Новости
Финансы
Новости

Российский национальный перестраховщик снова не выполнит план по прибыли

Ведомости
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Прибыль Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), подконтрольной ЦБ, по итогам 2018 г. снова окажется ниже плановых показателей, рассказал ее гендиректор Николай Галушин. По его словам, отклонение будет значительным, но результат по итогам года все-таки будет положительным. Ожидаемый размер прибыли перестраховщика он не назвал.

Стратегия компании предусматривает, что ее прибыль в 2018 г. должна была составить 5,6 млрд руб. По итогам I полугодия РНПК заработала 1,26 млрд руб. против 1,2 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, следует из ее отчетности. При этом за весь прошлый год чистая прибыль РНПК составила 89 млн руб. Это всего 3% от плана: компания должна была заработать 2,7 млрд руб.

Прибыль будет меньше запланированной из-за роста доли санкционного бизнеса в портфеле РНПК в I полугодии, говорит Галушин. Тогда США ввели санкции против 26 россиян и 15 российских компаний. Часть объектов, оказавшихся под санкциями, были застрахованы. Например, «Ингосстрах» страховал имущественные риски UC Rusal, «Русских машин» и En+ Group. рассказывали «Ведомостям» два человека, знающие это от сотрудников страховщика.

Российским страховщикам пришлось перестраховывать санкционные риски в РНПК, так как европейские компании отказываются нести обязательства по таким рискам и могут заблокировать выплату при наступлении убытка до снятия санкций. РНПК по закону обязана принимать от страховщиков санкционный бизнес в размере не менее 10%. Но на практике его размер значительно выше, иногда достигает 98%, сообщил Галушин. На сколько в портфеле РНПК выросла доля санкционного бизнеса он не рассказал, заметив лишь, что она существенно выше плановых показателей.

Согласно стратегии, к 2021 г. на долю санкционного бизнеса в портфеле РНПК должно было приходиться 5-6%, но уже по итогам 2017 г. доля достигла 13%, указал Галушин.

У ЦБ как у акционера есть позиция, что РНПК обязана принимать санкционный бизнес в полном размере, говорит Галущин. Но это создает давление на капитал компании, признает он. ЦБ гарантирует исполнение РНПК своих обязательств и финансовую устойчивость компании. Для этого он в прошлом году предоставил РНПК гарантию на 49,7 млрд руб. для санкционного бизнеса. Она позволяет РНПК ручаться за каждый санкционный риск свыше 2,5 млрд руб. При необходимости ЦБ готов докапитализировать компанию, но сейчас такой необходимости, сообщил Галушин.

«Ведомости» ожидают комментариев представителей ЦБ, «Ингосстраха» и группы «Базовый элемент».

Бизнес
Новости

Walmart отзовет товары с советской символикой после критики в странах Балтии

Ведомости
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Американская сеть супермаркетов Walmart собирается изъять из магазинов одежду с советской символикой, передает агентство BNS. «Посол Литвы в США получил ответ руководства Walmart на направленное ему письмо, в котором содержится обещание изъять из торговли в ближайшее время товары с советской символикой», — заявила информагентству пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.

Копию письма из Walmart на странице в Facebook выложила депутат Европарламента от Латвии Инесе Вайдере. В документе также говорится, что товары с символикой СССР уже исключены из продажи на сайте компании.

Ранее посол Литвы и политики трех балтийских стран попросили Walmart изъять из продажи майки и другую одежду с серпом и молотом, а также с надписью «CCCР». По их мнению, советские символы «оскорбляют жертв убийств, ссылок и пыток».

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Авто
Новости

Акции Tesla подешевели на 4% из-за сообщений об уголовном расследовании

Ведомости
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Акции Tesla подешевели более чем на 4% после того, как Bloomberg сообщил, что в отношении компании начато уголовное расследование из-за твитов ее основателя Илона Маска. В 19.10 мск обыкновенная акция Tesla на NASDAQ стоила $282,79, подешевев на 4,08%.

По данным агентства, министерство юстиции США начало расследование из-за твитов Маска о намерении сделать Tesla частной компанией. Расследование уголовного дела ведется параллельно с гражданским процессом, которым занимается комиссия США по ценным бумагам и биржам, отмечает Bloomberg.

В августе Маск неожиданно написал в Twitter, что планирует вывести Tesla c биржи, предложив инвесторам по $420 за акцию. При этом акции компании в тот момент стоили на 20% меньше. Маск заверил, что «финансирование обеспечено», а для завершения сделки осталось лишь провести голосование акционеров. После сообщения Маска акции Tesla подорожали на 11%.

Однако позже шесть членов совета директоров Tesla заявили, что Маск лишь недавно начал обсуждать с советом идею сделать компанию частной. Это противоречит его словам о том, что для завершения сделки осталось лишь провести голосование акционеров. Информация о финансировании также не нашла подтверждения.

10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов

Политика
Новости

Нетаньяху позвонил Путину после крушения Ил-20 в Сирии

Ведомости
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным крушение в Сирии российского самолета Ил-20 с 15 военнослужащими на борту, передает Reuters.

«Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью российских военнослужащих и заявил, что Сирия ответственна за крушение самолета», — заявили в пресс-службе премьера. Израиль готов предоставить России всю необходимую информацию для расследования крушения воздушного судна. Нетаньяху предложил российскому лидеру направить в Москву для установления причин происшедшего командующего ВВС Израиля.

Ранее Армия обороны Израиля (IDF) прокомментировала крушение Ил-20 в небе над Средиземным морем. «Израиль скорбит в связи с гибелью членов экипажа российского самолета, сбитого ночью огнем ПВО Сирии», — говорится в заявлении израильской армии. Израиль возложил ответственность за инцидент на режим президента Сирии Башара Асада.

В свою очередь Минобороны России считает, что ответственность за инцидент лежит на Израиле. По мнению российского ведомства, израильские летчики спровоцировали атаку средств ПВО Сирии и подставили российский Ил-20 под огонь. «В результате Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200», — говорится в заявлении Минобороны. Уведомление по горячей линии поступило менее чем за одну минуту до удара, из-за этого невозможно было вывести российский самолет в безопасную зону.

В сбитом Ил-20 находились 15 членов экипажа, все они погибли. Обломки самолета были найдены в Средиземном море в 27 км от побережья Сирии.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Суд отклонил иск заблокированного за доступ к Telegram VPN-сервиса

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы отклонил иск зарегистрированной в Шотландии компании Private Networks, которая требовала от Роскомнадзора разблокировать ее VPN-сервис. «В удовлетворении исковых требований отказать полностью», — передает «РИА Новости» слова судьи.

Private Networks требовала признать незаконным включение принадлежащих ей доменных имен и ip-адресов интернет-сервиса TGVPN в реестр запрещенных сайтов.

Технология VPN обеспечивает шифрование передаваемого трафика, позволяя пользователю скрывать свои личные данные. Сервис используется, в частности, для обхода блокировок определенных интернет-ресурсов.

Роскомнадзор заблокировал TGVPN по решению Таганского суда в связи с тем, что сервис создавал технические условия для функционирования мессенджера Telegram, который блокируется в России с середины апреля из-за отказа передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Представитель Private Networks в суде заявил, что сервис TGVPN не имеет отношения к мессенджеру Telegram и никак с ним не аффилирован. Компания считает, что Роскомнадзор нарушил ее конституционное право на распространение информации, право на предпринимательскую деятельность и причинил ей экономический ущерб. Кроме того, по мнению истца, ведомство превысило полномочия, поскольку адреса и домены компании не содержатся в требовании Генпрокуратуры, на которое ссылается Роскомнадзор.

Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram

Бизнес
Новости

Visa, MasterCard и ряд банков США выплатят $6,2 млрд по коллективному иску ритейлеров

Ведомости
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Visa, MasterCard и ряд американских банков, в том числе JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup, выплатят около $6,2 млрд для урегулирования самого крупного коллективного иска, передает Bloomberg. Иск был подан более 10 лет назад от имени около 12 млн ритейлеров, обвинявших платежные системы и банки в завышении размера взимаемых с компаний комиссий при проведении платежей по банковским картам.

В соответствии с соглашением Visa, MasterCard, а также ряд банков выплатят ритейлерам дополнительно $900 млн помимо $5,3 млрд, предусмотренных заключенным в 2012 г. соглашением.

Из $900 млн Visa выплатит $600 млн, на долю MasterCard приходится $108 млн. Обе компании уже зарезервировали в бюджете необходимые средства для покрытия потенциальных расходов. «После нескольких лет переговоров мы рады, наконец, достичь соглашения и продвинуться вперед в партнерских отношениях с продавцами для обеспечения потребителям удобных, надежных и безопасных способов оплаты», — заявили в пресс-службе Visa.

«Мы делаем важный шаг к завершению главы в этом долгом разбирательстве. Теперь мы можем оставить это позади и сфокусироваться на продвижении инноваций вместе с нашими партнерами-ритейлерами для обеспечения удобства платежей, которого ждут наши клиенты», — отметили в MasterCard.

Акции Visa во вторник подорожали на 1%, акции MasterCard — на 0,2%.

Выбор редактора
Технологии
Новости

АФК «Система» инвестировала в разработчика дисплеев дополненной реальности

Ведомости
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Консорциум инвесторов, включая Porsche, Hyundai Motor, Alibaba Group и АФК «Система», вложили $80 млн в разработчика автомобильных дисплеев с технологией дополненной реальности WayRay. Об этом говорится в сообщении компании. В сделке также приняли участие компании China Merchants Capital, JVCKenwood и ряд суверенных инвестиционных фондов, в том числе Российско-японский инвестиционный фонд.

Привлеченные средства WayRay намерена направить на дальнейшую разработку, запуск серийного производства и расширение команды разработчиков. В частности, инвестиции будут использованы для открытия офиса и завода в Германии. Кроме того, по условиям сделки, WayRay будет реализовывать решения под автомобили Porsche и Hyundai.

АФК «Система» инвестировала в WayRay через совместный с «Роснано» фонд Rusnano Sistema SICAR, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Представители «Роснано» и АФК «Система» отказались от комментариев. Собеседник, близкий к АФК «Система», подтвердил, что Rusnano Sistema SICAR принял участие в сделке. АФК «Система» впервые приняла участие в финансировании WayRay в 2016 г., получив миноритарный пакет в проекте.

WayRay была основана в 2012 г., компания специализируется на разработке навигационных систем для автомобилей с использованием дополненной реальности, а также программно-технического комплекса для сбора информации о вождении и коррекции поведения водителя. Компания имеет офисы в Швейцарии, США, Китае и России. С момента основания WayRay привлекла более $100 млн.

Новинки автосалона в Нью-Йорке

Политика
Новости

Украина выдвинула Сенцова на Нобелевскую премию мира

Ведомости
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Верховная рада Украины обратится к Нобелевскому комитету с предложением выдвинуть кандидатуру режиссера Олега Сенцова для получения премии мира. Об этом сообщает «Интерфакс».

Председатель Андрей Парубий направит парламентское обращение к Нобелевскому комитету. За решение выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира проголосовали 245 депутатов Украины.

«Сенцов в течение всего периода незаконного содержания под стражей, рискуя собственной жизнью, демонстрирует пример мужественного, ненасильственного сопротивления в борьбе за базовые права и свободы человека», – объясняет свое решение Верховная рада.

Сенцова задержали в Крыму в 2014 г. В августе 2015 г. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил режиссера к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. В середине мая 2018 г. Сенцов объявил голодовку. Он пообещал ее держать до тех пор, пока российские власти не отпустят всех украинцев, удерживаемых в России «по политическим мотивам». В августе бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира 1983 г. Лех Валенса также предложил присудить эту награду Сенцову.

Нобелевская премия мира присуждается ежегодно с 1901 г. Эту награду получали Международный комитет Красного креста, ООН, 14-й Далай-лама, президент СССР Михаил Горбачев, президент ЮАР Нельсон Мандела, президент США Барак Обама и Организация по запрещению химического оружия.

В Москве прошла акция в поддержку Олега Сенцова

Политика
Новости

Собянин отправил в отставку правительство Москвы

Ведомости
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Мэр столицы Сергей Собянин после торжественного вступления в должность, состоявшегося во вторник, подписал указ об отставке правительства Москвы. Указ Собянина от 18 сентября опубликован на сайте мэрии Москвы.

«Объявляю об отставке правительства Москвы. Поручаю правительству Москвы осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства Москвы», — говорится в указе.

По закону «О правительстве Москвы» в состав городского правительства входят мэр Москвы, семь его заместителей и 11 министров. После выхода указа подчиненные мэра в правительстве находятся в статусе исполняющих обязанности.

Торжественная церемония вступления в должность мэра Москвы Собянина прошла в недавно введенном в эксплуатацию концертном зале "Зарядье". На выборах 9 сентября за него отдали голоса 70,17% пришедших на участки. Явка составила 31%.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Китай введет ответные пошлины на товары из США стоимостью $60 млрд

Ведомости
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Власти Китая решили ввести ответные меры на новые пошлины США. С 24 сентября в Китае вступят в силу пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд. Об этом говорится в сообщении министерства коммерции США. Пошлины коснутся более 5200 наименований американских товаров.

«В соответствии с законом о внешней торговле КНР, положениями о таможенных пошлинах на импортно-экспортные товары и другими законодательными актами и принципами международного права, таможенная комиссия Госсовета КНР приняла решение о введении повышенных пошлин размером 10% и 5% на импорт 5207 наименований американских товаров объемом около $60 млрд», — уточняется в сообщении ведомства.

Во вторник, 18 сентября, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых, 10%-ных пошлин на товары из Китая на общую сумму $200 млрд. Пошлины вступят в силу 24 сентября, с 1 января будут увеличены до 25%. Трамп не исключил в будущем очередного введения пошлин, в частности, на китайские товары стоимостью около $267 млрд, если Китай примет ответные меры.

Ранее США ввели 25%-ные пошлины на китайские товары стоимостью $34 млрд и $16 млрд, Китай оба раза ответил зеркальными мерами. Reuters со ссылкой на экономистов сообщал, что американские пошлины замедлили рост экономики Китая примерно на 0,1-0,3 процентного пункта в 2018 г. Ответные меры Китая в меньшей степени повлияли на экономику США. В 2019 г. ущерб для двух стран будет увеличиваться, отмечает агентство.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Путин передал «Чеченнефтехимпром» Чечне

Ведомости
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Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о передаче в собственность Чечни компании «Чеченнефтехимпром». «Принять предложение правительства Российской Федерации и правительства Чеченской республики о передаче в собственность Чеченской Республики находящихся в федеральной собственности 100% акций ОАО "Чеченнефтехимпром" (город Грозный)», — говорится в указе.

Правительству поручено обеспечить передачу предприятия в течение двух месяцев.

В декабре 2015 г. глава Чечни Рамзан Кадыров просил передать республике один из двух ее крупнейших нефтедобывающих активов — «Чеченнефтехимпром», которому подконтрольны два устаревших НПЗ с инфраструктурой. Предприятие полностью принадлежит Росимуществу, но часть «Чеченнефтехимпрома» арендует подконтрольный «Роснефти» «Грознефтегаз». Кадыров заявил, что власти Чечни намерены в случае передачи республике «Чеченнефтехимпрома» построить на территории НПЗ промышленные предприятия, в том числе завод по производству литий-ионных аккумуляторов и новый крупный НПЗ.

Как писал тогда «Коммерсантъ», Путин одобрил это предложение и поручил правительству его проработать. Однако реализация поручения затянулась — в частности, рассматривалось предложение о разделе активов между «Грознефтегазом» и Чечней.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

РЖД подписала контракт на закупку одиннадцати «Сапсанов» и их обслуживание

Ведомости
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«Российские железные дороги» (РЖД) подписали с группой «Синара», «Сименс АГ» (российское подразделение Siemens) и департаментом немецкого концерна — Siemens Mobility — соглашение о покупке высокоскоростных поездов «Сапсан». Об этом говорится в сообщении РЖД.

Согласно документу, совместное предприятие «Синары» и «Сименс АГ» — компания «Уральские локомотивы» — поставит РЖД 11 «Сапсанов» и 27 новых пассажирских вагонов, в том числе для интеграции в уже имеющиеся у российской компании составы. Договор планируется подписать до 31 марта 2019 г. РЖД и «Уральские локомотивы» также планируют подписать дополнительное соглашение о техническом обслуживании и ремонте составов.

В сообщении отмечается, что стороны намерены рассмотреть возможность производства в России новых электропоездов и вагонов для железных дорог с шириной колеи 1520 мм. Новые поезда будут курсировать по маршруту Санкт-Петербург — Нижний Новгород.

Сейчас у РЖД 16 «Сапсанов» по 10 вагонов каждый, они курсируют между Москвой и Петербургом и Петербургом и Нижним Новгородом. «Сапсаны» развивают скорость до 250 км/ч и могут работать в экстремальных погодных условиях, в том числе температурных (от -40 до +40 градусов).

РЖД при Якунине: история госкомпании в фотографиях

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