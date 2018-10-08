«Российский капитал» может получить безвозмездный вклад на 19,8 млрд рублей

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СМИ узнали о «жестком протесте» региональных операторов против отмены роуминга

Региональные операторы связи направили в правительство письмо о негативных последствиях отмены тарификации входящих звонков в национальном роуминге. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника. По данным издания, операторы выразили «жесткий протест» в связи с реформой.

По словам одного из собеседников газеты, вопрос обсуждался 1 октября на закрытом совещании у директора департамента информационных технологий и связи правительства Владислава Федулова. На нем, по его словам, были представители «большой четверки», а также региональных «Мотива» и «Таттелекома» (первый работает в таких регионах, как Свердловская и Курганская области, ХМАО, а второй — в Татарстане).

Один из участников встречи уточнил: ожидается, что по итогам будет принято решение, которое направят в Госдуму для доработки законопроекта об отмене роуминга.

Начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева подтвердила, что служба совместно с Минкомсвязи рассматривала обращения региональных операторов. Отмена платы за входящие «не окажет негативного влияния на деятельность операторов связи и не может быть основанием для роста тарифов», считает она.

Как пишет «Коммерсантъ», операторы предупредили правительство о предстоящих убытках от отмены платы за входящие в роуминге, а также о том, что не смогут компенсировать потери, поскольку по-прежнему вынуждены будут платить полную стоимость роуминга партнерам в регионах, где не имеют сети.

В пресс-службе правительства и Минкомсвязи на запросы не ответили. Представитель «Мотива» подтвердил, что оператор участвовал в совещании. По его словам, операторы «будут терять в деньгах». «До сих пор непонятно, как в схему вписываются региональные операторы и на каких условиях они должны использовать сети федералов во время путешествий своих абонентов», — подчеркнул он. В «Таттелекоме» не ответили на запрос.

Заметным региональным оператором, выступившим против отмены роуминга, отмечает «Коммерсантъ», стал также чеченский «Вайнахтелеком». Эти три оператора в совокупности обслуживали на середину 2018 г. около 3,5 млн абонентов, следует из данных AC&M Consulting.