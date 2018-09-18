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Новак спрогнозировал возврат цен на нефть к $50 за баррель

В долгосрочной перспективе цена нефти опустится до $50 за баррель, считает министр энергетики Александр Новак. Об этом он сообщил на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева по развитию нефтедобывающей отрасли России.

«В долгосрочном тренде цена на нефть будет примерно в районе $50 за баррель. То есть текущая ситуация с повышением цены до $70–80 носит в том числе конъюнктурный характер», — сказал Новак (его цитирует ТАСС).

Центробанк также прогнозирует постепенное снижение цен на нефть с текущих высоких уровней до $55 за баррель в 2020–2021 гг. Согласно базовому прогнозу ЦБ, средняя цена на нефть марки Urals в 2018 г. составит $69 за баррель, в 2019 г. она опустится до $60, в 2020–2021 гг. – до $55. Постепенному снижению цен на нефть, по мнению регулятора, будут способствовать расширение сланцевой добычи и постепенное смягчение ограничений на добычу в рамках соглашения ОПЕК+.

Во вторник стоимость нефти марки Brent на Интерконтинентальной бирже превысила $79 за баррель. В 15.30 мск она стоила $78,12 за баррель (+1,352%), стоимость нефти WTI составляла $69,77 (+1,233%).

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