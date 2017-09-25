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В Госдуме предложили санировать банки за счет их владельцев Дмитрий Новожилов / Ведомости

Депутаты хотят обязать собственников отвечать своим имуществом не только при банкротстве, но и при санации банков, сообщил руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Разработкой законопроекта депутаты планируют заняться уже в осеннюю сессию, документ могут внести в нижнюю палату парламента в ноябре, уточнил он ТАСС.

По его словам, инициатива обсуждалась с Банком России, регулятор относится к ней «с пониманием».

Почему депутаты занялись разработкой этой инициативы после отзыва лицензии у банка «Югра» и санации «ФК Открытие» и Бинбанка, уточнить не удалось, так как Анатолий Аксаков не ответил на звонки «Ведомостей».

За распространение субсидиарной ответственности владельцев банков на весь период санации кредитной организации выступил на прошлой неделе и зампред ЦБ Василий Поздышев. По его словам, такая возможность должна быть закреплена в законе.

Согласно действующему законодательству, регулятор может списывать депозиты топ-менеджеров и владельцев санируемого банка. В субботу стало известно, что регулятор списал в пользу банка деньги некоторых топ-менеджеров «ФК Открытие». О намерении отменять выплату бонусов топ-менеджеров проблемных банков ранее заявляла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: «В конце концов, если деятельность менеджеров приводит к тому, что банк уходит с рынка или санируется с использованием государственных денег, то вряд ли работу менеджмента этого банка можно признать эффективной и достойной бонусов». По словам Набиуллиной, регулятор намерен оспорить и выплаты менеджерам «ФК Открытие» за первые шесть месяцев текущего года.