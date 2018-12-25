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В Саудовской Аравии может появиться мегабанк

В Саудовской Аравии в результате слияния крупнейшего банка страны National Commercial Bank (NCB) и Riyad Bank (третье место по размеру активов в королевстве) может появиться мегабанк, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Если сделка состоится, то в странах Персидского залива появится третий по величине активов банк ($183 млрд). По информации источников агентства, стороны уже начали переговоры. В NCB заявили, что они находятся на раннем этапе. Окончательное решение об объединении активов еще не принято.

Как отмечает Bloomberg, власти Саудовской Аравии не стремятся консолидировать банковский сектор. На сегодняшний день в королевстве работают 30 местных и международных банков, которые обслуживают более 30 млн граждан. Всего население страны составляет около 33 млн человек. Для сравнения, в соседней стране ОАЭ работают около 50 банков, при этом население страны составляет 10 млн человек.