Финансы

Новости

Росфинмониторинг упорядочил поиск бенефициаров

Участники финансового рынка получили методические рекомендации Росфинмониторинга по выявлению бенефициаров их клиентов, пишет «Коммерсантъ». Они предназначены для широкого круга лиц – от торговцев драгметаллами до аудиторов и адвокатов. Последние усмотрели в новых требованиях нарушения основ адвокатской деятельности.

Необходимость выявления бенефициаров Росфинмониторинг увязал с требованиями FATF. Ведомство рекомендует предусмотреть в договоре с клиентом пункт о раскрытии бенефициара, проводить устные и письменные опросы клиента, а также перепроверять информацию по публикациям в СМИ и коммерческим базам данных. При отказе клиента раскрыть бенефициара или предоставлении заведомо ложных сведений рекомендуется проинформировать Росфинмониторинг.

Выявленного бенефициара придется еще идентифицировать, собрав сведения о его имени, гражданстве и дате рождения, данных паспорта или миграционной карты, адресе проживания и ИНН. При сложной структуре собственности устанавливать придется всех бенефициаров, а также проверять их на участие в экстремистской деятельности. Особое внимание предлагается уделять публичным должностным лицам, у которых придется определять источник благосостояния, а также нерезидентам и резидентам офшоров.

Для большинства участников рынка новые требования лишь формализуют уже налаженный процесс. Но для адвокатов методичка Росфинмониторинга входит в противоречие с законом, описывающим основы их деятельности. «Адвокат по закону не вправе ставить под сомнения те сведения, которые поступают ему от доверителя, и не имеет права заниматься перепроверкой», — пояснил руководитель КА «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго. В случае выполнения защитниками рекомендаций финразведки у доверителя будут основания обратиться в совет региональной палаты с жалобой, за которой может последовать утрата адвокатского статуса.