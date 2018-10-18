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Набиуллина поспорила с Грефом о конкуренции в банковском секторе

Действия Центробанка ограничивают развитие бизнеса Сбербанка, однако при этом конкуренцию, наоборот, стимулируют. Об этом заявил президент Сбербанка Герман Греф на форуме Finopolis 2018 в Сочи, передает «Интерфакс». «Если сегодня принято решение какое-то, мы приспособимся и к этому ограничению. Ни к чему хорошему это ограничение не приводит. Но если наш конкурент вывел новый продукт на рынок — для нас это вызов», — сказал Греф.

По его словам, сейчас в мире наблюдается концентрация бизнеса в любых сферах. «Финтех-гиганты и техгиганты сначала были стартапами, а теперь это гиганты», — отметил топ-менеджер, добавив, что наличие компетенции важнее больших объемов капитала. Греф заявил, что он поддерживает конкуренцию. По его словам, Сбербанк за всю историю существования не купил ни одного банка. «Залогом долгосрочного существования Сбербанка является конкуренция», — сказал Греф, отметив, что возглавляемый им банк старается успевать за конкурентами, однако не «везде первый».

С мнением Грефа относительно конкуренции в российском банковском секторе не согласилась председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Я не очень согласна с Германом Оскаровичем, что у нас все хорошо с конкуренцией. ЦБ часто слышит критику, что у нас большая доля государства в банковском секторе. У нас не все хорошо с конкуренцией в банковском секторе», — сказала она. По ее словам, регулятор надеется, что «финансовые технологии разовьют конкуренцию». Набиуллина считает, что крупные игроки должны принимать участие в развитии финансовых технологий, но при этом они не должны отрицательно влиять на конкуренцию.

«Тут так выставили, как будто мы против инициатив Центрального банка. Мы не против, нам все равно», — парировал Греф. По его словам, если ограничения вводятся для всех участников рынка, то Сбербанк не выступает против. «Наша задача — выигрывать конкуренцию во всех условиях», — сказал Греф.

Слова Грефа на форуме прокомментировал председатель совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен. По его словам, банк является коммерческой организацией, которая должна зарабатывать деньги. «Понятно стремление банка использовать свои сравнительные преимущества, в частности размер. Это вполне естественно, и критиковать Сбербанк сложно», — сказал он, добавив, что Сбербанк принимает решения в интересах акционеров. По мнению Авена, создаваемая система быстрых платежей «все равно будет национальной». «Сопротивление Сбербанка естественно, позиция ЦБ исторически оправдана, и он победит, конечно», — считает Авен.

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