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Курс евро опускался ниже 75 рублей впервые за два с половиной месяца

Рубль в понедельник укрепляется на торгах на Московской бирже. Курс евро опускался ниже 75 руб. впервые с 8 августа: к 13.28 мск он подешевел к закрытию пятницы на 56 коп. и стоил 74,98 руб. Доллар к этому моменту подешевел на 33 коп. до 65,16 руб.

Однако к 13.40 мск курсы евро и доллар скорректировались до 75,06 и 65,24 руб. соответственно. Нефть марки Brent подорожала на 0,4% до $80,1 за баррель.

Развивающиеся валюты уже несколько дней демонстрируют умерено-позитивную динамику, так что рубль просто движется в общем тренде, говорит ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Основными факторами поддержки российской валюты по-прежнему остаются относительно дорогая нефть и решение ЦБ приостановить покупки валюты на рынке до конца года, напоминает он. Кроме того, приближается пик налоговых выплат, который также способствует локальному росту спроса на рублевую ликвидность, указывает аналитик.

«Рубль по-прежнему недооценен и, скорее, плавно движется в сторону более справедливой оценки. По нашим оценкам, в ближайшие дни рубль может подорожать до 65 руб. за доллар», – сказал Поддубский.