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Финансы
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ЦБ ввел временную администрацию в Международный банк Санкт-Петербурга

Ведомости
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ЦБ объявил о введении временной администрации в Международный банк Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте регулятора. Функции временной администрации шесть месяцев будет исполнять Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Полномочия органов управления банка приостановлены.

Решение принято из-за неустойчивого финансового положения банка и угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков, сообщает ЦБ.

Также введен временный — на три месяца — мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. ЦБ поясняет, что введение моратория является страховым случаем: вкладчики смогут получить выплаты в размере не более 1,4 млн руб.

Международный банк Санкт-Петербурга занимает 116-е место по размеру активов. На 1 сентября объем вкладов составлял 19,26 млрд руб.

Банк находится под контролем Сергея Бажанова. Ему напрямую принадлежит 92,28%, еще 6,95% он владеет через компанию «Триумф», следует из списка лиц, под влиянием которых находится банк.

Политика
Новости

Вексельберг назвал незаконными санкции США против него

Ведомости
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Российский бизнесмен Виктор Вексельберг назвал незаконными и несправедливыми санкции против него. Об этом он заявил, отвечая на вопрос корреспондента «Ведомостей» о том, ведет ли он переговоры о возможности снятия санкций.

По его словам, он собирается судиться. Бизнесмен не уточнил сроки подачи иска, а также не назвал суд, который может рассмотреть этот спор.

Виктор Вексельберг попал под американские санкции 6 апреля – с этого момента американским гражданам и их партнерам нельзя вступать в экономические отношения с Вексельбергом и подконтрольными ему компаниям. С тех пор владелец «Реновы» планомерно снижает доли в своих активах ниже контроля.

Сразу после введения санкций «Ренова» снизила долю в швейцарском производителе промышленных машин и оборудования Sulzer с 63,42% до 48,83% (акции выкупила сама компания и недавно перепродала, заработав около 15 млн франков).

Затем в мае «Ренова» снизила доли в другой швейцарской компании, производителе высокотехнологичного оборудования Oerlikon (с 43 до 19,9%), в металлургической и металлообрабатывающей Schmolz + Bickenbach (с 26,9 до 12,6%). В июле Вексельберг стал владельцем 99,99% в ООО «Ренова актив» и ООО «Ренова-холдинг рус». А 15 августа Beluna Investments Ltd., входящая в ГК «Ренова» Вексельберга, снизила долю в энергокомпании «Хевел» с 51 до 46%, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

20 сентября «Ренова» снизила долю в энергетической «Т плюс» с 57,1 до 39,59%, а через день снизила долю в Уральском турбинном заводе с 80 до 49%,

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Политика
Новости

Путин разрешил использовать «мигалки» на автозаках

Ведомости
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Президент России Владимир Путин разрешил сирены и проблесковые маячки на автомобилях для перевозки заключенных. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

По указу в список транспортных средств, которые могут использовать устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов при наличии специальных цветографических схем на наружной поверхности транспортных средств, включены «специальные оперативно-служебные транспортные средства уголовно-исполнительной системы для перевозки лиц, находящихся под стражей».

Документ вступает в силу со дня подписания. Правительству поручено в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с поправками.

С инициативой установить «мигалки» на автомобилях для перевозки заключенных выступил Минюст по предложению ФСИН.

Бизнес
Новости

«Вкусвилл» начал продавать продукты через автоматы на станциях МЦК

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На станциях Московского центрального кольца (МЦК) появились вендинговые автоматы «Вкусвилла» со снэками, сладостями и напитками. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пользователей Facebook.

Власти Москвы объявили о планах установить более 40 автоматов на 19 станциях МЦК в марте 2018 г., в том числе «Деловой центр», «ЗИЛ» и «Автозаводская», пишет издание. В пресс-службе Московского метрополитена сообщили газете, что балансодержателем станций МЦК выступают МКЖД и РЖД — у них есть право проводить конкурсы на размещение вендинговых автоматов.

В апреле МКЖД подвела итоги аукциона на право размещения аппаратов на территории 19 станций МЦК общей площадью 46,4 кв. м сроком на пять лет, следует из данных «Сбербанк-АСТ». Победителем стал Алексей Кузьмин, который предложил за лот 47 800 руб. Стоимость соответствует ставке аренды 1 кв. м в год.

Представитель «Вкусвилла» отказался от комментариев. В МКЖД, РЖД и департаменте транспорта Москвы на вопросы «Коммерсанта» не ответили. Связаться с Кузьминым газете не удалось.

Гендиректор крупного вендингового оператора «Мегас» в Петербурге Вадим Шиленко оценивает цену одного автомата до 400 000 руб. Ставку аренды 47 800 руб. за 1 кв. м он называет «очень хорошей». Затраты на аренду 46,4 кв. м на 19 станциях МЦК за пять лет могут превысить 11,1 млн руб., общие инвестиции «Вкусвилла» могут достигать около 20 млн руб.

Технологии
Новости

Правообладатели попросили оштрафовать «Яндекс» за выдачу ссылок на RuTracker

Ведомости
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Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), представляющая интересы книжных издательств, просит оштрафовать «Яндекс» за выдачу ссылок на два заблокированных сайта — RuTracker и «Либрусек». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на директора ассоциации Максима Рябыко.

Как пишет газета, в жалобе на «Яндекс», которую АЗАПИ направила в Роскомнадзор 12 октября, указывается, что при поиске «зеркал» заблокированных сайтов сервис в числе рекомендуемых ресурсов выдает ссылку на оригинальные сайты. Ассоциация приложила к жалобе скриншоты с поисковой выдачей сайтов RuTracker и «Либрусек».

Рябыко отметил, что жалоба АЗАПИ — это первое официальное обращение в Роскомнадзор по вступившим в силу 25 сентября поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают штраф для юрлиц в размере до 700 000 руб. за выдачу ссылок на сайты с незаконным контентом.

В АЗАПИ опасаются, что Роскомнадзор может не согласиться с претензиями — ссылки на заблокированные ресурсы предлагаются рекомендательным алгоритмом «Яндекса», т. е. для того, чтобы их увидеть, нужно совершить несколько переходов. Система рекомендаций была запущена летом 2018 г., благодаря ей теперь и можно видеть ссылки на сайты с нелегальным контентом, говорит Рябыко: если при поиске «зеркал» заблокированных сайтов открыть несколько ссылок подряд, алгоритм понимает, что пользователь не нашел, что ему нужно, и выдает прямые ссылки. Роскомнадзор может подойти к делу формально и «не увидеть» ссылки, а «Яндекс» — утверждать, что они не индексируются или появились случайно, отмечает директор АЗАПИ.

В Роскомнадзоре не ответили на запрос «Коммерсанта». В «Яндексе» от комментариев отказались.

Торрент-трекер RuTracker был заблокирован в конце 2015 г. навечно решением Мосгорсуда по иску книгоиздательской компании «Эксмо», которая обнаружила на сайте пиратские копии книг своих авторов. В конце января 2016 г. Роскомнадзор внес сайт в реестр запрещенных в России сайтов и через день сообщил, что доступ к RuTracker был заблокирован 94% провайдеров страны.

Недвижимость
Новости

СМИ узнали о выставленном на торги участке Минобороны рядом с Кремлем

Ведомости
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«Дом.РФ» (ранее АИЖК), агент правительства по вовлечению неэффективно используемых участков, выставил на торги находившуюся на балансе Минобороны площадку на острове Балчуг рядом с Кремлем. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию на сайте «Дом.РФ».

По данным издания, на торги выставлена площадка в 1,36 га на Садовнической улице, примыкающая к Садовнической набережной Водоотводного канала. На нем расположены 13 разных зданий и сооружений общей площадью 7800 кв. м.

Аукцион должен пройти в середине ноября. Стартовая цена участка — 1,25 млрд руб.

Участок, выставленный на продажу, является единственной площадкой, доступной инвесторам на открытом рынке. «В активной продаже есть только неэффективно используемые здания», — сказал один из консультантов. Еще один участник рынка говорит то же самое: в этом районе нет пригодных для девелопмента участков, зато продаются отдельные особняки, требующие серьезной реставрации.

Эти факторы создают предпосылки для увеличения итоговой стоимости участка. Она может дойти до 1,3 млрд руб., утверждает партнер департамента оценки Cushman & Wakefield Олега Такоева.

По мнению, партнера Colliers International Владимира Сергунина, участок имеет высокий потенциал. Площадка подходит «для реализации жилого проекта или строительства апартаментов, так как находится в премиальном районе со сложившейся инфраструктурой», отмечает он. Если покупателю удастся оформить разрешение на новое строительство, то по действующим нормам на участке можно будет построить около 32 000 кв. м. Тогда, по подсчетам Сергунина, цена строительства жилья или апартаментов составит 100 000–120 000 руб. за 1 кв. м, или 3,2–3,84 млрд руб. за весь объект.

В пешей доступности от Кремля на первичном рынке дорогого жилья продается около 200 квартир со средним бюджетом 48 млн руб., рассказала директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.

Политика
Новости

Полковника ФСБ из администрации президента обвинили в мошенничестве

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Действующего полковника Федеральной службы безопасности (ФСБ) Михаила Горбатова обвинили в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Еще полгода назад офицер руководил контрольно-инспекционным департаментом управления президента по обеспечению конституционных прав граждан.

Потерпевшим по делу стал коммерческий директор сети часовых ломбардов, предлагающих кредиты на $50 000–100 000 под залог дорогих часов клиентов. В феврале 2017 г. в его офисах прошли обыски, в ходе которых были изъяты касса и все залоговое имущество. Предприниматель, испугавшись, что не получит назад изъятые деньги и часы, согласился на предложение одного из клиентов, Арно Ходжояна, помочь «разобраться в ситуации».

Тот, по данным следователей, познакомил ломбардиста с другим коммерсантом — Владимиром Коробковым. Его Ходжоян назвал высокопоставленным сотрудником ФСБ. Коробкову директор сети ломбардов передал через Ходжояна вознаграждение в $100 000 за «помощь». Коробков также «подключил к афере» своего знакомого — Горбатова, старшего оперативного сотрудника 11-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ. Затем Ходжоян и Коробков потребовали от директора ломбардов еще денег, но сумма оказалась для него слишком высокой, и он обратился в главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР). Оба были задержаны при получении средств. Горбатова задержали в собственной квартире.

Фигурантам предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве «путем обмана и злоупотребления доверием» на 5 882 240 руб., а также в покушении на мошенническое хищение еще 15 849 700 руб. (ч. 4 ст. 159, а также ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Все они находятся под стражей. Горбатов после ареста был уволен из управления президента, но до сих пор числится в ФСБ.

Политика
Новости

Трамп рассказал о жестком подходе в общении с Путиным

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS, что проявляет жесткость при общении с президентом России Владимиром Путиным.

«Думаю, что лично я с ним проявил жесткость», — сказал американский лидер. Он напомнил, что провел с российским лидером двустороннюю встречу, которая, по словам Трампа, была «жесткая и очень хорошая». Так он ответил на вопрос журналистки Лесли Шталь, почему никогда публично не делает резких заявлений в адрес Путина.

Трамп добавил, что активнее помогает Украине укреплять вооруженные силы, чем это делал его предшественник на посту президента США Барак Обама. «Именно я передал Украине наступательные вооружения, противотанковые системы. Обама этого не делал. Знаете, что он им отправлял? Одеяла и подушки. Именно он упустил ту часть Украины, которая [перешла] к России», — выразил уверенность американский президент.

Первая двусторонняя встреча Путина и Трампа состоялась в Хельсинки 16 июля. Российский президент высоко оценил ее итоги, однако заметил, что стороны и не рассчитывали решить на ней все проблемы в отношениях двух стран. Трамп в свою очередь назвал «глубоко продуктивным» диалог с российским лидером. Беседа президентов двух стран тет-а-тет длилась более двух часов. 

Кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ»: на первый атомный ледокол потратят почти 100 млрд рублей

Ведомости
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Максимальная стоимость первого атомного ледокола «Лидер», строительством которого займется судоверфь «Роснефти», составит 98,6 млрд руб. без учета НДС и дополнительных трат. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева. В эту сумму не включены, в частности, банковские гарантии, страхование на срок строительства и ядерное топливо на первую загрузку.

В планах — строительство трех таких таких ледоколов на верфи «Звезда» (ключевой участник консорциума верфи — «Роснефть») на Дальнем Востоке. Подписание контракта на первый ожидается до декабря 2019 г. Заложить его планируют не позднее февраля 2020 г. К 2027 г. строительство должно быть завершено. Закладка второго и третьего ледоколов запланирована на 2023 г.

Средства на строительство первого ледокола выделят из бюджета. Как выяснил «Коммерсантъ», такую позицию поддержал президент Владимир Путин 11 сентября. Источники финансирования для этого проекта «Росатом», Минфин и Минэкономразвития должны найти к декабрю. При этом бюджетные деньги на строительство «Лидера» поступят лишь в 2020 г., отмечает газета. Для начала работ «Роснефть» даст судоверфи аванс в 3,5 млрд руб. Источники финансирования строительства следующих двух ледоколов пока не определены.

«Лидер», как ожидается, станет единственным ледоколом в мире, который сможет проходить через льды толщиной до 4,3 м. и прокладывать путь шириной до 50 м. В конце февраля руководитель «Росатома» обосновывал Путину необходимость строительства такого ледокола ростом транзитного грузопотока по Северному морскому пути и нуждами газовых компаний, в первую очередь «Новатэка».

Российскому флоту передан ледокол нового поколения «Илья Муромец»

Политика
Новости

Россия предложит новый международный институт расследования авиапроисшествий

Ведомости
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Правительство одобрило планы Минтранса создать Международное бюро по расследованию авиапроисшествий и серьезных инцидентов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект распоряжения министерства. Новый институт заменит Межгосударственный авиационный комитет (МАК) СНГ, созданный в 1991 г.

Представитель профильного вице-премьера Максима Акимова подтвердила газете, что распоряжение правительства уже подписано. Согласно документу, Минтранс в ближайшее время обсудит создание новой структуры с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Затем стороны подготовят и ратифицируют соответствующее соглашение.

В дальнейшем в нему сможет присоединиться любая страна. Бюджет международной организации будет формироваться за счет взносов участников. По словам источника газеты в аппарате правительства, объем взноса России не превысит взнос в МАК — примерно 210–250 млн руб. в год. Представитель министерства рассказал изданию, что в отличие от прежнего органа бюро займется расследованием не только происшествий, но и серьезных инцидентов, которые отличаются только последствиями, но не обстоятельствами.

Ранее расследованием авиапроисшествий занимался МАК на основании межгосударственного соглашения с 12 республиками бывшего СССР. В конце 2015 г. комитет фактически лишился полномочий по сертификации авиатехники, писала газета. Это произошло после скандала с сертификатами Boeing 737 и остановки деятельности авиакомпании «Трансаэро» семьи Анодиных-Плешаковых. Формально сертификацию передали Росавиации.

Что показывают на международном авиасалоне «Фарнборо-2018»

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Технологии
Новости

The Times рассказала о страхе Стивена Хокинга перед появлением «сверхлюдей»

Ведомости
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Английский физик-теоретик Стивен Хокинг считал, что генная инженерия может привести к созданию нового вида — «сверхлюдей» (superhumans), которые станут угрозой для остального человечества. Об этом сообщает The Times со ссылкой на выдержки из книги ученого «Короткие ответы на большие вопросы». Книга будет опубликована 16 октября, через семь месяцев после его смерти.

Хокинг полагал, что богатые люди вскоре получат возможность вносить изменения в свою ДНК и своих детей. Они, по мнению ученого, пойдут на это в стремлении увеличить продолжительность жизни и улучшить различные показатели организма. «Возможно, против генной инженерии на людях будут приняты законы, однако некоторые не смогут побороть искушение улучшить человеческие характеристики, такие как память, сопротивляемость болезням, продолжительность жизни», — рассуждал физик.

Такая ситуация создаст риски для тех людей, которые не пройдут улучшение на генетическом уровне, опасался ученый. «По-видимому, они [обычные люди] вымрут или станут малозначимыми. Вместо этого мы получим расу людей, которые сами себя проектируют, все дальше и дальше совершенствуясь», — заключал Хокинг.

Известный британский ученый, физик-теоретик Хокинг скончался на 77-м году жизни «в своем доме в Кембридже рано утром» 14 марта. «Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить долгие годы», — говорилось в заявлении его семьи. Хокинг стал одним из основоположников квантовой космологии, занимался изучением черных дыр. В 1963 г. у ученого был диагностирован боковой амиотрофический склероз, который впоследствии приковал его к коляске.

Выбор редактора
Политика
Новости

Знакомая Мишкина узнала в нем подозреваемого в отравлении Скрипалей

Ведомости
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Знакомая Александра Мишкина Наталья Бажанова узнала в нем одного из подозреваемых в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает «Дождь». Корреспондент телеканала побывал в поселке Лойга Архангельской области, где, по данным Bellingcat и The Insider, родился и вырос Мишкин.

«Вот это 100% Саша. Вот таким я его помню по школе, и я даже сравнивала родинки, расположение ушей, глаза, нос, вот такой вот он закончил школу», — сказала Бажанова, глядя на фотографии из расследования Bellingcat и The Insider, в котором утверждается, что настоящее имя Александра Петрова — Александр Мишкин. На видео с телеканала RT девушка тоже узнала Мишкина.

Бажанова вспомнила, что Мишкин после школы «поехал поступать в военное», а потом в поселке появились слухи, «что он начал работать в ФСБ или где там еще». На встречах выпускников, по ее словам, Александр о своей работе говорил немного.

Информацию о том, что Мишкин после школы уехал учиться в военную академию в Санкт-Петербург, подтвердил другой местный житель Александр Лисичкин. «Он был в Чечне, врач, военный врач. Что такое быть военным врачом, вам объяснять не надо. Просто так Героев России не дают», — сказал он. О службе Мишкина в ГРУ Лисичкин ничего не слышал. По его мнению, фотографии, опубликованные в прессе, — это фотошоп.

Местные жители рассказали корреспонденту «Дождя», что родители Мишкина последнее время жили в соседней деревне Ломоватке. По словам соседей, пару недель назад семья срочно куда-то уехала.

Ранее Bellingcat и The Insider опубликовали два расследования, в которых утверждается, что Руслана Боширова и Александра Петрова, которых Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей, на самом деле зовут по-другому. Настоящее имя Руслана Боширова, по данным Bellingcat и The Insider, — Анатолий Чепига, а настоящая фамилия второго подозреваемого не Петров, а Мишкин.

Как утверждают Bellingcat и The Insider, Мишкин является военным врачом Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ). По их данным, он родился 13 июля 1979 г. в поселке Лойга Устьянского района Архангельской области, окончил одну из российских элитных военно-медицинских академий и выучился на врача для ВМФ.

«Цигель-цигель, ГРУ». Лучшие приличные мемы про Петрова и Боширова

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