поступили семь обращений и что она не стала рассматривать их, «поскольку они поданы в нарушение порядка».

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