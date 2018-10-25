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Forbes назвал самых богатых женщин России

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Российский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших женщин России. Совокупное состояние 25 его участниц превысило $9 млрд. Богатейшей женщиной России, по версии журнала, шестой год подряд стала Елена Батурина, жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

В 2018 г. Forbes оценил ее состояние $1,2 млрд, что на $200 млн выше прошлогодней оценки. В рейтинге богатейших российских предпринимателей по версии журнала она занимает 79 позицию. На втором месте оказалась основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, ее состояние журнал оценил в $600 млн. Третье место журнал отдал Елене Рыболовлевой, которая получила свое состояние в $600 млн после развода с Дмитрием Рыболовлевым.

В этом году в рейтинг вошли несколько новичков, одним из которых стала акционер холдинга En+ жена Олега Дерипаски — Полина Дерипаска, занявшая 22 место. Forbes оценил ее состояние в $200 млн. В 2018 г. она также дебютировала в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes, заняв в нем 189 позицию. Кроме нее в рейтинг впервые вошли Лилия Ротенберг ($500 млн), Лидия Михайлова ($180 млн) и Ирина Герасименко ($180 млн).

Ротенберг — дочь миллиардера Аркадия Ротенберга. В апреле она стала владельцем 33%-ной доли в компании TPS Real Estate, управляющей шестью торговыми комплексами. Раньше этой долей владел ее отец, затем брат — Игорь Ротенберг. Михайлова — супруга основателя «Группы Черкизово» Игоря Бабаева, она владеет 75% семейной компании, которой, в свою очередь, принадлежит более 80% акций мясоперерабатывающего холдинга. Герасименко — жена Олега Кожемяко, врио губернатора Приморья. До перехода на госслужбу он занимался рыболовецким бизнесом, а она стала акционером компании «Преображенская база тралового флота», напоминает издание.

Богатейшие семьи России по версии Forbes

Политика
Новости

Из-за непогоды в Сочи поврежден газопровод и прервано движение поездов

Ведомости
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В Краснодарском крае в сторону Сочи прервано железнодорожное сообщение из-за подтопления дождями участка Туапсе — Кривенковская: движение поездов прекратилось в 16:08 мск в среду, 24 октября. Это следует из сообщения РЖД. По состоянию на 6:00 мск было задержано 15 поездов. Пассажиры обеспечиваются питанием и бутилированной водой, говорится в сообщение РЖД. В настоящий момент ведутся восстановительные работы.

Между Тупасе и Лазаревским районом Сочи прервано и автомобильное сообщение из-за разрушения моста. Движение перекрыто на 91-ом километре трассы «Джубга – Сочи», говорится в сообщении МВД. По данным ТАСС, проезд планируется восстановить за двое суток.

Кроме того, в Сочи поврежден газопровод, сообщает «Интерфакс». Причина – резкий подъем уровня воды в реке Западный Дагомыс. Из-за этого 320 жилых домов остались без газа. Окончательное подключение газа будет возможно только после спада уровня воды в реке, цитирует агентство сообщение «Сочигоргаза».

Непогода затронула не только район Сочи. Около 300 человек эвакуированы из-за подтоплений в Апшеронском районе (между Тупасе и Майкопом – прим. «Ведомости»), сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы района Андрея Клищенко. По его словам, в районе около 900 подтопленных домов, пострадавших нет.

В Краснодарском крае создан штаб для отслеживания ситуации с подтоплениями, сообщает пресс-служба правительства региона. В Туапсинском районе во всех селах введен режим ЧС. Неблагоприятная погода сохранится в Краснодарском крае до конца четверга, отмечает пресс-служба правительства края.

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Политика
Новости

Минобороны рассказало об атаке на базу Хмеймим управляемыми США дронами

Ведомости
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Минобороны России рассказало об атаке на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии дронами, которые управлялись с самолета-разведчика США. Об этом заявил заместитель руководителя Минобороны России Александр Фомин. Его слова приводит «РИА Новости». Он не уточнил, когда именно произошла атака.

Всего в атаке, по словам Фомина, участвовали 13 беспилотников. Заместитель министра обороны добавил, что когда дроны столкнулись с работой российских систем радиоэлектронного подавления, они перешли в режим ручного управления. «Так вот ручное управление осуществляет не крестьянин какой-то, а нормальный, оснащенный современной техникой (самолет-разведчик) Poseidon-8. Он взял на себя ручное управление», — отметил заместитель министра обороны (цитата по ТАСС). До этого самолет-разведчик патрулировал акваторию Средиземного моря в течение восьми часов.

С начала года авиабаза Хмеймим подвергалась нападениям с помощью дронов несколько раз, сообщало российское ведомство. 13 дронов атаковали ее и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус в ночь с 5 на 6 января. Минобороны России заявляло, что семь из них были уничтожены ракетно-пушечными комплексами «Панцирь», остальные — взяты под контроль российскими специалистами из подразделений радиоэлектронной борьбы.

Три беспилотных аппарата из шести перехваченных взорвались при посадке, еще три были переданы экспертам. Последние пришли к выводам, что такие атаки «могут осуществляться террористами с дальности около 100 км».

Минобороны России показало обломки ракет, сбитых в Сирии

Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензию у банка «Союзный»

Ведомости
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Центробанк с 25 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Союзный». Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Согласно данным отчетности, по объему активов на 1 октября банк занимал 239 место в банковской системе России. ЦБ уточняет, что к банку со стороны регулятора неоднократно применялись меры воздействия за недооценку кредитного риска. В частности, Банк России вводил ограничение на привлечение «Союзным» средств населения.

Регулятор также обратил внимание на нарушения банком законодательства и нормативных актов ЦБ в сфере противодействия отмыванию доходов. «Союзный», как указывает регулятор, не исправил ситуацию, и ЦБ принял решение об отзыве лицензии. В банк введена временная администрация. Он входит в систему страхования вкладов.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у екатеринбургского «Уралтрансбанка», занимающего 196 позицию в российской банковской системе.

10 крупнейших банков континентальной Европы

Политика
Новости

«Союз-2.1б» вывел на орбиту аппарат Минобороны

Ведомости
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Военный космический аппарат, запущенные с космодрома «Плесецк» при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б», выведен на целевую орбиту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Аппарат «принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС», - рассказали в Минобороны. Ему был присвоен порядковый номер «Космос – 2528», сообщили в ведомстве. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют нормально.

Это третий старт «Союза-2» в этом году, отмечает ТАСС. Предыдущий запуск состоялся в июне. Тогда «Союз-2.1б» вывел на орбиту навигационный спутник «Глонасс-М».

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Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензию у «Уралтрансбанка»

Ведомости
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Банк России отозвал лицензию у екатеринбургского «Уралтрансбанка», занимающего 196 позицию в российской банковской системе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Представители ЦБ пояснили, что банк «систематически занижал величину принимаемого кредитного риска», а его надлежащая оценка «выявила существенное снижение размера собственных средств».

Регулятор напоминает, что «Уралтрансбанк» самостоятельно разработал план улучшения своего финансового состояния, который был утвержден комитетом банковского надзора ЦБ, но до сих пор его ключевые мероприятия не были реализованы – потенциальный инвестор не привлечен, плановые показатели не достигнуты.

За последний год ЦБ трижды применял к «Уралтрансбанку» меры надзорного реагирования, в частности дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

ЦБ указывает на неисполнение «Уралтрансбанком» законов, регулирующих банковскую деятельность, на снижение нормативов достаточности капитала ниже 2% и падение размера его капитала ниже минимального значения.

«Уралтрансбанк» является участником системы страхования вкладов.

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Бизнес
Новости

Регулирование тарифов на поездки в такси планируется передать перевозчикам

Ведомости
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Право регулировать тарифы на услуги такси может быть передано от агрегаторов перевозчикам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя департамента транспорта Москвы. По его словам, соответствующие поправки будут внесены в рабочую группу для обсуждения нового закона о такси, поступившего в Госдуму в июне.

Департамент транспорта, по словам собеседника издания, предлагает перевозчикам направлять свое тарифное меню агрегаторам, чтобы те размещали его в свободном доступе.

Сейчас стоимость поездки предлагает программный алгоритм, говорит представитель агрегатора Maxim Павел Стенников. Он основывается на тарифах подключенных к сервису перевозчиков и дополнительных данных, включающих спрос, количество машин в районе, погоду, дорожную ситуацию и другие факторы. Если стоимость «соответствует тарифу конкретного перевозчика, он берет заказ, не соответствует — не берет», поясняет он. Выручку от поездки водитель оставляет себе, за исключением комиссии сервису за информационные услуги. В разных городах ее размер может составлять 10-20% от стоимости заказа.

Сейчас выше тарифов агрегаторов расценки перевозчиков быть не могут, указывает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. В случае передачи регулирования тарифов перевозчикам цены могут вырасти, считает он. В этом же убежден и представитель агрегатора InDriver Михаил Зайцев. Если в законе пропишут обязанность агрегатора публиковать тарифы перевозчиков, а не назначать их, «как это происходит сейчас», на рынке может сложиться более здоровая конкуренция, ожидает главный исполнительный директор «Такси Москва» (бренд «Мостакси») Владислав Омаров.

Крупнейшими агрегаторами такси считаются компании «Везет» (бренды «Сатурн», Red Taxi, «Рутакси», «Везет» и «Лидер»), «Яндекс.Такси» и Uber, Maxim и Gett.

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Политика
Новости

NYT сообщила о прослушке российскими и китайскими шпионами мобильного телефона Трампа

Ведомости
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Российские и китайские шпионы прослушивают разговоры президента США Дональда Трампа, когда он сплетничает со старыми друзьями по незащищенному iPhone. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников. Помощники президента не раз призывали его отказаться от общения по незащищенным мобильным телефонам, но он не хочет расставаться со своими смартфонами.

О прослушке Китаем и Россией мобильного телефона Трампа американские спецслужбы узнали от собеседников из иностранных правительств. Позже они сами перехватывали такие сообщения от зарубежных чиновников.

Представители американской администрации надеются, что Трамп не обсуждает вопросы, связанные с государственной тайной, по незащищенной линии. Но из любых подслушанных разговоров иностранные шпионы пытаются делать выводы и использовать их для воздействия на политику США. Их интересует образ мыслей американского президента, к каким аргументам он прислушивается, с кем общается.

Так, по информации собеседников издания, китайцы собрали целый список людей, с которыми Трамп разговаривает регулярно, в надежде через них оказывать влияние на американского лидера. В их числе называют исполнительного директора Blackstone Group Стивена Шварцмана, вкладывавшего средства в магистерскую программу Университета Цинхуа в Пекине, и бывшего магната казино в Лас-Вегасе и владельца недвижимости в Макао Стива Уинна.

Россия не предпринимает столь значительных усилий, как Китай, считает один из бывших чиновников, объясняя это очевидной близостью Трампа к российскому президенту Владимиру Путину.

У Трампа есть два официальных iPhone, с которыми поработало Агентство национальной безопасности для ограничения их уязвимостей и возможностей, а также третий персональный телефон – обычный iPhone, один из тех, что используется по всему миру. В нем, как рассказали собеседники издания, президент хранит свои контакты. Как сообщало издание Politico в мае, один официальный смартфон Трампа предназначен для звонков, второй – для публикации сообщений в Twitter и чтения новостей. Помощники призывали Трампа каждый месяц менять телефон, используемый для Twitter. Но президент пожаловался, что это «слишком неудобно». В результате телефон Трампа не проверялся на момент публикации пять месяцев.

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Политика
Новости

Россия внесет в ООН резолюцию в поддержку договора о РСМД

Ведомости
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Москва внесет в комитет Генассамблеи ООН проект резолюции в поддержку сохранения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в эфире Первого канала рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон выйдет из договора, поскольку Россия нарушает его положения, а также пообещал развивать вооружения. США обвиняют Россию, в частности, в испытаниях ракеты 9М729 на запрещенную договором дальность – более 500 км. Рябков уточнил, что ранее Москва передала США всю информацию о ее запусках. «Мы на более ранних этапах обсуждения этой темы передали американским коллегам полную информацию о том, когда и на какую дальность проводились испытания этой ракеты», - отметил дипломат. По его словам, очередной пуск ракеты проводился на учениях «Запад-2017» на дальность меньше 500 км.

Рябков не исключил, что политика США со временем может привести к утрате договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). «Мы вполне со временем можем потерять и второй договор при таком подходе с американской стороны - договор о стратегических наступательных вооружениях. Мы можем вообще потерять контроль над вооружениями, как мы уже потеряли, наверное, отчасти контроль над выражениями в последнее время», - сказал он. Накануне о «непонятной судьбе договора об СНВ-III» заявлял и президент России Владимир Путин.

Договор о РСМД от 1987 г. запрещает России и США иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. Договор СНВ-III ограничивает количество ядерных боеголовок, имеющихся у России и США. Он вступил в силу 5 февраля 2011 г., срок его действия истекает в 2021 г. По соглашению сторон он может быть продлен еще на пять лет.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

СМИ узнали о возможном трудоустройстве экс-премьера Армении в «Зарубежнефть»

Ведомости
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Бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян может войти в совет директоров российской госкомпании «Зарубежнефть». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Он может стать независимым директором, сейчас это место занимает финансист Райр Симонян, советник председателя правления «Интер РАО» Бориса Ковальчука.

Правительственная директива о назначении Карапетяна не выходила, заявил представитель вице-премьера по ТЭК Дмитрия Козака Илья Джус. При этом ее возможную подготовку он не опроверг. В «Зарубежнефти» и Росимуществе на запрос не ответили.

Карапетян возглавлял кабинет министров с сентября 2016 г. при президенте Серже Саргсяне. Этой весной после массовых протестов и прихода к власти Никола Пашиняна он покинул правительство. Новые власти инициировали аресты экс-президента страны Роберта Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Москва оказывала опальным армянским политикам поддержку на самом высоком уровне. Президент России Владимир Путин поздравлял по телефону с днем рождения находившегося под домашним арестом Роберта Кочаряна. О претензиях новой власти Армении к Карапетяну ничего не известно.

Есть ли политическая составляющая в возможном назначении экс-премьера Армении в «Зарубежнефть», неясно. «Карапетяна хорошо знают в бизнес-кругах в России, и он вполне мог получить такое предложение»,— говорит один из собеседников издания. В 2000-х гг. он возглавлял структуру «Газпрома» в Армении «Армросгазпром». В 2011–2012 гг. был первым вице-президентом Газпромбанка, с 2012 г. — замгендиректора по стратегии и развитию «Газпром межрегионгаза», в 2015 г. – работал заместителем гендиректора по международным проектам «Газпром энергохолдинга». Собеседники из системы «Газпрома» называли Карапетяна человеком «очень энергичным», но импульсивным, и указывали на его хорошие отношения с членом правления «Газпрома» Кириллом Селезневым. В числе друзей Карапетяна в российских бизнес-кругах называют также Рубена Варданяна и Самвела Карапетяна, владельца холдинга «Ташир».

В совете директоров «Зарубежнефти» работают шесть человек, традиционно это бывшие крупные чиновники. Его председатель – экс-директор ФСО Евгений Муров. В этом году в совет вошел экс-министр транспорта Максим Соколов. Сумма вознаграждений членам в 2017 г. составила по 38,8 млн руб.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Индекс NASDAQ продемонстрировал максимальное падение за день с 2011 года

Ведомости
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Торги на американской бирже NASDAQ, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, в среду завершились падением котировок. По итогам сессии подешевели акции Apple (-2,62%), Google (-4,42%), Microsoft (-1,02%). К закрытию торгов индекс NASDAQ Composite упал более чем на 300 пунктов (-4,43%), сообщает Bloomberg. Это максимальное дневное падение с августа 2011 г., отмечает агентство.

По итогам торгов 24 октября снизились и другие основные индексы. Промышленный индекс Dow Jones за день потерял 2,4%. Данное падение индекса стало крупнейшим с февраля. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 3,09%.

Эксперты Bloomberg связали падение индексов с «чувствительными тарифами на жилье» в США. В среду бюро переписи населения американского министерства торговли объявило, что продажи новостроек в стране в сентябре сократились на 5,5% по сравнению с показателями за август — до 553 000. По сравнению с сентябрем прошлого года продажи новых домов в США снизились на 13,2%. Эти данные вызвали беспокойство инвесторов, отмечает агентство.

«Инвесторы сейчас как на иголках, — сказал агентству Associated Press специалист по инвестициям в Wells Fargo Private Bank Эрик Дэвидсон. Без сомнения, настроение инвесторов изменилось после того, как на прошлой неделе мы наблюдали волатильность. Настроение и прогнозы, по всей видимости, стали более негативными, по меньшей мере, менее оптимистичными».

Как цвета влияют на поведение инвесторов

Политика
Новости

Приставы потребовали у суда снять арест с имущества Улюкаева

Ведомости
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Приставы потребовали у суда снять арест с имущества бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного за взятку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Замоскворецкого суда Москвы. Заседание по данному вопросу назначено на 31 октября, добавила пресс-секретарь.

Ранее снять арест с имущества Улюкаева просили его адвокаты. Суд отклонил это ходатайство. Имущество освободят из-под ареста, когда будет уплачен штраф, объясняла адвокат Улюкаева. Приставы просят снять арест с банковского счета экс-министра, чтобы иметь возможность списать находящуюся на нем сумму для погашения штрафа.

В перечень арестованного имущества Улюкаева вошли земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, деньги на счетах в Сбербанке и ВТБ 24, изъятые в ходе обысков наличные, а также монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра и декоративные закладки из серебряного сплава.

Улюкаев в прошлом году был признан виновным в получении взятки в размере $2 млн от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и назначил штраф в 130 млн руб. Экс-министр виновным себя не признал, назвав случившееся провокацией.

Как изменился Алексей Улюкаев. Фотографии министра и осужденного

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