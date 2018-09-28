Финансы

Новости

Deutsche Bank прогнозирует укрепление курса до 60 рублей за доллар

Эксперты Deutsche Bank признали рубль одной из самых недооцененных валют мира. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование, основанное на методике оценки поведенческого равновесного валютного курса (Behavioral Equilibrium Exchange Rate, BEER), по которой валютные пары взвешиваются по доле во внешней торговле. Экономист банка Кристиан Ветошка отмечает, что нынешний курс рубля отстает от «справедливого» на 15% и прогнозирует его укрепление до 60 за доллар. На этом уровне рубль торговался до начала апреля, когда было объявлено о новых санкциях США.

В числе максимально недооцененных валют банк назвал также турецкую лиру ( на 46,2%) и колумбийский песо (на 22,2%).Переоцененными эксперты сочли чешскую крону, южнокорейскую вону, тайский бат, доллар – на 7% – и швейцарский франк.

Важную роль в укреплении рубля сыграло решение Центробанка о повышении ставки до 7,5%, а также отказ ЦБ от закупки валют по бюджетному правилу до конца 2018 г. и макроэкономическая стабильность. Против рубля играет санкционная риторика, которая называется чуть ли не единственной угрозой российской валюте. «Мы ожидаем, что рубль обойдет своих визави по развивающимся рынкам, особенно в период чрезмерных стрессов для emerging markets», — отмечает Ветошка. Конгресс скорее всего не успеет принять новые санкции, включая ограничения в отношении ОФЗ, до промежуточных выборов 6 ноября, сообщал ранее Bloomberg. В конце этой недели Палата представителей США должна уйти на каникулы, а до этого законопроекты по антироссийским санкциям не стоят в плане голосования.