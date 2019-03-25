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ВТБ снизил ставки валютных вкладов второй раз за месяц

ВТБ снизил ставки вкладов в долларах и евро, следует из опубликованных тарифов банка. Ставки вклада «Выгодный» в долларах опустились на 0,15–0,25 процентного пункта (п. п.) до 1,05–2,1% годовых в зависимости от срока размещения, в евро – на 0,29–0,35 п. п. до 0,01–0,25% годовых.

Ставка вклада «Пополняемый» в долларах теперь составляет 0,01–1,7%, в евро – 0,01–0,1% (ранее – до 1,95 и 0,4% соответственно).

Доходность вкладов в валюте снизилась и для привилегированных клиентов ВТБ. Ставки депозита «Выгодный привилегия» в долларах теперь составляют 1,1–3,05% годовых вместо 1,25–3,3%. В евро – 0,05–0,4% годовых, ранее – 0,35–0,8%. Разместить доллары на вкладе «Комфортный привилегия» теперь можно под 0,01–2,7% годовых, они снизились на 0,25–0,3 п. п. Евро – под 0,01–0,2% годовых, снижение составило 0,19–0,3 п. п.

Рублевые ставки остались без изменений. Сейчас у вклада «Выгодный» для розничных клиентов они составляют 6,3–6,5% годовых при размещении и в отделении, и онлайн.

«В настоящий момент на рынке наблюдается тенденция по снижению ставок по валютным депозитам. Многие крупные банки уже приняли это решение, и ВТБ не стал исключением», – объяснила решение ВТБ снизить ставки старший вице-президент госбанка Юлия Деменюк.

С начала марта ВТБ один раз уже существенно снижал ставки долларовых депозитов, до этого они были одними из лучших среди всех банков. Тогда снижение ставок составило в среднем 0,5–1,15 п. п. для вкладов в долларах, 0,25 п. п. – для депозитов в евро. Через некоторое время после него снизил ставки долларовых вкладов и Сбербанк – на 0,05–0,15 п. п., максимальная ставка опустилась до 1,85% годовых («Сохраняй онлайн»).