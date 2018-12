Суд принял к производству иск Промсвязьбанка к бывшим руководителям

Технологии

Новости

Кибератака на типографию нарушила выпуск крупных газет в США

Сразу несколько крупных американских изданий не смогли напечатать субботний тираж из-за технических проблем, сообщил телеканал CNN. Среди пострадавших оказались газеты The Los Angeles Times, The New York Times и The Wall Street Journal. По данным агентства Associated Press (AP), причиной стала кибератака на газетную типографию в Лос-Анджелесе.

Как отмечает CNN, больше всего проблема коснулась газет, которые издаются на Западном побережье США. Все пострадавшие издания пользуются одинаковым программным обеспечением.

Типография принадлежит газете The Los Angeles Times. Кибератака затронула компьютерные системы, отвечающие за процесс печати, пишет AP со ссылкой на источник. Пресс-секретарь LA Times Хиллари Мэнинг заявила, что типография работает над устранением сбоя, но не исключила, что проблемы могут возникнуть и с печатью воскресного номера.