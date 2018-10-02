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Клиент Сбербанка подал в суд из-за сбоя в банкомате

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Клиент Сбербанка подал иск к банку из-за его отказа компенсировать 200 000 руб., которые банкомат из-за технического сбоя выдал уже после ухода заявителя и которые в результате достались случайному прохожему, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст иска.

Как следует из иска, клиент банка в мае попытался снять через банкомат 200 000 руб. Устройство выдало ему чек с текстом «операция выполняется» и в то же время «запрос не может быть выполнен, если средства списаны и не могут быть возвращены в течение 24 часов, обратитесь в банк». Банкомат выдал чек и вернул карту, а клиент покинул банк без денег. Однако спустя полторы минуты устройство все же выдало 200 000 руб. Деньги в итоге забрал неизвестный.

Сбербанк признал факт сбоя в работе банкомата, пишет газета со ссылкой на копию ответа банка клиенту: изначально операция была отклонена из-за отсутствия связи с банком. Но через полторы минуты операция все же «была выполнена успешно», утверждает Сбербанк. По его версии, клиент сам забыл деньги в банкомате.

Истец был уверен, что денег не получит, настаивает руководитель региональной общественной организации защиты прав потребителей «Форт-юст» Валерий Самохин, который будет представлять владельца карты в суде. «Банкомат сначала выдал на экране "транзакция выполняется", затем на экране появилось "запрос не может быть выполнен", банкомат вернул карту и напечатал чек. Очевидно, что в данной ситуации клиент не мог допустить, что деньги могут быть выданы», – пояснил он.

Сбербанк считает, что «ошибок в информировании клиента банкоматом» не было, выдачу денег санкционировал сам владелец карты, заявил банк на запрос «Коммерсанта». ЦБ на запрос «Ъ» не ответил. Суд рассмотрит иск 23 октября.

Сбербанк проводит «колоссальную трансформацию», создает новые инфраструктурные продукты, и возможные ошибки при их внедрении – это «цена скорости изменений», говорил в интервью «РИА Новости» зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в январе.

«Если происходит сбой, наш ситуационный центр фиксирует остановку какого-то процесса, повышается количество обращений в колл-центр и устанавливается причина. Дальше происходит перевод системы на запасной вариант работы. Мы его называем stand-in. Это происходит очень быстро. Все переводится в другую фазу, а клиенты не должны догадаться, что у нас есть какие-то отклонения», – отмечал топ-менеджер. «В вашем понимании сбои – это когда «все остановилось», а в нашем понимании сбои – это когда на проценты отклонилась скорость или обслуживания, или транзакций, или какого-то другого показателя», – говорил Кузнецов.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф

Технологии
Новости

В Швеции назвали лауреатов Нобелевской премии по физике

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Нобелевская премия по физике присуждена группе ученых «за новаторские изобретения в области лазерной физики»: Артуру Ашкину, а также Жерару Муру и Донне Стрикланд. Об этом сообщает Нобелевский комитет.

Премию в этой номинации присуждают с 1901 г., за это время ее вручали 111 раз. Самым молодым обладателем награды стал австралийский физик Уильям Лоренс Брэгг. В 1915 г. 25-летний ученый совместно со своим отцом Уильямом Генри Брэггом получил награду «за заслуги в исследовании кристаллов с помощью рентгеновских лучей». В прошлом году награда была присуждена американским физикам Райнеру Вайсу, Кипу Торну и Барри Бэришу за открытие гравитационных волн и за вклад в их изучение и регистрацию.

В понедельник, 1 октября, Нобелевский комитет присудил премию в области физиологии и медицины. Ее лауреатами за открытия в сфере терапии рака стали Тасука Хондзё (Япония) и Джеймс Эллисон (США). Ученые разработали механизм лечения рака с помощью настройки иммунной системы. Эллисон изучал белок, способный замедлять работу иммунной системы, и обнаружил возможность активизировать систему путем нейтрализации белка. Хондзё открыл наличие протеина в иммунных клетках.

В среду, 3 октября, будет объявлен лауреат Нобелевской премии по химии, 5 октября — премии мира. Обладателя премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 г., назовут 8 октября. Награду в 9 млн крон ($1,02 млн) в каждой номинации лауреатам вручат 10 декабря в Стокгольмской филармонии в годовщину смерти Нобеля. Лауреаты также получат золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом из рук короля Карла XVI Густава.

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Политика
Новости

NYT: Скрипаль передал MI6 данные о «ведущей» к Патрушеву коррупционной схеме

Ведомости
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Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль передал секретной разведывательной службе Великобритании (Secret Intelligence Service, MI6) информацию о «коррупционной схеме» в 1990-е гг., которая «вела» к Николаю Патрушеву, в настоящее время занимающему должность секретаря российского Совбеза. Об этом, как пишет The New York Times, сам Скрипаль рассказал журналисту Марку Урбану, автору книги «Дело Скрипаля: жизнь и почти смерть российского шпиона».

Скрипаль назвал эту информацию «чувствительной». Он рассказал про морского офицера, который работал на ГРУ вместе с ним, передавал информацию западным спецслужбам и был найден мертвым в 2004 г. в военном госпитале после допроса, проведенного сотрудниками российских спецслужб. Предположительно, он был задушен, рассказал Скрипаль, и, хотя у офицера был отрезаны несколько пальцев, официальная версия гласила, что он совершил самоубийство.

Как пишет NYT, британские спецслужбы пришли к выводу, что сам Скрипаль избежал такой же участи, поскольку во время допроса в России не упомянул о «коррупционной схеме», которая «ведет» к Патрушеву.

The Guardian со ссылкой на книгу Урбана сообщает, что Скрипаль не сразу поверил в то, что «российское правительство пыталось его убить». По данным журналиста, экс-офицер ГРУ проводил много времени, смотря «Первый канал», поддерживал присоединение Крыма к России, а также «пренебрежительно» отзывался об украинцах. Скрипаль отказывался верить в том, что российские военные «тайно» участвовали в украинском конфликте, и утверждал, что если бы это было так, то они бы быстро дошли до Киева.

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что его отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в Россией. Москва обвинения отвергла.

В начале сентября Великобритания назвала имена людей, которых она подозревает в отравлении, Руслан Боширов и Александр Петров, и опубликовала их фотографии. На телеканале RT вышло интервью с ними, в котором они представились как Петров и Боширов и сообщили, что они — «бизнесмены средней руки» и что ездили в Солсбери в качестве туристов.

26 сентября The Insider и Bellingcat сообщили, что нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Речь идет об Анатолии Чепиге – полковнике ГРУ, получившем звание Героя России. По данным The Insider и Bellingcat, имя «Руслан Боширов» он взял, переехав в Москву, где окончил Академию ГУ ВС России.

Бизнес
Новости

Bloomberg включил владельца сети магазинов «Красное & белое» в список миллиардеров

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Агентство Bloomberg включило владельца сети магазинов «Красное & белое» Сергея Студенникова в список долларовых миллиардеров. Точная оценка его состояния не называется.

«Красное & белое» – самый быстрорастущий ритейлер России, уточняет Bloomberg. По данным агентства, продажи сети выросли на 50% до 215 млрд руб. в прошлом году и на 40% в этом году, что превратило Студенникова в миллиардера.

«Мы каждый день открываем в среднем по шесть новых магазинов», – приводит Bloomberg слова Студенникова. Сейчас у сети около 6700 точек продаж. В типичном магазине «Красное & белое» 800 видов алкоголя, но также есть продукты питания вроде молока, колбасы и кофе, отмечает агентство. «Алкоголь был самой прибыльной категорией для крупнейших розничных продавцов продуктов питания, но «Красное & белое» разрушает рынок», – цитирует Bloomberg гендиректора Infoline Ивана Федякова. По его словам, в «Красном & белом» ниже цены на алкоголь и сети удается переманить покупателей традиционных ритейлеров вроде «Ашана» и «Магнита».

Студенников уже входил в рейтинг богатейших российских бизнесменов по версии Forbes, но не в качестве долларового миллиардера. Впервые в рейтинг российского Forbes Студенников попал в 2015 г. Тогда издание поместило его на 180-е место, оценив состояние в $0,45 млрд. В 2018 г. Студенников поднялся на 115-ю строчку рейтинга Forbes с состоянием в $950 млн.

Десять богатейших россиян по версии Forbes

Стиль жизни
Новости

Умер артист Роман Карцев

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На 80-м году жизни умер народный артист Роман Карцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его внучку. По ее словам, он умер 2 октября утром.

Информацию подтвердил РБК его директор Наталья Жеромская. Дата и время похорон пока не определены, отметили они.

Роман Карцев родился 20 мая 1939 г. в Одессе. Театральная биография его началась в 1960 г. – он стал играть в постановках в одесском самодеятельном театре, где познакомился с Виктором Ильченко и Михаилом Жванецким. В 1961 г. его приняли в Театр миниатюр Аркадия Райкина. Известность он приобрел, выступая вместе с Ильченко в жанре эстрадной репризы. В 1979 г. Карцев и Ильченко переехали в Москву и стали работать в Московском театре миниатюр.

После смерти Ильченко в 1992 г. Карцев стал выступать с моноспектаклями. Он также снимался в кино – в частности, сыграл в двух картинах Владимира Бортко по произведениям Михаила Булгакова: «Собачье сердце» (1988) и «Мастер и Маргарита» (2005).

Политика
Новости

Мэй ответила на сравнение Евросоюза с СССР

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Евросоюз не похож на СССР. Таким образом она прокомментировала высказывание министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, сравнившего ЕС с Советским Союзом, передает Reuters.

Отвечая на просьбу прокомментировать слова Ханта, Мэй подчеркнула: «Когда я сижу за столом в Евросоюзе и за ним представлены страны, которые раньше были частью Советского Союза, а сейчас стали демократическими, – я могу сказать, что эти две организации не одно и то же».

Хант сделал заявление о ЕС во время конференции консерваторов в британском городе Бирмингеме.

«Что же случилось с убеждениями и идеалами европейской мечты? Евросоюз был создан для того, чтобы защищать свободу. А запрет на выезд установил СССР», — сказал он (цитата по Independent). Министр отметил, что «урок истории ясен»: если превратить Евросоюз «в тюрьму, желание покинуть его не уменьшится, а, наоборот, вырастет». «И мы будем не единственными заключенными, которые захотят бежать», – добавил он.

23 июня 2016 г. в Великобритании прошел референдум, в ходе которого за выход из Евросоюза проголосовали 51,9% избирателей.

В Великобритании на аукцион выставили советские шпионские фотоаппараты

Политика
Новости

Суд признал законным отказ Минюста в регистрации партии Навального

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Замоскворецкий суд Москвы признал законным отказ Минюста России зарегистрировать партию Алексея Навального «Россия будущего». Об этом сообщила пресс-служба суда, передает «Интерфакс».

В иске заявители просили признать решение Минюста незаконным и обязать его зарегистрировать партию. Суд отказал в удовлетворении требований «в полном объеме». По данным агентства, ожидается, что решение будет обжаловано.

«Россия будущего» подала иск к Минюсту 20 сентября после того, как в конце августа Минюст повторно отказал ей в регистрации. Министерство указало, что партия не предоставила необходимые по закону документы, в частности, после внесения в устав изменений, которых требовало ведомство, оно получило лишь сами поправки, но не полный текст устава с изменениями.

Навальный, комментируя отказ, заявил, что Минюст отказывает партии в регистрации, поскольку она пойдет на выборы и победит «Единую Россию». «Понятно, почему нам отказывают в регистрации: мы пойдем на выборы и их «Единую Россию» победим. Пройдем в Думу, создадим комиссии по парламентскому расследованию коррупции, начнем отменять законы, мешающие жить людям. [Президент Владимир] Путин этого не хочет, поэтому меня на выборы не пускает и партию нашу запрещает регистрировать», – подчеркнул оппозиционер.

Все административные аресты Алексея Навального

Бизнес
Новости

«Роснефть» направит 154,5 млрд рублей на дивиденды за полугодие

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Акционеры «Роснефти» утвердили промежуточные дивиденды за первое полугодие – сумма выплат составит 154,5 млрд руб., что соответствует 50% чистой прибыли по МСФО. Об этом говорится в сообщении компании.

В сообщении отмечается, что дивиденды составят 14 руб. 58 коп. на одну обыкновенную акцию. Решение принято по итогам общего собрания акционеров, которое состоялось 28 сентября.

Выручка «Роснефти» по итогам II квартала 2018 г. оказалась на 20% больше, чем в I квартале этого года, – 2,1 трлн руб., на 46% больше EBITDA – 565 млрд руб., а чистая прибыль подскочила в 2,6 раза – до 256 млрд руб. Это рекордная квартальная прибыль за всю историю компании.

Суммарно за полгода выручка увеличилась на 35% до 3,7 трлн руб., а чистая прибыль – почти в 4 раза, до 351 млрд руб. За первое полугодие чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила 309 млрд руб. ($5,1 млрд), практически в 1,4 раза превысив чистую прибыль «Роснефти» за весь прошлый год.

Совокупный размер дивидендов «Роснефти» по итогам 2017 г. с учетом промежуточных (40,6 млрд руб.) составил 111 млрд руб. (50% чистой прибыли по МСФО).

Топ-10 крупнейших энергетических компаний мира

Политика
Новости

Подвергшийся пыткам в ярославской колонии заключенный вышел на свободу

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Заключенный Евгений Макаров, видео пыток которого в исправительной колонии в Ярославле опубликовала «Новая газета», вышел на свободу, передает корреспондент «Интерфакса».

Макаров был приговорен к 6 годам и 10 месяцам за причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и вымогательство. Он должен был покинуть колонию 22 октября 2018 г., но в августе ходатайствовал о пересчете срока по новому закону. Суд удовлетворил просьбу и сократил срок на два месяца.

«Новая газета» 20 июля опубликовала видеозапись, на которой сотрудники колонии в Ярославле бьют резиновой палкой Макарова по пяткам, а когда он теряет сознание, приводят в чувство, поливая водой. Люди, одетые в форму сотрудников ФСИН, требуют от него извинений, а услышав их, продолжают бить, объясняя это тем, что он неправильно извиняется.

По данным издания, избиение произошло 29 июня 2017 г. В апреле того же года Макаров жаловался в СКР, прокуратуру и УФСИН на пытки, обращение результатов не дало. После публикации «Новой газеты» ФСИН назначила служебную проверку, а управление СКР по региону возбудило уголовное дело.

В августе «Новая газета» опубликовала новый видеоролик, который, по ее данным, снят в декабре 2016 г. На нем сотрудники колонии стоят вдоль стен коридора, между ними прогоняют четверых заключенных. Осужденным наносят удары по спине и голове.

Авто
Новости

Mazda намерена оснастить гибридными двигателями 95% производимых автомобилей

Ведомости
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Концерн Mazda заявил о планах оснастить гибридными двигателями 95% производимых им автомобилей к 2030 г. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

«К 2030 г. Mazda ожидает, что двигатели внутреннего сгорания в сочетании с некоторой формой электрификации будут установлены на 95% производимых автомобилей, а электромобили на батареях будут составлять 5%», – отмечается в заявлении компании. Это решение принято в рамках стратегии Sustainable Zoom-Zoom 2030, предполагающей снижение выбросов углекислого газа «от скважины до колес» на 90% к 2050 г. по сравнению с уровнем 2010 г. Предполагается, что промежуточный результат – снижение выбросов на 50% – будет достигнут в 2030 г.

Ранее в рамках той же стратегии Mazda, нефтехимическая компания Saudi Aramco и Японский национальный институт передовых промышленных наук и технологий (AIST) объявили о старте проекта по повышению эффективности двигателей внутреннего сгорания и сокращению выбросов CO2.

Десятого сентября завод двигателей Mazda был открыт во Владивостоке. Предприятие рассчитано на выпуск до 50 000 бензиновых двигателей SkyActiv-G, соответствующих требованиям экологического стандарта «Евро-5». Стоимость проекта составила 3 млрд руб.

Путин и Абэ открыли во Владивостоке завод двигателей Mazda

Технологии
Новости

«Яндекс» выкупил агрегатор скидок «Едадил»

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«Яндекс» выкупил 100% в стартапе «Едадил», который развивает одноименный агрегатор скидок. Об этом сообщила РБК основатель «Едадила» Наталия Шагарина и подтвердил представитель «Яндекса».

Шагарина – бывший продакт-менеджер «Яндекса». Она создала «Едадил» в 2012 г. Спустя три года было зарегистрировано ООО «Едадил». Шагарина получила долю в компании, также долю в 10% получил программист Святослав Иванов, создавший техническую часть проекта.

«Яндекс» впервые вошел в капитал компании в середине 2015 г. Он получил 10%, а у Шагариной оставалось 80%. Стороны условий сделки не раскрывали. Они отказались сообщить и сумму, уплаченную «Яндексом» за увеличение доли до 100%.

По расчетам аналитика Sova Capital Александра Венграновича, стоимость 100% «Едадила» может составлять 600–800 млн руб. Таким образом, за 90% «Яндекс» мог заплатить 540–720 млн.

«Едадил» – приложение, которое собирает акции и скидки в ближайших к пользователю магазинах. В 2016 г. у сервиса появились купоны – при сканировании на кассе их предъявителю предоставляется скидка.

В декабре 2017 г. была запущена система кэшбэка по определенным товарам из каталога: если купить товар, отсканировать QR-код с чека, то после проверки чека на счет пользователя в приложении поступит обещанная производителем сумма, которую можно вывести на счет мобильного или на кошелек «Яндекс.Денег».

По подсчетам «Едадила», в сентябре у приложения было более 6,2 млн пользователей. По данным MediaScope, на август в городах с населением более 100 000 человек у приложения было 7 млн посетителей; оно было на 19-м месте по популярности у пользователей в России. Партнеры сервиса – более 650 ритейлеров, а также топ-50 крупнейших производителей FMCG (Fast Moving Consumer Goods – товары повседневного потребления) в России.

10 самых скачиваемых приложений в App Store

Политика
Новости

РБК узнал о запрете на проезд бензовозов по Крымскому мосту

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Проезд по Крымскому мосту открылся 1 октября не для всех большегрузов – ограничения не сняты для бензовозов. Об этом сообщил РБК источник, близкий к одному из профильных ведомств, и подтвердили владелец сети АЗС ТЭС в Крыму Сергей Бейм и аналитик компании «Алгоритм топливный интегратор» (поставщик нефтепродуктов в Крым) Виктор Костюков.

Как рассказал Костюков, Минтранс выдал разрешение на проезд по мосту грузовиков. Однако бензовозов это разрешение не коснулось. Проезд, добавил он, закрыт для всех грузовиков с любыми нефтепродуктами – они считаются опасными грузами, а выдача специальных разрешений на их провоз задерживается.

Коллапса нет, отметил Костюков: поставщики пользуются паромной переправой по морю и ждут разрешения.

Представитель ФКУ «Упрдор Тамань» (заказчик строительства моста) Алина Черноиванова подчеркнула, что по участку дороги через Крымский мост разрешен проезд всех транспортных средств согласно действующему в России законодательству. Вопрос о разрешении для бензовозов она комментировать не стала. Минтранс переадресовал вопросы в Ространснадзор. В Ространснадзоре пока не ответили на запрос РБК.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров также подтвердил, что для грузовиков с нефтепродуктами и другими опасными грузами необходимы специальные разрешения на проезд по мосту. Пропуск выдается на каждое транспортное средство, рассказал он, отметив, что нужно иметь в виду, что маршрут новый и требует более долгого согласования.

Первого октября на Крымском мосту было открыто движение грузовиков. До этого было установлено ограничение по весу – 3,5 т. Мера была связана, как пояснял Росавтодор, с «необходимостью обеспечения безопасного сквозного проезда автотранспорта в период пиковых нагрузок во время высокого курортного сезона».

Автомобильное движение по Крымскому мосту началось в мае. За день до открытия по мосту за рулем строительного «Камаза» проехал президент России Владимир Путин.

Как Путин и Ротенберг открывали Крымский мост

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