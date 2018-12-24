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Цена нефти Brent опустилась ниже $52 за баррель

Стоимость нефти марки Brent вечером 24 декабря опустилась ниже $52 за баррель впервые с сентября 2017 г., свидетельствуют данные торгов. В 20.49 мск баррель Brent стоил $51,85, подешевев на 3,8%.

Нефть марки WTI подешевела на 3,4% до $44 за баррель, впервые с июля прошлого года опустившись ниже отметки в $45.

Причина падения цен на нефть – рост запасов на мировых рынках и снижение ожиданий по росту спроса в 2019 г. из-за нестабильности мировой экономики. Сдержать падение могут нестабильность в Персидском заливе и сделка ОПЕК+, считают эксперты.

Нефть стремительно дешевеет с осени, после того как 3 октября цена достигла максимального значения за последние четыре года – $86,7 за баррель.

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