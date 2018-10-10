Топ-менеджеров санируемых банков не выпустят из России

Идея ограничить банкирам возможность покидать Россию обсуждается давно Андрей Гордеев / Ведомости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал депутатам подготовить законопроект о запрете на выезд за рубеж для топ-менеджеров санированных банков (его слова передал «Интерфакс» с заседания Госдумы в среду). Он напомнил, что ЦБ уже высказал поддержку данной инициативе.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский добавил, что нужно, чтобы ЦБ получил право «направлять списки пограничникам и останавливать выезд за рубеж тем банкирам, с которыми какие-то вопросы еще не решены по линии ЦБ».

«Это абсолютно необходимое изменение, я была бы благодарна Думе, если бы вы эту инициативу могли поддержать, – сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. – Дело в том, что финансовые преступления требуют большого времени для расследования, для доказательств, это ограниченное время, но тем не менее оно необходимо. Просто, когда банкиры уезжают за рубеж, уже их оттуда экстрадировать достаточно тяжело, и когда активы выведены за рубеж, то их оттуда тяжело вернуть».

Идея ограничить банкирам возможность покидать Россию обсуждается давно. Два года назад, в сентябре 2016 г., Набиуллина рассказала президенту Владимиру Путину, что в 70% случаев при отзыве у банков лицензий одним из оснований было нарушение закона о борьбе с отмыванием денег, а в банках были признаки вывода активов: граждан, которые не платят за услуги ЖКХ или штрафы ГИБДД, за границу могут не выпустить, а «банкиры с такими огромными суммами долгов спокойно выезжают». Путин тогда пообещал, что поручит правительству и правоохранительным органам рассмотреть вопрос об ограничении выезда за рубеж руководителей таких банков.

Год спустя, в сентябре 2017 г., ЦБ сообщил, что разработал проект такого закона – тогда он обсуждался с заинтересованными министерствами и ведомствами, но хода законопроект так и не получил.

В июне этого года ЦБ предложил блокировать активы собственников санированных банков на время судебных разбирательств, а также блокировать им возможность выезжать из страны. Тогда же ЦБ предлагал ограничить выезд и менеджменту санируемых банков. «К сожалению, бегство российских финансистов за рубеж и воссоединение их там с выведенными заранее активами продолжается», – посетовала Набиуллина.