Финансы

Новости

Nikkei упал до 15-месячного минимума

Индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 на открытии торгов упал до 15-месячного минимума, пробив психологически важную отметку в 20 000 впервые с сентября 2017 г., отмечает Bloomberg. На открытии торгов во вторник индекс достиг отметки в 19 310,90, потеряв 4,2% по сравнению с пятничными торгами, в понедельник биржи были закрыты из-за праздника. По сравнению с максимумом 2 октября падение превысило 20%.

Более общий индекс Topix, отражающий котировки всех компаний первой секции, упал на 4,37% до отметки 1423,20.

Падение японских индексов происходит на фоне мрачных новостей из США, где индекс S&P 500 упал почти на 3%, закрывшись на 20-месячном минимуме. Нынешний декабрь оказался худшим для фондового рынка США со времен самых тяжелых годов Великой депрессии, писала FT. Пессимизма трейдерам добавили появившиеся в выходные новости о том, что министр финансов Стивен Мнучин призвал высших руководителей шести крупнейших банков США обсудить вопрос ликвидности, а также сообщение агентства о намерении президента США Дональда Трампа отправить в отставку председателя ФРС Джерома Пауэлла.

«Пузырь Трампа, который привел к росту акций США и доллара, рушится», – приводит агентство слова исполнительного директора Ichiyoshi Asset Management Co Мицусигэ Акино из Токио. Руководитель азиатских исследований United First Partners в Сингапуре Джастин Тан отмечает, что 20 000 – психологически важный уровень поддержки, который он назвал «последним оплотом надежды для японских инвесторов». Аналитик JPMorgan Asset Management из Мельбурна Керри Крейг, несмотря на падение индексов, позитивно оценивает японские акции в долгосрочной перспективе, в том числе из-за пересмотра стандартов корпоративного управления в стране.