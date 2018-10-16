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Минфин поддержал идею ограничения выезда за рубеж владельцев проблемных банков

Минфин поддерживает идею ограничения выезда за границу собственников и менеджеров проблемных банков, передает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

По его словам, в этом вопросе следует «не перегнуть палку», так как речь идет о фундаментальных правах граждан. «Я знаю, что ЦБ эту идею активно продвигает. Я считаю, что в целом эта идея здравая, потому что мне надоело наблюдать на набсовете АСВ, как мы гоняемся за этими банкирами по всему миру, и пытаемся что-то отсудить, присудить, и так далее», — пояснил Моисеев.

По его словам, решение об ограничении выезда за рубеж должен принимать не чиновник Центробанка, а суд. «Ну может быть, решение какое-то судебное, по аналогии с уголовными делами, когда в качестве меры пресечения подписка о невыезде или что-то такое применяется», — уточнил Моисеев. Нельзя не пускать человека за границу только потому, что «мне кажется, что он жулик». Такого не должно быть, добавил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 10 октября рекомендовал депутатам подготовить законопроект о запрете на выезд за рубеж для топ-менеджеров санированных банков. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский говорил, что необходимо наделить Центробанк правом «направлять списки пограничникам и останавливать выезд за рубеж тем банкирам, с которыми какие-то вопросы еще не решены по линии ЦБ».

«Это абсолютно необходимое изменение, я была бы благодарна Думе, если бы вы эту инициативу могли поддержать», – заявляла ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, для расследования финансовых преступлений требуется много времени. Экстрадировать уехавшего из России банкира тяжело, как и вернуть активы, выведенные за рубеж.

Два года назад, в сентябре 2016 г., Набиуллина пожаловалась президенту Владимиру Путину, что граждан, которые не платят за услуги ЖКХ или штрафы ГИБДД, за границу могут не выпустить, а «банкиры с огромными суммами долгов спокойно выезжают». Тогда президент пообещал поручить правительству и правоохранительным органам рассмотреть вопрос об ограничении выезда за границу руководителей проблемных банков.