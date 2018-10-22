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Курс евро опускался ниже 75 рублей впервые за два с половиной месяца

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Рубль в понедельник укрепляется на торгах на Московской бирже. Курс евро опускался ниже 75 руб. впервые с 8 августа: к 13.28 мск он подешевел к закрытию пятницы на 56 коп. и стоил 74,98 руб. Доллар к этому моменту подешевел на 33 коп. до 65,16 руб.

Однако к 13.40 мск курсы евро и доллар скорректировались до 75,06 и 65,24 руб. соответственно. Нефть марки Brent подорожала на 0,4% до $80,1 за баррель.

Развивающиеся валюты уже несколько дней демонстрируют умерено-позитивную динамику, так что рубль просто движется в общем тренде, говорит ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Основными факторами поддержки российской валюты по-прежнему остаются относительно дорогая нефть и решение ЦБ приостановить покупки валюты на рынке до конца года, напоминает он. Кроме того, приближается пик налоговых выплат, который также способствует локальному росту спроса на рублевую ликвидность, указывает аналитик.

«Рубль по-прежнему недооценен и, скорее, плавно движется в сторону более справедливой оценки. По нашим оценкам, в ближайшие дни рубль может подорожать до 65 руб. за доллар», – сказал Поддубский.

Политика
Новости

Росимущество передаст «Чеченнефтехимпром» в собственность Чечни до 15 ноября

Ведомости
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Правительство поручило Росимуществу передать «Чеченнефтехимпром» в собственность Чечни до 15 ноября. Соответствующее распоряжение за подписью премьера Дмитрия Медведева размещено на портале правовой информации. Поручение дано во исполнение указа президента.

Президент России Владимир Путин распорядился передать Чечне «Чеченнефтехимпром» 18 сентября. Президент попросил Медведева в ближайшие два месяца обеспечить передачу предприятия.

Власти Чечни в течение нескольких лет пытались получить контроль над нефтегазовыми активами «Чеченнефтехимпрома», но при согласовании механизма передачи вставал вопрос о разделе имущества предприятия, которым пользуется контролируемый «Роснефтью» «Грознефтегаз».

В начале прошлого года «Роснефть» сообщила о готовности продать республике 51% акций «Грознефтегаза». В результате сделки Чечня получит 100% компании. Этот пакет и другое имущество «Роснефти» в Чечне PwC оценила в 12,5 млрд руб. Глава республики Рамзан Кадыров ранее называл такую сумму завышенной.

«Чеченнефтехимпрому» принадлежат два устаревших НПЗ с инфраструктурой. Сейчас предприятие находится в собственности Росимущества, однако часть «Чеченнефтехимпрома» арендует «Грознефтегаз». Ранее Кадыров говорил, что чеченские власти в случае передачи республике «Чеченнефтехимпрома» собираются построить на территории НПЗ промышленные предприятия, в частности, завод по производству литий-ионных аккумуляторов, а также новый современный НПЗ.

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Бизнес
Новости

Правительство предложит снять запрет на выращивание наркосодержащих растений

Ведомости
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Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект, отменяющий запрет на культивирование наркосодержащих растений в медицинских целях. Цель снятия запрета — импортозамещение наркотических обезболивающих средств, в том числе опиоидных, следует из сообщения на сайте правительства.

Правительство напоминает, что все 13 зарегистрированных в России лекарственных препаратов на основе опия производятся в стране из импортируемых субстанций. «Международный рынок фармацевтических субстанций для производства препаратов опия контролируется группой из 10 компаний, девять из которых находятся в юрисдикции государств, применивших к России санкции», — говорится в сообщении.

«Таким образом, для обеспечения национальной безопасности в сегменте обезболивающих лекарственных препаратов необходимо импортозамещение, возникает необходимость организации полного цикла производства таких средств и веществ из культивируемых наркосодержащих растений», — говорится в справке к документу.

Сейчас российским законодательством установлен запрет на культивирование на территории страны наркосодержащих растений. Законопроект отменяет этот запрет и определяет порядок культивирования наркосодержащих растений в медицинских целях. Кроме того, он распространяет на культивирование в медицинских целях разрешительные статьи ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», относящиеся к культивированию таких растений для использования в научных, учебных целях и экспертной деятельности.

Право выращивать наркосодержащие растения получат только два ФГУПа, подчиненных Минпромторгу и уже имеющих лицензии на производство и переработку наркотических средств и психотропных веществ.

В документе говорится, что для создания полного цикла производства наркотических анальгетиков центрального действия необходимо культивирование разрешенных сортов наркосодержащего снотворного мака (масличный мак), переработка маковой соломы в активные фармацевтические субстанции и производство наркотических лекарств.

Теперь законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.

В 2017 г. президент США Дональд Трамп назвал положение в США «опиоидной катастрофой». По данным Белого дома, в США от наркотической и алкогольной зависимости страдают свыше 20 млн граждан, причем многие из наркозависимых употребляют лекарственные опиоиды.

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Политика
Новости

РПЦ потребовала от Константинополя извинений за решение по Украине

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Русская православная церковь (РПЦ) потребовала от Константинопольского патриархата извинений за решение по Украине. Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков заявил, что мировому православию и будущему православия на территории Украины был нанесен значительный ущерб, передает ТАСС.

По словам Волкова, ситуация может измениться, если Константинополь выберет путь диалога, осознает решение синода и принесет извинения за действия, которые нанесли существенный ущерб. Только после этого, заявил Волков, двери для диалога между церквями будут вновь открыты.

В пятницу, 19 октября, Константинопольский патриархат заявил о том, что продолжит общение с РПЦ несмотря на решение Москвы разорвать отношения.

В середине октября РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. Такое решение РПЦ приняла из-за того, что Синод в Стамбуле отменил указ о передаче Киевской митрополии Москве, принял решение о создании отдельного подворья в Киеве, а также о реабилитации лидеров двух неканонических украинских церквей – Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Москва обеспокоена тем, как развивается ситуация в отношениях между РПЦ и Константинопольским патриархатом. Он выразил надежду, что стороны достигнут понимания и интересы РПЦ будут соблюдены.

Выбор редактора
Политика
Новости

В Москве задержали председателя «Открытой России»

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Сотрудники правоохранительных органов задержали председателя «Открытой России» Андрея Пивоварова. Об этом он сам рассказал в своем Twitter. По словам Пивоварова, его встретили два оперуполномоченных на Ленинградском вокзале после выхода из «Сапсана».

Пивоваров отмечает, что его задержали по ориентировке на человека, который украл мобильный телефон. В опубликованной Пивоваровым ориентировке сказано, что вор худощавого телосложения, роста примерно 170 см, с синяками под глазами, в темно-серых джинсах и серой кофте с капюшоном. Сейчас Пивоваров находится в отделе полиции. В «Открытой России» уверяют, что он не имеет отношения к инциденту.

«Открытая Россия» была основана Михаилом Ходорковским. В апреле 2017 г. Генпрокуратура признала организацию нежелательной. Пивоваров стал председателем «Открытой России» в марте 2018 г.

К 14.30 мск Пивоваров сообщил в Twitter, что у него досмотрели вещи и отпустили.

Обыск в московском офисе движения «Открытая Россия»

Авто
Новости

Fiat Chrysler продаст бизнес автозапчастей за 6,2 млрд евро

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Автоконцерн Fiat Chrysler объявил о сделке с американским инвестфондом CK Holdings по продаже дочерней компании Magneti Marelli, занимающейся производством запчастей для автомобилей. Сумма сделки составит 6,2 млрд евро. Об этом говорится в сообщении Fiat Chrysler.

Стороны планируют закрыть сделку к середине следующего года. В результате объединения двух компаний появится предприятие Magneti Marelli CK Holdings. Ожидается, что выручка объединенной компании будет не менее 15,2 млрд евро. Magneti Marelli CK Holdings возглавит гендиректор японской Calsonic Kansei (принадлежит инвестфонду) Беда Больцениус, в свою очередь, гендиректор Magneti Marelli Эрманно Феррари войдет в совет директоров объединенной компании.

После объявления о сделке акции Fiat Chrysler на бирже в Милане подорожали на 7,2% с момента открытия торгов. Fiat Chrysler не выплачивал акционерам дивиденды с 2014 г. – с момента покупки итальянским холдингом Fiat американской компании Chrysler. По мнению старшего аналитика Bloomberg Intelligence Джоэла Левингтона, продажа Magneti Marelli позволит Fiat Chrysler направить на выплату дивидендов более $2 млрд.

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Политика
Новости

Песков назвал слова президента о попадании в рай аллегорией

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Слова президента России Владимира Путина во время выступления на Валдайском форуме об агрессорах, которые попадают в ад, и о попадающих в рай мучениках являются аллегорией. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, основная мысль президента была в том, что Россия не оставляет за собой право нанесения превентивного удара, передает «Интерфакс».

По словам Пескова, многие СМИ эту информацию пропустили. «Мы не считаем себя вправе наносить первыми удар. Но у нас в доктрине записано, что если: вариант № 1 – на нас нападут с использованием ядерного оружия и вариант № 2 – на нас нападут так, что само существование нашего государства окажется под угрозой, – Россия считает себя вправе использовать ядерное оружие», – пояснил Песков. По его словам, именно эту мысль Путин высказал на заседании Валдайского форума. По словам пресс-секретаря, президент попытался это объяснить «более емкими словами».

Россия никогда не нападет ни на кого первой, заключил Песков.

Путин 18 октября на Валдайском форуме сказал, что Россия может применить ядерное оружие только в том случае, если по ней наносит удар потенциальный агрессор. По его словам, концепция России в данном случае – это ответный удар. При этом глава государства отметил, что россияне в случае нападения попадут в рай, а агрессоры «просто сдохнут... и даже раскаяться не успеют». Путин сказал, что нападающая сторона должна понимать неизбежность возмездия.

«Мы попадем в рай. А они сдохнут». Путин – о возможности ядерной войны

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Бизнес
Новости

УГМК назвала обращение мэра Владикавказа «очень эмоциональным»

Ведомости
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Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) прокомментировала обращение мэра Владикавказа Махарбека Хадарцева, который призвал закрыть принадлежащий холдингу завод «Электроцинк» или перенести его производство на Урал. «Это очень эмоциональное высказывание», – цитирует «Интерфакс» представителя пресс-службы УГМК.

Заявление Хадарцева не соответствует данным мониторинга воздуха МЧС республики, представителей власти и Ростехнадзора, отметили в УГМК. По словам представителя компании, не было «никаких вредоносных ядовитых выбросов продуктов горения». Он добавил, что холдинг не рассматривает вопрос о закрытии «Электроцинка». «Первоочередной задачей является понять, что именно послужило причиной чрезвычайного происшествия такого масштаба, и лишь потом делать какие-либо выводы», – сказал представитель УГМК.

21 октября на «Электроцинке», принадлежащем УГМК, случился пожар. Его тушили около десяти часов. В работе принимали участие 146 пожарных, один из них погиб, еще двое получили травмы. Несколько местных жителей обратились к медикам с жалобами на удушье.

После этого мэр Владикавказа потребовал закрыть «Электроцинк» или перенести производство на Урал. «Никакая прибыль не оправдывает того вреда, который наносит завод жителям Владикавказа. Какими деньгами можно измерить боль семей, в которых от онкологии умирают молодые люди?» – написал он в своем Instagram. Хадарцев назвал «Электроцинк» «убийцей здоровья».

УГМК принадлежит Искандеру Махмудову, Андрею Козицыну, Андрею Бокареву и их партнерам. Холдинг – крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России, говорится на его сайте. В него входит более 40 предприятий по всей России, штаб-квартира находится в Верхней Пышме Свердловской области. УГМК производит около 2% мирового производства цинка и 1,5% – меди, по данным Forbes.

Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе

Экономика
Новости

Орешкин ожидает ускорения роста экономики в IV квартале

Ведомости
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Рост российского ВВП в IV квартале ускорится, что позволит по итогам 2018 г. выйти на заложенные в прогноз показатели в 1,8%. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, передает «Интерфакс».

«Мы ожидаем, что динамика сейчас в ближайшие месяцы улучшится и мы будем выходить на те показатели, которые были заложены», – заявил Орешкин. По его словам, пока нет критичного отклонения от годового прогноза.

В августе и в сентябре годовой рост ВВП замедлился и составил 1,1%, при этом в июле он был 1,8%. Орешкин объяснил это слабым урожаем: «Урожай в этом году хуже, чем в прошлом году. Два месяца подряд показывает отрицательную динамику. Есть волатильный компонент в промышленном производстве».

Производство продукции сельского хозяйства в России в сентябре 2018 г. упало на 6% по сравнению с сентябрем 2017 г., следует из данных Росстата.

Путин, Медведев и ставропольская пыль в яблоневом саду

Бизнес
Новости

«Уралвагонзавод» из-за аварии остался без электричества

Ведомости
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«Уралвагонзавод» (УВЗ), входящий в госкорпорацию «Ростех», остался без электроснабжения из-за аварии на сетях. Таковы данные ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

Утром в понедельник, 22 октября, отключилась первая цепь высоковольтной линии 110 кВ «Вязовская – Салка» (обслуживается ОАО «МРСК Урала»). Вторая цепь линии в момент аварии находилась на ремонте. В результате отключения была обесточена подстанция 110 кВ «Светлая».

Во время ремонтных работ на высоковольтной линии электромонтер получил удар током. Его тело без признаков жизни находится на элементах крепления проводов высоковольтной линии. Мощность отключенного потребителя составляет 32 МВт, уточняется в сообщении. На месте ЧП ведутся аварийно-восстановительные работы.

УВЗ занимается разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В корпорацию входят НИИ, конструкторские бюро и производственные предприятия. Головное предприятие УВЗ расположено в Нижнем Тагиле Свердловской области.

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Бизнес
Новости

Мэр Владикавказа попросил УГМК закрыть «Электроцинк»

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Мэр Владикавказа Махарбек Хадарцев потребовал закрыть завод «Электроцинк», на котором в выходные произошел пожар. Глава города обратился к руководству Уральской горно-металлургической компании (УГМК), которой принадлежит предприятие. «От себя лично обращаюсь к руководству УГМК с требованием: закройте завод «Электроцинк», уберите убийцу нашего здоровья, нашего будущего из Владикавказа», – написал в своем Instagram Хадарцев.

По словам мэра Владикавказа, завод можно перенести на Урал. «Никакая прибыль не оправдывает того вреда, который наносит завод жителям Владикавказа. Какими деньгами можно измерить боль семей, в которых от онкологии умирают молодые люди?», – отмечает Хадарцев.

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❗❗❗Я, Махарбек Хадарцев, глава муниципального образования г. Владикавказ, от имени жителей города, от себя лично, обращаюсь к руководству УГМК с требованием: закройте завод Электроцинк, уберите убийцу нашего здоровья, нашего будущего из Владикавказа. Сегодняшняя катастрофа ещё раз показала: никакие модернизации, никакие частичные улучшения производственного процесса не в силах изменить главного - завод «Электроцинк» губит здоровье жителей Владикавказа. Никакая прибыль не оправдывает того вреда, который наносит завод жителям Владикавказа. Какими деньгами можно измерить боль семей, в которых от онкологии умирают молодые люди. Жители Владикавказа перестали верить статотчетам руководства завода и республики: у нас нет «исторически низких цифр» по онкологии, нет! Мы каждый день хороним молодых мужчин и женщин, у нас болеют дети. Ради чего нам такое производство в городе? Повторю: вы лишаете нас будущего. Этого мы вам позволить не можем! Требуем закрыть завод! Перенесите его на Урал!

Публикация от Махарбек (@makharbek_khadartsev)

В воскресенье, 21 октября, на «Электроцинке» произошел пожар. Его тушение длилось почти десять часов, в работе были задействованы 146 пожарных, один из них погиб, еще двое получили травмы. Несколько местных жителей обратились к медикам с жалобами на удушье.

«Электроцинк» – одно из ведущих предприятий цветной металлургии в России, крупнейшее промышленное предприятие в Северной Осетии, говорится на сайте завода. Предприятие производит цинк и свинец, кадмий, серную кислоту и др. «Электроцинк» принадлежит УГМК, акционерами которой являются Искандер Махмудов, Андрей Козицын, Андрей Бокарев и их партнеры. На холдинг приходится около 2% мирового производства цинка и 1,5% – меди, отмечает Forbes.

Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе

Бизнес
Новости

Uber планирует запустить службу доставки еды дронами в 2021 году

Ведомости
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Uber планирует запустить сервис доставки еды дронами сразу на нескольких рынках к 2021 г. Компания разместила на своем сайте сообщение о поиске руководителя подразделения по разработке дронов. В описании к вакансии говорилось, что соискатель должен будет разработать функционал к 2019 г. Благодаря этому запуск сервиса должен произойти к 2021 г., пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Газета направила запрос в Uber с просьбой прокомментировать сроки запуска проекта. После этого информация о вакансии с сайта компании была удалена. Представитель Uber заявил изданию, что реализация проекта «находится в самом начале».

Uber в рамках подготовки к IPO в 2019 г. может быть оценена в $120 млрд, считают эксперты, опрошенные изданием. Предоставление дополнительных услуг может повысить капитализацию компании, отметили они. Как отмечает издание, компании необходимо станет в будущем получить от регуляторов соответствующие разрешения на полет дронов. Сейчас четкие критерии оценки безопасности работы дронов не сформированы, уточняет газета. На создание нормативно-правовой базы в сфере доставки товаров дронами может потребоваться больше времени чем три года, в течение которых Uber планирует запустить сервис, пишет WSJ.

В мае Uber начала тестировать доставку еды с помощью дронов в американском городе Сан-Диего. Гендиректор компании Дара Хосровшахи ранее говорил, что все необходимые разрешения для тестирования получены. Испытания проводились в рамках американской программы по стимулированию развития тестирований летающих дронов, одобренной президентом США Дональдом Трампом. Вместе с Uber в программе участвовали Alphabet (владеет Google), FedEx, Intel и Qualcomm. Всем им департамент транспорта США выдал разрешение на коммерческое тестирование дронов.

Какие технологии появятся в России в ближайшие годы

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