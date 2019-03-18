Финансы

Новости

Visa откроет криптовалютное подразделение

Платежная система Visa откроет криптовалютное подразделение, сейчас она ищет сотрудников, которые будут в нем работать. Вакансия менеджера, отвечающего за реализацию стратегии корпорации по развитию в криптовалютной экосистеме, опубликована на сайте smartrecruiters.com.

В требованиях к соискателю указывается, что он должен иметь глубокие познания в области блокчейнов с ограниченным доступом, а также понимание существующих решений для платежных систем. Знание криптографии будет плюсом, говорится в сообщении. Visa рассматривает кандидатов с опытом работы от четырех до семи лет, три из которых должны быть в сфере управления финтехпродуктами или розничных платежей.

Руководитель Visa Crypto Team будет наблюдать за передовыми технологиями, особенно за теми, которые базируются на принципах открытого кода, а также на внедрении их в собственные решения корпорации, уточняет компания.

В октябре 2018 г. генеральный директор Visa Альфред Келли говорил, что его компания может начать использовать криптовалюты лишь в долгосрочной перспективе. «Рынку сначала нужно поверить в то, что криптовалюты движутся от статуса товаров к платежным средствам», – пояснял он в беседе с CNBC. До этого финансовый директор Visa Васант Прахбу в интервью изданию Financial Times называл криптовалюты финансовым пузырем для неопытных инвесторов.