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Власти Эстонии начали проверку местного филиала Swedbank

Финансовая инспекция Эстонии начала проверку местного филиала Swedbank, сообщило издание ERR со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ливию Восман. Информацию о проверке подтвердила и пресс-секретарь шведского банка Кристийна Херодес. «Контролеры на месте, мы с ними сотрудничаем», – сказала она.

Инспекцию интересует, как соблюдались требования управления рисками в последние годы, а также до 2016 г. По мнению шведского надзорного органа, расследование должно закончиться в октябре, после чего будет оценена необходимость введения мер в отношении банка.

В феврале эстонская и шведская финансовые инспекции договорились сотрудничать по делу об отмывании денег Swedbank. Аналогичные заключения между собой ранее заключили надзорные учреждения Швеции, Латвии и Литвы.

В конце марта Совет директоров Swedbank уволил гендиректора Бригитту Боннесен из-за разрастающегося скандала с отмыванием денег. В 2008–2018 гг. шведский банк через свое подразделение в Эстонии провел высокорискованные операции примерно на 135 млрд евро ($151,5 млрд) в основном с деньгами российских клиентов. Европейские надзорные органы обвинили Swedbank в отмывании денег. Ранее аналогичные обвинения были выдвинуты в отношении Danske Bank.