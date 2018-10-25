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ЦБ отозвал лицензию у «Уралтрансбанка»

Банк России отозвал лицензию у екатеринбургского «Уралтрансбанка», занимающего 196 позицию в российской банковской системе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Представители ЦБ пояснили, что банк «систематически занижал величину принимаемого кредитного риска», а его надлежащая оценка «выявила существенное снижение размера собственных средств».

Регулятор напоминает, что «Уралтрансбанк» самостоятельно разработал план улучшения своего финансового состояния, который был утвержден комитетом банковского надзора ЦБ, но до сих пор его ключевые мероприятия не были реализованы – потенциальный инвестор не привлечен, плановые показатели не достигнуты.

За последний год ЦБ трижды применял к «Уралтрансбанку» меры надзорного реагирования, в частности дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

ЦБ указывает на неисполнение «Уралтрансбанком» законов, регулирующих банковскую деятельность, на снижение нормативов достаточности капитала ниже 2% и падение размера его капитала ниже минимального значения.

«Уралтрансбанк» является участником системы страхования вкладов.