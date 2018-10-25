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Forbes назвал самых богатых женщин России

Российский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших женщин России. Совокупное состояние 25 его участниц превысило $9 млрд. Богатейшей женщиной России, по версии журнала, шестой год подряд стала Елена Батурина, жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

В 2018 г. Forbes оценил ее состояние $1,2 млрд, что на $200 млн выше прошлогодней оценки. В рейтинге богатейших российских предпринимателей по версии журнала она занимает 79 позицию. На втором месте оказалась основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, ее состояние журнал оценил в $600 млн. Третье место журнал отдал Елене Рыболовлевой, которая получила свое состояние в $600 млн после развода с Дмитрием Рыболовлевым.

В этом году в рейтинг вошли несколько новичков, одним из которых стала акционер холдинга En+ жена Олега Дерипаски — Полина Дерипаска, занявшая 22 место. Forbes оценил ее состояние в $200 млн. В 2018 г. она также дебютировала в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes, заняв в нем 189 позицию. Кроме нее в рейтинг впервые вошли Лилия Ротенберг ($500 млн), Лидия Михайлова ($180 млн) и Ирина Герасименко ($180 млн).

Ротенберг — дочь миллиардера Аркадия Ротенберга. В апреле она стала владельцем 33%-ной доли в компании TPS Real Estate, управляющей шестью торговыми комплексами. Раньше этой долей владел ее отец, затем брат — Игорь Ротенберг. Михайлова — супруга основателя «Группы Черкизово» Игоря Бабаева, она владеет 75% семейной компании, которой, в свою очередь, принадлежит более 80% акций мясоперерабатывающего холдинга. Герасименко — жена Олега Кожемяко, врио губернатора Приморья. До перехода на госслужбу он занимался рыболовецким бизнесом, а она стала акционером компании «Преображенская база тралового флота», напоминает издание.

Богатейшие семьи России по версии Forbes