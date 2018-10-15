ЦБ ввел временную администрацию в Международный банк Санкт-Петербурга
ЦБ объявил о введении временной администрации в Международный банк Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте регулятора. Функции временной администрации шесть месяцев будет исполнять Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Полномочия органов управления банка приостановлены.
Решение принято из-за неустойчивого финансового положения банка и угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков, сообщает ЦБ.
Также введен временный — на три месяца — мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. ЦБ поясняет, что введение моратория является страховым случаем: вкладчики смогут получить выплаты в размере не более 1,4 млн руб.
Международный банк Санкт-Петербурга занимает 116-е место по размеру активов. На 1 сентября объем вкладов составлял 19,26 млрд руб.
Банк находится под контролем Сергея Бажанова. Ему напрямую принадлежит 92,28%, еще 6,95% он владеет через компанию «Триумф», следует из списка лиц, под влиянием которых находится банк.