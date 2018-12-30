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Суд принял к производству иск Промсвязьбанка к бывшим руководителям

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Промсвязьбанка, который требует взыскать с бывших основных владельцев банка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых и экс-руководства более 282 млрд руб. Предварительное судебное заседание назначено на 21 февраля, следует из картотеки дел. В качестве ответчиков в иске указаны 12 физических лиц и нидерландская компания Promsvyaz Capital B.V. Третьими лицами привлечены Центробанк и Агентство по страхованию вкладов.

Промсвязьбанк оценил долю каждого из братьев Ананьевых и компании Promsvyaz Capital B. V. в нанесенном ему ущербе в 88 млрд руб., говорится в исковом заявлении, с которым ранее ознакомились «Ведомости». Взыскать с каждого он просит в пределах 282,2 млрд руб. (ответственность всех ответчиков солидарная).

В иске также указано, что ответственность за убытки несут члены правления и любые лица, в том числе не входящие в органы правления, но имевшие полномочия действовать от лица банка и имевшие возможность формировать волю банка.

Промсвязьбанк с декабря 2017 г. проходил санацию через созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Сейчас банк передан в Росимущество, на его базе создается опорный банк для осуществления операций, связанных с гособоронзаказом и крупными госконтрактами.