Forbes назвал самых богатых женщин России
Российский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших женщин России. Совокупное состояние 25 его участниц превысило $9 млрд. Богатейшей женщиной России, по версии журнала, шестой год подряд стала Елена Батурина, жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
В 2018 г. Forbes оценил ее состояние $1,2 млрд, что на $200 млн выше прошлогодней оценки. В рейтинге богатейших российских предпринимателей по версии журнала она занимает 79 позицию. На втором месте оказалась основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, ее состояние журнал оценил в $600 млн. Третье место журнал отдал Елене Рыболовлевой, которая получила свое состояние в $600 млн после развода с Дмитрием Рыболовлевым.
В этом году в рейтинг вошли несколько новичков, одним из которых стала акционер холдинга En+ жена Олега Дерипаски — Полина Дерипаска, занявшая 22 место. Forbes оценил ее состояние в $200 млн. В 2018 г. она также дебютировала в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes, заняв в нем 189 позицию. Кроме нее в рейтинг впервые вошли Лилия Ротенберг ($500 млн), Лидия Михайлова ($180 млн) и Ирина Герасименко ($180 млн).
Ротенберг — дочь миллиардера Аркадия Ротенберга. В апреле она стала владельцем 33%-ной доли в компании TPS Real Estate, управляющей шестью торговыми комплексами. Раньше этой долей владел ее отец, затем брат — Игорь Ротенберг. Михайлова — супруга основателя «Группы Черкизово» Игоря Бабаева, она владеет 75% семейной компании, которой, в свою очередь, принадлежит более 80% акций мясоперерабатывающего холдинга. Герасименко — жена Олега Кожемяко, врио губернатора Приморья. До перехода на госслужбу он занимался рыболовецким бизнесом, а она стала акционером компании «Преображенская база тралового флота», напоминает издание.
Богатейшие семьи России по версии Forbes
Первое место, как и в прошлом году, заняла семья Гуцериевых - это сам Михаил Гуцериев, его брат Саит-Салам Гуцериев, сын Саид Гуцериев и племянник Билан Ужахов. Совокупное состояние членов семьи Forbes оценил в $5,97 млрд
Второе место четвертый год подряд занимает семья Ротенбергов - Аркадий Ротенберг, его брат Борис Ротенберг и дети Игорь Ротенберг и Лилия Ротенберг. Состояние семьи оценивается в $4,85 млрд
На третьем месте - Валентин Гапонцев и его сын Денис, частный инвестор. Их состояние оценивается в $3,14 млрд
Четвертое место сохранила семья Шаймиевых - Айрат Шаймиев, его сын Тимур Шаймиев и брат Радик Шаймиев. Их состояние, по оценке Forbes, - $2,48 млрд
Пятое место - семья Рахимкуловых (Мегдет Рахимкулов и его сыновья Тимур Рахимкулов и Руслан Рахимкулов). Совокупное состояние семьи оценено в $1,7 млрд
На шестом месте — братья Сергей и Николай Саркисовы. Их состояние оценивается в $1,5 млрд
Седьмое место заняли Шамаловы - Николай Шамалов и его сын Кирилл Шамалов. Их состояние Forbes оценил в $1,47 млрд
Восьмое место - семья Бажаевых (Муса Бажаев, его брат Мавлит Бажаев и племянник Дени Бажаев). Состояние семьи оценивается в $1,41 млрд
На девятом месте Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов. Их состояние оценивается в $1,4 млрд
Замыкает десятку семья Зубицких (Галина Зубицкая, ее сыновья Евгений Зубицкий и Андрей Зубицкий и жена последнего Виктория Казак). Состояние семьи оценивается в $1,06 млрд