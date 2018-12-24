Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4723 от 24.12.2018 под заголовком: Нефть не находит поддержки на рынке

Нефть продолжает дешеветь на мировом рынке

Сдержать падение могут нестабильность в Персидском заливе и сделка ОПЕК+
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Цены на нефть в пятницу продолжили падение – 1 барр. марки Brent подешевел на 1% до $53,82. Падение цен на нефть длится уже два месяца, с октября сырье подешевело на 37,6%. Одновременно с падением цен на нефть дешевеет российский рубль к евро и доллару: за неделю с 13 декабря – на 4%, следует из данных Московской биржи.

Причина – рост запасов нефти на мировых рынках и снижение ожиданий по росту спроса в 2019 г. из-за нестабильности мировой экономики.

Усиливается пессимизм по поводу перспектив мировой экономики в следующем году, говорит директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Многие опасаются замедления темпов роста развивающихся экономик и, как следствие, снижения темпов роста потребления нефти, считает эксперт.

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