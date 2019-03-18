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Суд вынес приговор фигурантам дела о хищении 2 млрд рублей из Нота-банка

Останкинский суд Москвы признал бывших совладельцев и руководителей Нота-банка Дмитрия и Вадима Ерохиных, а также их сообщницу Нонну Михай виновными в хищении из банка более 2 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.

Суд приговорил Дмитрия Ерохина к 8,5 года колонии, Вадима Ерохина – к шести годам, Михай – к 3,5 года. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 суток. Гособвинение на процессе, который шел с мая 2018 г., требовало для бывших совладельцев банка девяти и семи лет колонии, а для Михай – пяти лет.

Дополнительно судья назначила всем фигурантам наказание в виде штрафа, уточняет «РИА Новости». Дмитрию Ерохину – 2 млн руб., его брату и Михай – по 800 000 руб.

По версии следствия, в 2015 г. братья похитили 1,5 млрд руб., размещенные компанией «Мостотрест» на депозите. Это вложение было обязательным условием для выдачи банковской гарантии одной из «дочек» «Мостотреста» для строительства аэропорта в Хабаровске. Однако вскоре Нота-банк лишился лицензии, и назад деньги «Мостотрест» получить не смог. Еще 671 млн руб. фигуранты похитили у банка с помощью фиктивного и необеспеченного кредитов, указывали следователи.