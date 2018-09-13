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ВТБ временно снижает ставки на ипотеку по двум документам

ВТБ снижает ставки по ипотечной программе «Победа над формальностями» на 0,7 процентного пункта (п. п.)., сообщила пресс-служба банка. Программа позволяет оформить кредит на покупку готового или строящегося жилья, рефинансировать ипотеку по двум документам – паспорту и номеру СНИЛС. Подтверждать доход заемщика при этом не требуется, постоянная регистрация в регионе, где клиент обращается за кредитом, не обязательна.

Базовая ставка по программе «Победа над формальностями» теперь составляет 9,6%, в случае выбора квартиры площадью больше 65 кв. м – 8,9%. Кредит на рефинансирование в рамках программы выдается под 9,3%. Указанные ставки действуют при условии комплексного страхования, включающего страхование жизни и здоровья заемщика. В случае отказа от него, ставка увеличивается на 1 п. п., уточнила пресс-служба ВТБ.

Минимальный размер первоначального взноса при покупке вторичного жилья – 40% от стоимости объекта, новостройки – 30%. Максимальная сумма кредита – 30 млн руб. в Москве и области и Санкт-Петербурге, 15 млн руб. — в остальных регионах присутствия банка. Срок кредита — до 20 лет.

«Воспользоваться специальными условиями можно до 31 декабря 2018 года», – предупреждает руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ Евгений Дячкин. По его словам, новые ставки – одни из лучших на рынке.

Ипотеку по двум документам выдают многие банки, в частности Сбербанк. В нем минимальная ставка при покупке готового жилья – 9,6% – назначается в рамках акции для молодых семей при первоначальном взносе от 50% и комплексном страховании.